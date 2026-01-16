¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¤Ç¡È27Ç¯ÌÜ¡É¤ò·Þ¤¨¤¿µåÃÄ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥Ç¥ë¡¦¥«¥êー¤ÎÇØÈÖ¹æ30¤¬±Êµ×·çÈÖ¤Ë
¡¡1·î15Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö14Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¤Ï¡¢3·î20Æü¤Ë¥Ûー¥à¤Î¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¡¦¥»¥ó¥¿ー¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯Àï¤Ç¡¢¥Ç¥ë¡¦¥«¥êー¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ30¤ò±Êµ×·çÈÖ¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥êー¡¢¥»¥¹¡¦¥«¥êー¡Ê¤È¤â¤Ë¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¡Ë¤ÎÉã¤ÈÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ç¥ë¤Ï¡¢NBA¥¥ã¥ê¥¢16¥·ー¥º¥ó¤Î¤¦¤Á¡¢10¥·ー¥º¥ó¤ò¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¤Ç¥×¥ìー¡£
¡¡¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¤Ç¥·¥ãー¥×¥·¥åー¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÃË¤Ï¡¢ºßÀÒ10Ç¯¤È¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÄÌ»»½Ð¾ì»î¹ç¿ô701¤Ç¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»Ë¾åºÇÄ¹¡£¤µ¤é¤Ë9839ÆÀÅÀ¤È3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥ÈÀ®¸ù¿ô929ËÜ¤ÇÆ±2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¡£
¡¡1993－94¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÊ¿¶Ñ16.3ÆÀÅÀ¤Ë3.2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É2.7¥¢¥·¥¹¥È1.2¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨40.2¥Ñー¥»¥ó¥È¡ÊÊ¿¶Ñ1.9ËÜÀ®¸ù¡Ë¤ò»Ä¤·¡¢ºÇÍ¥½¨¥·¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥ó¾Þ¤ËÁª½Ð¡£°úÂà¸å¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ò¤³¤Ê¤¹¤Û¤«¡¢µåÃÄ¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ü¥Óー¡¦¥Õ¥£¥ë¥º¡Ê13ÈÖ¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢µåÃÄ»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤Î±Êµ×·çÈÖÆþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥Ç¥ë¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ê¤³¤È¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥²ー¥à¤Ï»ä¤ËÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤½¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â»ä¤ØÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Áー¥à¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´Ø¤ï¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ç¥ë¤ÎÇØÈÖ¹æ30¤¬±Êµ×·çÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ºÇ¸å¤Ë30ÈÖ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¥×¥ìー¤·¤¿¤Î¤Ïºò¥·ー¥º¥ó¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿Â©»Ò¥»¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Î10¥·ー¥º¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ç¥ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ17¥·ー¥º¥óÌÜ¤Î¤¿¤á¡¢¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¤Ç·×27¥·ー¥º¥ó¤â²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢±Êµ×·çÈÖÆþ¤ê¤ÏÅöÁ³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ï¤º¤À¡£
On March 19th, No. 30 will be raised to the rafters.
Dell Curry¡Çs lasting legacy as a player, broadcaster, and ambassador for more than 25 years with our organization will forever be honored and celebrated.
🔗 https://t.co/CwvIXYB1HQ | @realdellcurry pic.twitter.com/N7s5iOxAmB
- Charlotte Hornets (@hornets) January 14, 2026
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¤Î30¼þÇ¯µÇ°¥Áー¥à¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¥Ç¥ë¡¦¥«¥êー