À¼Í¥¶È³¦¤Î¸÷¤È°Ç¡ÖÀ¼Í¥¤ò¤¢¤¤é¤á¤¿¿Í¡×¡¡Ææ¤ÎÍÜÀ®½ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡Ø¤Í¤Û¤ê¤ó¤Ñ¤Û¤ê¤ó¡ÙËÜÆüÊüÁ÷
¡¡NHK E¥Æ¥ì¤ÇËÜÆü16Æü¸á¸å10»þ¤è¤ê¡Ø¤Í¤Û¤ê¤ó¤Ñ¤Û¤ê¤ó¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤Ï¡ÖÀ¼Í¥¤ò¤¢¤¤é¤á¤¿¿Í¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀ¼Í¥¶È³¦¤Î¸÷¤È°Ç¤òË½Ïª¤·¤¿¡ÖÀ¼Í¥¤ò¤¢¤¤é¤á¤¿¿Í¡×
¡¡¥¢¥Ë¥á¤ä¥²¡¼¥à¤Ê¤ÉÆó¼¡¸µ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÀ¼¤òÄÌ¤·¤ÆÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤à¡ÖÀ¼Í¥¡×¡£À®¸ù¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤Î¸·¤·¤¤À¤³¦¤Ç¡¢»äÀ¸³è¤â¤¹¤Ù¤ÆÅê¤²¤¦¤Ã¤ÆÀ¼Í¥¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¡¢ÏÆÌò¤¹¤é¤â¤é¤¨¤º¶ìÏ«¤äºÃÀÞ¤òÌ£¤ï¤¦Æü¡¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼¤á¤¿¤¯¤Æ¤â¼¤á¤é¤ì¤Ê¤¤Ææ¤ÎÍÜÀ®½ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢²Ú¡¹¤·¤¤À¤³¦¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï²á¹ó¤Ê¸½¼Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÀ¼Í¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤¬¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¥²¥¹¥È¡£Ì´ÄÉ¤¤¿Í¤¬¸«¤¿¸÷¤È°Ç¤ò¡È¤Í¤Û¤ê¤Ï¤Û¤ê¡É¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡9Ç¯´ÖÀ¼Í¥¤òÌÜ»Ø¤·Â³¤±¤¿¥²¥¹¥È¤Î¥¿¥¯¥Þ¤µ¤ó¡£¤¢¤¤é¤á¤è¤¦¤È»×¤¦½Ö´Ö¤Ï²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë´õË¾¤Î¸÷¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ä¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢´é½Ð¤·NG¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¥Ö¥¿¤Ë¡¢Ê¹¤¼ê¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤ÈYOU¤Ï¥â¥°¥é¤Î¿Í·Á¤Ë¤Õ¤ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÊ¹¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¡Á¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¡È¤Í¤Û¤ê¤Ï¤Û¤ê¡ÉÊ¹¤½Ð¤¹¿·´¶³Ð¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡£ºî¤ê¤Ëºî¤ê¹þ¤ó¤ÀE¥Æ¥ì¤ªÆÀ°Õ¤Î¿Í·Á·à¤È¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤Î¡ÈÎ¢ÏÃ¡É¤¬¹çÂÎ¤·¤¿¿Í·Á·à¡ßÀÖÍç¡¹¥È¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÊüÁ÷Í½Äê
NHK¶µ°é¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó1·î16Æü(¶â)¸á¸å10:00¡Á¸á¸å10:30
NHK¶µ°é¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó1·î20Æü(²Ð)¸áÁ°0:00¡Á¸áÁ°0:30
