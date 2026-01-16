É×¤È15Ç¯´Ö²ñÏÃ¥¼¥í¡Ä¡ÖÍäÀî¶è¤ÎÉ§ËàÏ¤¡×¤¬¡ÈÂçÊÑ¿È¡É¢ª17Ç¯Íè¤Î¿ÆÍ§¤¬ÎÞ¡ÖåºÎï¤¹¤®¤Æ¸«¤é¤ì¤Ø¤ó¡×
¡¡¤¤ç¤¦16ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡ØÂçºå¤Û¤ó¤ï¤«¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å7¡§00¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤ËÂçÊÑ¿È¡ª¤¢¤¿¤·¤Ï¥³¡¼¥Ç¤Í¡¼¤È¡ª¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¡¢¥í¥¶¥ó¡Ê¿û¹Ê¸ ±§¼£¸¶»Ëµ¬¡Ë¤¬´¶¿´¤¹¤ë¤Û¤ÉÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¸«¤»¤ë¿ÆÍ§Æ±»Î¤Î½÷À2¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥×¥í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçÊÑ¿È¡Ä¡ØM-1¡Ù½Ð¾ì·Ð¸³¤Î¤¢¤ë½÷À
¡¡¼«Ê¬¤òÊÑ¿È¤µ¤»¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤¤°ÍÍê¼Ô¤ò¥í¥¶¥ó¤¬Á´ÎÏ¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤ËÂçÊÑ¿È¡ª¤¢¤¿¤·¤Ï¥³¡¼¥Ç¤Í¡¼¤È¡ª¡×¡£º£²ó°ÍÍê¼Ô¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¡Ö2¿Í¡×¤Î½÷À¡£¤Þ¤ë¤ÇÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¤Î¤è¤¦¤ÊÅÜ¤È¤¦¤Î¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê¤òÊ¹¤«¤»¤ë2¿Í¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Î¾®³Ø¹»¤ÎPTA¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é17Ç¯Íè¤Î¿ÆÍ§¤À¤È¤¤¤¦Æ£°æ¤µ¤ó¤ÈÆ£ËÜ¤µ¤ó¡£2¿Í¤Ï¡¢2018Ç¯¤«¤é8²óÏ¢Â³¤Ç¡ØM-1¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ëè²ó1²óÀïÇÔÂà¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¾Þ¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ì¾¥³¥ó¥Ó¤À¡£
¡¡¿ÆÍ§¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤ë·Á¤Ç²þ¤á¤Æ¼«¤é¤ÎÊÑ¿È¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¿Æ£°æ¤µ¤ó¡£»Ò°é¤Æ¤¬Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤í¡¢À¸³è¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î°ã¤¤¤«¤é¡¢É×¤È¤ÏÉßÃÏÆâ¤ÎÊÌ¡¹¤Î²È²°¤Ç¿²µ¯¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì°ÊÍè15Ç¯´Ö¡¢¤Û¤È¤ó¤É¡Ö²ñÏÃ¥¼¥í¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£º£Ç¯¡¢·ëº§£³£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ë²ñÏÃ¤Ç¤¤ëÉ×ÉØ¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤½¤ì¤¬Æ£°æ¤µ¤ó¤Î´ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÍäÀî¶è¤ÎÉ§ËàÏ¤¡×¤È¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿ÆÍ§¡¦Æ£ËÜ¤µ¤ó¤ò¥®¥ã¥Õ¥ó¤È¸À¤ï¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤â¡£
¡¡º£²ó¤âÊÑ¿È¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÈþ¤ÎËâ½Ñ»Õ¡×¡¢¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¡ÖwiLLµþ¶¶Å¹¡×¤Î£²¿Í¤ÎÈþÍÆ»Õ¡£¤º¤Ã¤ÈÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ÊÊÌÓ¤ò»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë·Ú¤¤°õ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¤¿¤áÈ±¿§¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¡¢¥Í¥¤¥ë¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ÇºÙÉô¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡£¤¹¤Ã¤«¤êÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Æ£°æ¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢¿ÆÍ§¡¦Æ£ËÜ¤µ¤ó¤ÏÂç´¶Æ°¡£¡ÖåºÎï¤¹¤®¤Æ¸«¤é¤ì¤Ø¤ó¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ß¤¢¤²¤Æ¤¯¤ë´¶¾ð¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤º¤ËÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¦¡¦¡£
¡¡¡ÖÍäÀî¶è¤ÎÉ§ËàÏ¤¡×Æ£°æ¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ¿È¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¸«¤¿É×¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡£