ºå¿À¤«¤éº´Æ£µ±¡¢¿¹²¼¡¢ºäËÜ¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÁª½Ð¤Ç·×£´¿Í¤Ë¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¡Öº´Æ£µ±¤Ïº£¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤ÎÈôµ÷Î¥¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¤Ï¶áÆ£¤é£´Áª¼ê
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Ï£±£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç²ñ¸«¤·¡¢º£Ç¯£³·î¤ÎÂè£¶²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê£±£±¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËºòÇ¯Ëö¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤òÉ®Æ¬¤Ë¹ñÆâ³°¤ÎÀè¹Ô¥á¥ó¥Ð¡¼£¸Åê¼ê¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·×£±£¹¿Í¤Ë¡£»Ä¤ê¤Î£±£±¿Í¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯ÆüËÜ°ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¡¢¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¤é£´Áª¼ê¤¬ÂåÉ½Æþ¤ê¡£¥»¤ÎÇÆ¼Ô¡¦ºå¿À¤«¤é¤ÏºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¡¢º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡¢¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤Î£³Áª¼ê¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ïº´Æ£µ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆâÌî¤â´Þ¤á¤Æ³°Ìî¤â¡×¤ÈÆâ³°Ìî¤É¤Á¤é¤âÁÛÄê¤·¡Öº£¤ÎÆüËÜ¤Îµå³¦¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤ÎÈôµ÷Î¥¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¡£¤½¤³¤Ëºòµ¨¤Ï³Î¼ÂÀ¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ°ìÈ¯Ä¹ÂÇ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¿¹²¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃæ·ø¤ò¼é¤ë²ÄÇ½À¤â¼¨¤·¤¿¡£ºäËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯Åê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¥ê¡¼¥É¡¢ÇÛÎ¸¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¡£¤¤¤¤Åê¼ê¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡Ê¢¨¤¬¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¡Ë
¡ÚÅê¼ê¡Û
¡¡¾¾°æÍµ¼ù¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢£±¡Ë
¡¡°ËÆ£Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡¢£±£´¡Ë
¡¡ÂçÀª¡Êµð¿Í¡¢£±£µ¡Ë
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢£±£¶¡Ë
¡¡µÆÃÓÍºÀ±¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢£±£·¡Ë
¢¨¿ûÌîÃÒÇ·¡Ê£Æ£Á¡¢£±£¹¡Ë
¡¡¼ï»ÔÆÆÚö¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡¢£²£¶¡Ë
¡¡Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡¢£¶£±¡Ë
¢¨¾¾ËÜÍµ¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢£¶£¶¡Ë
¡¡ÀÐ°æÂçÃÒ¡Êºå¿À¡¢£¶£¹¡Ë
¡ÚÊá¼ê¡Û
¢¨¼ã·î·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢£´¡Ë
¢¨ºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡¢£±£²¡Ë
¡ÚÆâÌî¼ê¡Û
¢¨ËÒ½¨¸ç¡Ê£Ä£å£Î£Á¡¢£²¡Ë
¢¨ËÒ¸¶ÂçÀ®¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢£µ¡Ë
¢¨¸»ÅÄÁÔÎ¼¡ÊÀ¾Éð¡¢£¶¡Ë
¢¨º´Æ£µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡¢£·¡Ë
¡Ú³°Ìî¼ê¡Û
¢¨¶áÆ£·ò²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢£¸¡Ë
¢¨¼þÅìÍ¤µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢£²£°¡Ë
¢¨¿¹²¼æÆÂÀ¡Êºå¿À¡¢£²£³¡Ë