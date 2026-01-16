¤­¤ì¤¤¹¥¤­¤Ê°ìÌÌ¤ò¹ðÇò¤·¤¿Ä¶ÆÃµÞ¡¦ÁðÀîÂóÌï ¡ÊC¡ËORICON NewS inc.

¡¡9¿ÍÁÈ¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶ÆÃµÞ¤ÎÁðÀîÂóÌï¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¡Ø¥¹¥«¥ë¥×D¤Þ¤ÄÌÓÈþÍÆ±Õ¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¡õ¿·WEBCMÈ¯É½²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£24»þ´Ö¤ÎÍýÁÛ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÝ½ü¤Î»þ´Ö¤¬2²ó¤â¡ª1Æü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿ÁðÀîÂóÌï

¡¡24»þ´Ö¤ÎÍýÁÛ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¿ÞÌÌ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿ÁðÀî¤Ï¡Ö2025Ç¯¤Ï¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2026Ç¯¤Ï¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤¹¤ë»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¡¢±Ç²è¤ò¸«¤¿¤ê¡¢ËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¤ò¥á¥¤¥ó¤Ç¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£

¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¹¥¤­¤À¤È¤¤¤¦¥É¥é¥¤¥Ö¤äÇã¤¤Êª¤Î»þ´Ö¤â¡£¡ÖÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯¤È¤­¤ÏÅÔÆâ¤ò²ó¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¤È¤­¤ÏÌÜÅªÃÏ¤ò·è¤á¤º¤ËÁö¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢MC¤«¤éÄ«¤âÌë¤â¡ÖÁÝ½ü¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÁðÀî¤Ï¡ÖÁÝ½ü¡¢¹¥¤­¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÁÝ½ü¤ÏÌµ¿´¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£±ø¤ì¤¬¤­¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¹¥¤­¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿´¤â¤¹¤Ã¤­¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö»Å»ö¤Ë¹Ô¤¯Á°¤ÏÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤ÏÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¶Ã¤«¤»¤¿¡£

¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÁðÀî¤Ï¡¢¿·CM¡Ö¡Ú¥¹¥«¥ë¥×D¤Þ¤ÄÌÓÈþÍÆ±Õ¡Û°ìÆüÃæ¡¢³Ú¤·¤¤¤Þ¤ÄÌÓ¤Ç¿´ÍÙ¤ë¡×ÊÓ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£