¸©Æ»¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤ò¾è¤ê±Û¤¨Æ»Ï©É¸¼±¤äºô¤Ê¤®ÅÝ¤¹¡¡¼þÊÕ¤Ë¤ÏÇËÊÒ¤¬»¶Íð¡¡ÂçÊ¬
16Æü¡¢ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¤Î¸©Æ»¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤ò¾è¤ê±Û¤¨Æ»Ï©É¸¼±¤Ê¤É¤ò¤Ê¤®ÅÝ¤¹»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡TOSÅÏÊÕ°ìÊ¿µ¼Ô
¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤ÏÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÈ¿ÂÐ¼ÖÀþ¤Þ¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼þÊÕ¤Ë¤ÏÇËÊÒ¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤ÆÆ»Ï©É¸¼±¤Ê¤É¤Ïº¬¸µ¤«¤é¤Ê¤®ÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÊ¬»ÔÇë¸¶¤Î¸©Æ»¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢16Æü¸áÁ°6»þÈ¾¤´¤í¡¢¸©Æ»¤òËÌ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤ò¾è¤ê±Û¤¨Æ»Ï©É¸¼±¤äºô¤ò¤Ê¤®ÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿30Âå¤ÎÃËÀ¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Åö»þ¤ÏÄÌ¶Ð»þ´ÖÂÓ¤Ç¼þÊÕ¤ÏºÇÂç¤Ç2.5¥¥í½ÂÂÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤Ç·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
