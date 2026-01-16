ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÃÎ»ö¤¬¼¿¦´êÄó½Ð¡Ä»ÔÄ¹Áª¤È¥À¥Ö¥ëÁª°Õ¸þ¤â¡Ö°ÛÎã¤ÎÃ»´ü´Ö¡×¤Î¤¿¤áÆ±ÆüÁª¤È¤Ê¤ë¤«ÉÔÆ©ÌÀ
¡¡ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¡ÊÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñÂåÉ½¡Ë¤Ï£±£¶Æü¸áÁ°¡¢ÉÜµÄ²ñµÄÄ¹¤Ë¼¿¦´ê¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå»Ô¤Î²£»³±Ñ¹¬»ÔÄ¹¡ÊÆ±ÉûÂåÉ½¡Ë¤âÆ±Æü¸á¸å¤Ë¼¿¦´ê¤òÄó½Ð¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢£²¿Í¤Ï¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡×¤Ø¤Î£³ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ò·Ç¤²¡¢ÃÎ»ö¡¦»ÔÄ¹¤Î½ÐÄ¾¤·¥À¥Ö¥ëÁª¤ËÎ×¤à°Õ¸þ¤À¡££²£·Æü¸ø¼¨¡¢£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÊý¸þ¤Î½°±¡Áª¤ÈÆ±ÆüÁª¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÃÎ»öÁª¤Ïº£·î£²£²Æü¡¢»ÔÄ¹Áª¤ÏÆ±£²£µÆü¹ð¼¨¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤Ï£±£¶Æü¸áÁ°¡¢ÉÜÄ£Æâ¤ÎµÄÄ¹¼¼¤òË¬¤ì¡¢¡Ö°ì¿È¾å¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÎ»ö¤Î¿¦¤ò¼¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤·¤¿¼¿¦´ê¤ò¶â¾ë¹îÅµµÄÄ¹¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢²£»³»á¤Ï¼¿¦´ê¤ÎÄó½Ð¤ËÀèÎ©¤Á¡¢»ÔÌò½ê¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö°Ý¿·¤¬Í¿ÅÞÆþ¤ê¤·¡¢Éû¼óÅÔ¤ÎµÄÏÀ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¿¡£º£¤òÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤È¤È¤é¤¨¤Æ¡ÊÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤Ë¡ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÉÜ¡¢»Ô¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ÃÎ»ö¡¢»ÔÄ¹¤Î¼¿¦´êÄó½Ð¤ÎÄÌÃÎ¤òµÄÄ¹¤«¤é¼õ¤±¤¿¸å¡¢ÁªµóÆüÄø¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£¹ð¼¨¤Þ¤Ç°ÛÎã¤ÎÃ»´ü´Ö¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Æ±ÆüÁª¤È¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£