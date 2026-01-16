¶ØÃÇ¤Î¥Û¥éー¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ç¥ê¥«¥Æ¥Ã¥»¡×¤¬¥³¥ß¥×¥ì¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ³«»Ï¡ª
¡Ú¥Ç¥ê¥«¥Æ¥Ã¥»¡Û 1·î16ÆüÏ¢ºÜ³«»Ï
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡¥Òー¥íー¥º¤Ï1·î16Æü¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥Ç¥ê¥«¥Æ¥Ã¥»¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¡Ö¥³¥ß¥×¥ì-Comiplex-¡×¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï2025Ç¯¡ÖÂè1²ó¥³¥ß¥×¥ì¥°¥é¥ó¥×¥ê¾©Îå¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥ª¥ê¥¿¡¦¥ê¥ª»á¤Î¥Ç¥Ó¥åーºî¡£¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¤È´ê¤¦¡¢¿Í¶ô¤¤¤Î¾¯½÷¡¦¥í¥Ã¥Æ¥£¤Ï¡¢½Ã¤ÎÆù¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾×Æ°¤òÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æù¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¡¢Éõ¤¸¤Æ¤¤¤¿ÍßË¾¤ÏºÇ°¦¤ÎÎø¿Í¡¦¥¸¥çー¤¯¤ó¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¡Ú¡Ö¥Ç¥ê¥«¥Æ¥Ã¥»¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¤È´ê¤¦¡¢¿Í¶ô¤¤¤Î¾¯½÷¡¦¥í¥Ã¥Æ¥£¡£Èà½÷¤Ï½Ã¤ÎÆù¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶§Ë½¤Ê¾×Æ°¤òÉ¬»à¤ËÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·Æù¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥í¥Ã¥Æ¥£¤ÎÀ¸³è¤ÏÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¡£Éõ¤¸¤Æ¤¤¤¿ÍßË¾¤Ï¼¡Âè¤ËºÇ°¦¤ÎÎø¿Í¡¦¥¸¥çー¤¯¤ó¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Ï¤¸¤á¨¡¨¡¡£
(C)¥ª¥ê¥¿¡¦¥ê¥ª / ¥Òー¥íー¥º