»°ÅÄ²Â»Ò¡¡Æâ´ÛËÒ»Ò¤µ¤ó¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡É¸íÁ÷¿®¡¡¡Ö¤³¤ÎÊ¸ÂÎ¤Ï²¿¡©¡×¤ÈÊÖ¿®¤¬¡Ä
¡¡½÷Í¥¤Î»°ÅÄ²Â»Ò¡Ê84¡Ë¤¬¡¢15ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¥Ê¥¼¤½¤³¡©¡Ü¡×¡ÊÌÚÍË¸å8¡¦58¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤ÎÂç¼ºÇÔ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»°ÅÄ¤Ï¡ÖÆâ´ÛËÒ»Ò¤µ¤ó¤È¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¹ç¤¦´ÖÊÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë»þ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºÇÃæ¤Ë¡¢É×¤«¤é¡ÖÂ¹¤¬¤ª¤Ë¤®¤ê¿©¤Ù¤Æ¿²¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»°ÅÄ¤Ï¡Ö²¿¡©¤ª¤Ë¤®¤ê¿©¤Ù¤Æ¿²¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬²»À¼ÆþÎÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡¢Æâ´Ü¤µ¤ó¤Ë¡ÖÁ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö»ä¤ÏÉáÄÌ¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢²»À¼¤Ç¥Ñ¥Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ¡£Æâ´Û¤µ¤ó¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¡×
¡¡¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É³Ú¤·¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤¬Â³¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÆÍÁ³¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¿©¤Ù¤ÆÀè¿²¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Æþ¤ê¡¢Æâ´Ü¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤³¤ÎÊ¸ÂÎ¤Ï²¿¡©¡×¤ÈÊÖ¿®¤¬¡£»°ÅÄ¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤Ç¼ºÇÔÃÌ¤ò²óÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£