¥ê¥á¥¤¥¯¤È¤Ï¡Ö»×¤¤½Ð¤ÈÀï¤¦Í¦µ¤¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡×¡¡¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ËÊ¹¤¯¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³ / Î¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡Ù¤ÎÎ¢Â¦
¡¡2026Ç¯2·î12Æü¤ËNintendo Switch 2¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó5¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó4¡¢Xbox Series X|S¡¢PC¡ÊSteam¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë3 / Î¶¤¬Ç¡¤¯3³°ÅÁ Dark Ties¡Ù¡£¡ÖÊÑ¤ï¤ëÅÁÀâ¡¢¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢2009Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³¡Ù¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³¡Ù¤È¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¿·ºî¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡Ù¤Î2ºîÉÊ¤ò1ËÜ¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¶ÍÀ¸°ìÇÏ¤ÈÊ÷µÁ¹§¤È¤¤¤¦2¿Í¤ÎÃË¤ÎÇ®¤¤¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡Û¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë3 / Î¶¤¬Ç¡¤¯3³°ÅÁ Dark Ties¡Ù¥×¥ì¥¤²èÌÌ¡Ë
¡¡º£²ó¤ÏÆ±ºî¤Ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎÎ¾Êý¤òÃ´Åö¤¹¤ëËÙ°æÎ¼Í¤»á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£¡Ö¥ê¥á¥¤¥¯¤Î¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿Æ±ºî¤òºî¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³¡ÙÀ©ºî¤ÎÇØ·Ê
――¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³¡Ù¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¾å¤Ç¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë´°À®¤·¤¿¼ê±þ¤¨¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÙ°æ¡§º£¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³¡Ù¤¬ÉáÄÌ¤ËÍ·¤Ù¤ë»þÂå¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡Ö¿·¤·¤¯ºî¤êÄ¾¤¹¡×¤Ä¤â¤ê¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥á¥¤¥¯¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼ê±þ¤¨¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¿·Ï¿¥Ü¥¤¥¹¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÙ°æ¡§¶ÍÀ¸¤Î¥»¥ê¥Õ¤òÏ¿¤êÄ¾¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹õÅÄ¿òÌð¤µ¤ó¡Ê¼ç¿Í¸ø¡¦¶ÍÀ¸°ìÇÏÌò¡Ë¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÇðÌÚ½¤¤Ê¤É¤Ï¥·¥êー¥º¤¬Â³¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¼«ÂÎ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤è¤ê¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÉ½¸½¤¬É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¿·µ¬¤ÇÄÉ²Ã¤·¤¿Í×ÁÇ¤Î¤Û¤¦¤¬¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー¤â¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ï¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¶Ë£³¡Ù¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅçÂÞÎÏÌé¤È¤Î´Ø·¸À¤â¡¢¤¢¤¨¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤êÉÁ¤Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÉ²Ã¤·¤¿Í×ÁÇ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊª¸ì¤ÎÎ®¤ì¤âÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÏÁ´ÂÎ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÊÑ¹¹¤Î°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÙ°æ¡§ÎÏÌé¤äÉÍºê¹ë¤ÏÆÃ¤ËÅÐ¾ìµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÈÆ±¤¸Ìò¼Ô¤µ¤ó¡¢Æ±¤¸±éµ»¤À¤ÈÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÊÑ²½¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÖÆ±¤¸¥·ー¥ó¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¿Í¤Ê¤é¤É¤¦±é¤¸¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢ÈãÈ½¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤âÀÞ¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢½ã¿è¤Ë¡Ö¤³¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿±éµ»¤Ï¡©
ËÙ°æ¡§¹áÀî¤µ¤ó¤Î¤¤¤ä¤é¤·¤¤～´¶¤¸¤Î±éµ»¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÏÌé¤â¡¢³Þ¾¾¾¤µ¤ó¤Î±éµ»¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÒÊ¬¤Ã¤Ý¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï»þÂåÀ¤â¶¯¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£º£¡¢2009Ç¯¤òÉÁ¤¯Æñ¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ËÙ°æ¡§Åö»þ¤Î´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢»¨»ï¤òÂçÎÌ¤ËÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ãÄÐÀé²Æ¤µ¤ó¤¬É½»æ¤Î¤â¤Î¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡£»ñÎÁ½¸¤á¤âËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤è¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¡ÖÊ¿À®¥ì¥È¥í¡×¤È¸¡º÷¤·¤Æ¤â¡¢À¾Ìî¥«¥Ê¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï°ã¤¦¤«¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¤È¡£
¡¡¤¢¤È¡¢¥¬¥é¥±ーÊ¸²½¤âÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀÖ³°ÀþÄÌ¿®¤È¤«¡¢ÂÔ¤Á¼õ¤±¤òÆÃÄê¤Î²èÁü¤Ë¤¹¤ë¤È¥Òー¥È¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ç»þÂå´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――°ìÊý¤Ç¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¹©É×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ËÙ°æ¡§¥²ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶¸Å¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³¡Ù¤Ï¥Ð¥È¥ë¤¬¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÏºÇ¿·¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤¯Í·¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――8¼ïÎà¤ÎÉð´ï¤ò¶î»È¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ð¥È¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÖÎ°µå¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
ËÙ°æ¡§¤³¤ì¤â¤«¤Ê¤êÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÁõÈ÷ÉÊ¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÉÕ¤±ÂØ¤¨¤¬ÌÌÅÝ½¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢Ï¢ÂÇ¤Ç8¼ïÎà¤ÎÉð´ï¤¬½Ð¤ë·Á¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¥´¥Á¥ã¥´¥Á¥ã¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¡Ø£³³°ÅÁ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°ÕÌ£¤Ç¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¿ÀÅÄ¤Î·¡¤ê²¼¤²¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
ËÙ°æ¡§Ê÷¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢¿ÀÅÄ¶¯¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡£Èà¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥¯¥º¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤â¥¯¥º¤Ï¥¯¥º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¿ÀÅÄ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ÷¤¬¤É¤¦»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¿ÀÅÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
――Ê÷µÁ¹§¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÙ°æ¡§¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î²ô¤Ç¤¹¤Í¡£¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤ª¶â¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Çö¤Ã¤Ú¤é¤¤¤â¤Î¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¡¢Ã¯¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌµÎÏ´¶¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿Í¤ò¿®¤¸¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¶ÍÀ¸¤ä½ÕÆü¡Ê¢¨¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯7 ¸÷¤È°Ç¤Î¹ÔÊý¡Ù¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¼ç¿Í¸ø³Ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦½ÕÆü°ìÈÖ¡Ë¤Ï¿Í¤ò½õ¤±¤ÆÀâ¶µ¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê÷¤Ï¥ä¥¯¥¶¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤Ê¤ê¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ï³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
――¶ÍÀ¸¤¬²Æì¤Ç±Ä¤à»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¡¦¥¢¥µ¥¬¥ª¤Ç¤ÎÆü¾ï¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¢¥µ¥¬¥ª¥é¥¤¥Õ¡×¤ä¡¢²Æì¤Î¼å¾®¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Áー¥à¡¦¥Ï¥¤¥µ¥¤¥¬ー¥ë¥º¤È¶¦Æ®¤¹¤ë¥Áー¥à¥Ð¥È¥ë¡Ö¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê¤ÎÎ¶¡×¤òÆþ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
ËÙ°æ¡§¡Ö¥¢¥µ¥¬¥ª¥é¥¤¥Õ¡×¤ÏºÇ½é¤«¤é´ë²è½ñ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø£³¡Ù¤Ï¡¢¶ÍÀ¸¤¬°ìÈÖ¡È²ÈÂ²¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¶ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤È¤É¤ó¤É¤ó¸ÉÆÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡Ä¡Ä¡£»ä¤â»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÎÉ¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËèÆü¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤ÇËÍ¤¬¶ì¼ê¤Ê²È»ö¤òÃæ¿´¤Ë¶ÍÀ¸¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¡Ö¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê¤ÎÎ¶¡×¤Ï¡¢ÀµÄ¾¥Î¥ê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Áー¥à¥Ð¥È¥ë¤òÆþ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢2009Ç¯¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥À¥µ¤¤¤±¤É¥«¥Ã¥³¤¤¤¤´¶¤¸¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤â¥ä¥ó¥ー¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡£
――ºÛË¥¤Î¥ß¥Ë¥²ー¥à¤Ï¡¢¥»¥¬¤ÎÌ¾ºî¥ìー¥¹¥²ー¥à¡Ø¥¢¥¦¥È¥é¥ó¡Ù¤¬¥â¥Áー¥Õ¤À¤È¤«¡£
ËÙ°æ¡§¤¢¤ì¤ÏÆñ»º¤Ç¤·¤¿¡£ºÛË¥¤ò¤É¤¦¥²ー¥à¤Ë¤¹¤ë¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¼ã¼ê¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¥ß¥·¥ó¤Ã¤Æ¡¢¿Ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÛ¤¬Æ°¤¯¤è¤Ê¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¡Ø¥¢¥¦¥È¥é¥ó¡Ù¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡£
¡¡ÀÎ¤Î¥ìー¥¹¥²ー¥à¤Ï¡¢¼Ö¤ËÂÐ¤·¤ÆÃÏÌÌ¤¬Æ°¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤ò¼ã¼ê¤ËÀâÌÀ¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î»×¤¤ÉÕ¤¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â¡ÖÅ·ºÍ¤À¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤È¡¢¶ÍÀ¸¤Î¿¿·õ¤Ê´é¤âÉ¬¤ºÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤âÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»ÑÀª¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î´é¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
――¥ê¥á¥¤¥¯¤Ç°ìÈÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
ËÙ°æ¡§²áµîºî¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç°ú¤¤º¤ë¤«¡¢¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¹¡£»×¤¤½Ð¤ÏÈþ²½¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³¡Ù¤òº£¤ä¤êÄ¾¤¹¤ÈÁÆ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤ò¶²¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Á´ÉôÆ±¤¸¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï³Ú¤Ç°ÂÁ´¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ïºî¤ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£»×¤¤½Ð¤ÈÀï¤¦Í¦µ¤¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£
――ºÇ¸å¤ËÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ËÙ°æ¡§º£²ó¤Ï¿·ºî¤Î¤Ä¤â¤ê¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¡£¥ê¥á¥¤¥¯¤Î¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¡¢Ä©ÀïÅª¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø£³³°ÅÁ¡Ù¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢°ã¤Ã¤¿´¶¾ð¤ä²ò·è¤Î»ÅÊý¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤â¼«¿®ºî¤Ç¤¹¡£20Ç¯´ÖÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥·¥êー¥º¤ÎµÇ°ºî¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
