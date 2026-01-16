¡Ú¾®ÅÄµÞ¡ÛÆ£Âô±Ø¡Ö2³¬²þ»¥¸ý¡×¤¬¿Ê²½¤·¤Æ1·î24Æü¥ª¡¼¥×¥ó¡ªJRŽ¥¹¾¥ÎÅÅ¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤¬Æ±°ì¥Õ¥í¥¢¤Ç·àÅª¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¡ª
¾ÅÆî¥¨¥ê¥¢¤Î¼çÍ×¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡¢Æ£Âô±Ø¤¬Âç¤¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Þ¤¹¡£¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤Ï2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¾®ÅÄµÞÆ£Âô±Ø¤Î¡Ö2³¬²þ»¥¸ý¡Ê¶¶¾å±Ø¼Ë¡Ë¡×¤Î»ÈÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢JRÅì³¤Æ»Àþ¤ä¹¾¥ÎÅçÅÅÅ´Àþ¤È¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤¬Æ±°ì¥Õ¥í¥¢¤Ç²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤È°ÂÁ´À¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¡£°ìÊý¤Ç¡¢½¾Íè¤Î1³¬²þ»¥¤ÏÄÌÏ©¿ô¤¬½Ì¾®¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ËèÆü¤ÎÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³ØÆ°Àþ¤Ë¤âÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢À°È÷³µÍ×¤ä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û¡¡Æ£Âô±Ø¤Î¶¶¾å±Ø¼Ë²½¡¦ÆîËÌ¼«Í³ÄÌÏ©³ÈÉý¤Ø Æ£Âô»Ô¤È¾®ÅÄµÞ¤¬¶¨Äê¡Ê¢¨2023Ç¯6·î·ÇºÜ¡Ë
Æ£Âô±Ø¤Ç¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤¬¡Ö³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡×
Æ£Âô±Ø¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¾®ÅÄµÞ¹¾¥ÎÅçÀþ¡¢JRÅì³¤Æ»Àþ¡¢¹¾¥ÎÅçÅÅÅ´Àþ¤Î3Àþ¤¬¾è¤êÆþ¤ì¤ë¾ÅÆî¥¨¥ê¥¢¤ÎÍ×½ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¾è¤ê´¹¤¨¥ë¡¼¥È¤¬Ê£»¨¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë½é¤á¤ÆË¬¤ì¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾¯¡¹¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¹½Â¤¤Ç¤·¤¿¡£
Æ£Âô»Ô¤È¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤Ï2023Ç¯¤Ë¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¡¢ÆîËÌ¼«Í³ÄÌÏ©¤Î³ÈÉýÀ°È÷¤È¶¶¾å±Ø¼Ë²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹©»ö¤Î¿ÊÄ½¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¾®ÅÄµÞÆ£Âô±Ø¤Î¶¶¾å±Ø¼Ë¤Î°ìÉô¤¬´°À®¤·¤¿¤¿¤á¡¢2³¬²þ»¥¸ý¤Î»ÈÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
1³¬²þ»¥¤Î½Ì¾®¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¾ì½ê¤Ïº®¤à¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¤³¤Î2³¬²þ»¥¸ý¤Î»ÈÍÑ³¬¤ËÈ¼¤¤¡¢1³¬¤Î²þ»¥¸ý¤Ï½Ì¾®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£12ÄÌÏ©¤«¤é4ÄÌÏ©¤Ø¤Î½Ì¾®¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ËèÆüÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼´°À®¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±Àè¤Î¤ªÏÃ
¡Ö¤³¤ì¤Ç´°àú¡ª¡×¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤Þ¤À¹©»ö¤ÏÆ»È¾¤Ð¤Ç¤¹¡£º£²ó¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö2³¬²þ»¥¸ý¡×¤Î¤ß¡£
2³¬²þ»¥¸ý¤È¥Û¡¼¥à¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ä¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2027Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î»ÈÍÑ³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ØÁ´ÂÎ¤Î¹©»ö¤¬´°Î»¤·¡¢¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï2028Ç¯3·îËö¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾®ÅÄµÞÆ£Âô±Ø2³¬²þ»¥¸ý¡×³µÍ×
»ÈÍÑ³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¡¡½éÅÅ¤«¤é
¾ì½ê¡§Æ£Âô±Ø2³¬¡Ê¶¶¾å±Ø¼Ë¡Ë
¡Ú²þ»¥ÄÌÏ©¿ô¡Û
¡¦2³¬²þ»¥¸ý¡Ê¿·Àß¡Ë¡§8ÄÌÏ©
¡¦1³¬²þ»¥¸ý¡Ê´ûÂ¸¡Ë¡§4ÄÌÏ©¡Ê¢¨12ÄÌÏ©¤«¤é½Ì¾®¡Ë
¾°¡¢º£²ó¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢½¾Íè¤Î1³¬²þ»¥¸ý¤ÎÄÌÏ©¿ô¤Ï12ÄÌÏ©¤«¤é4ÄÌÏ©¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢Æ°Àþ¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²þ¹Á¤«¤éÈ¾À¤µª¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¶¶¾å²½¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¾®ÅÄµÞÆ£Âô±Ø¡£2027Ç¯¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼´°À®¡¢¤½¤·¤Æ2028Ç¯¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢±Ø¤ÎÍøÊØÀ¤ÏÃÊ³¬Åª¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£1·î24Æü¤ÎÄ«¡¢¿·¤·¤¯³«ÊüÅª¤Ê2³¬²þ»¥¤òÄÌ¤Ã¤Æ¡¢¾ÅÆî¤Î¶õ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¾è¤ê´¹¤¨¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê²èÁü¡§¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¡¡¥¤¥á¡¼¥¸¼Ì¿¿¡§PIXTA¡Ë
Å´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÊÔ½¸Éô
¡ÊÎ¹¤È½µËö¤ª¤Ç¤«¤±¡ªÅ´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë