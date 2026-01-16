¡Ú°ìÍ÷¡Ûº´Æ£µ±ÌÀ¡¦¿ûÌîÃÒÇ·¡¦¸»ÅÄÁÔÎ¼¤éWBC¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼Âè2ÃÆ11¿ÍÈ¯É½
ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï16Æü¡¢3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëWBC¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤ÎÁª¼ê¤ò¿·¤¿¤Ë11¿ÍÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
NPB½êÂ°Áª¼ê¤Ï2·î¤ËµÜºê¤ÈÌ¾¸Å²°¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2026¡×¤ËÀè¶î¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëµÜºê¤Î»öÁ°¹ç½É¤«¤é»²²ÃÍ½Äê¡£MLB½êÂ°Áª¼ê¤Î¥Á¡¼¥à¹çÎ®»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ºÇ½ª¤Î¸ø¼°Áª¼ê¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÏÆüËÜ»þ´Ö2·î6Æü¤ËWBCI¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¦º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿½Ð¾ìÍ½ÄêÁª¼ê¡Ê¿ô»ú¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ë
2 ËÒ½¨¸ç¡ÊDeNA¡Ë
4 ¼ã·î·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë
5 ËÒ¸¶ÂçÀ®¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
6 ¸»ÅÄÁÔÎ¼¡ÊÀ¾Éð¡Ë
7 º´Æ£µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë
8 ¶áÆ£·ò²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
12 ºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë
19 ¿ûÌîÃÒÇ·¡ÊFA¡Ë
20 ¼þÅìÍ¤µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
23 ¿¹²¼æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë
66 ¾¾ËÜÍµ¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
1 ¾¾°æÍµ¼ù¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë
14 °ËÆ£Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë
15 ÂçÀª¡Êµð¿Í¡Ë
16 ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë
17 µÆÃÓÍºÀ±¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
26 ¼ï»ÔÆÆÚö¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë
61 Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡Ë
69 ÀÐ°æÂçÃÒ¡Êºå¿À¡Ë