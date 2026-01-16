¡ÈÆ²Åç¤ÎÎ¶¡É¤¬¤ªºÛË¥!?¡¡Â¿¿ô¤Î¿·Í×ÁÇ¤È¿·Å¸³«¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³ / Î¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡ÙÀè¹Ô¥×¥ì¥¤¥ì¥Ýー¥È
¡¡¥»¥¬¤Ë¤Æ2·î12Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³ / Î¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡Ù¤òÀè¤ó¤¸¤Æ¥×¥ì¥¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡Û¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë3 / Î¶¤¬Ç¡¤¯3³°ÅÁ Dark Ties¡Ù¥×¥ì¥¤²èÌÌ¡Ë
¡¡¤³¤Á¤é¤Ï2009Ç¯¤ËPS3¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³¡Ù¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ºî¤È¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ëÊ÷µÁ¹§¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤ò1¤Ä¤Ë¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤À¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¶áÆüÃæ¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ëÂÎ¸³ÈÇ¤ËÀè¶î¤±¤Æ¤Î¥×¥ì¥¤¥ì¥Ýー¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¬¡¢·ëÏÀ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢V¥·¥Í¥Þ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÃË¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤¥É¥é¥Þ¤Ï·òºß¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥²ー¥à¤ä¥µ¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¿·ºî¤â¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤·¤¯·èÄêÈÇ¤È¤¤¤¨¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬Á÷¤ë¿·À¸¡ÈÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³¡É
¡¡ËÜºî¤Î¶ÍÀ¸°ìÇÏ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î·ö²Þ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆ²Åç¤ÎÎ¶¡¦¶Ë¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢8¼ïÎà¤ÎÉð´ï¤ò°·¤¦¡ÖÎ°µå¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¤¤¤¦Àï¤¤Êý¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡ÊPS¥³¥ó¥È¥íー¥éー´ð½à¤Ç¡Ë½½»ú¥ー¤Î¢¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤âÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡¡Î°µå¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ÏÊª¤òÄÏ¤ó¤Ç¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¤ä¥È¥ó¥Õ¥¡ー¡¢¥¨¥¤¥¯¡¢¥¹¥ë¥¸¥ó¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÁÅýÅª¤ÊÉð´ï¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¹ÈÏ°Ï¤òÆå¤®Ê§¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸Å¨¤ËÏ¢·â¤ò¿©¤é¤ï¤»¤¿¤ê¤È¡¢Éð´ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÆÃÄ¹¤¬¤¢¤ê¡¢»È¤¤Ê¬¤±¤¬ÌÌÇò¤¤¡£
¡¡¥«¥Ã¥È¥·ー¥ó¤â¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÅì¾ë²ñ¤Î´´Éô²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ë¥·ー¥ó¤À¡£¤³¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤ÏµÜÇ÷ÇîÇ·¤¬À¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë¿ÀÅÄ¶¯¡¢ÃæÂ¼»âÆ¸¤¬À¼Í¥¤òÌ³¤á¤ëÊ÷µÁ¹§¡¢¹áÀî¾ÈÇ·¤¬±é¤¸¤ëÉÍºê¹ë¤Ê¤É¤¬½¸¤¤¡¢Åì¾ë²ñ¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¹áÀî¤Î±éµ»¤Ï¸«¤â¤Î¤À¡£¤Í¤Ã¤È¤ê¤È¡¢Áê¼ê¤ÎÊ¢¤òÃµ¤ë¤è¤¦¤ÊÃý¤ê¤Ç¡¢¿ÀÅÄ¤òÄ©È¯¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤¹¤°¾è¤Ã¤«¤ëÃ±ºÙË¦¥¥ã¥é¤ò±é¤¸¤ëµÜÇ÷¤âÇ÷¿¿¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢É÷´ÖÁÈ¤Î¼ãÆ¬¤Ç¤¢¤ëÇðÌÚ½¤¤È²ñÏÃ¤¹¤ë¥·ー¥ó¡£¤³¤³¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³¡Ù¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¹õÅÄ¿òÌð¤Ë¤è¤ë¿·Ï¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡Åìµþ¤Î¥·ー¥ó¤Ï½ª¤ï¤ê¡¢²Æì¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï³Þ¾¾¾¤¬±é¤¸¤ë¡È¥¹¥Æ¥´¥í¤Î¥Ï¥Ö¡É¤³¤ÈÅçÂÞÎÏÌé¤¬ÅÐ¾ì¡£²Æì¤ò°¦¤·¡¢ÆâÃÏ¤Î¿Í´Ö¤òÅ¨»ë¤¹¤ë·ìµ¤À¹¤ó¤Ê¼ã¼Ô¤Ç¡¢Î°Æ»°ì²È¤È¤¤¤¦ÃÏ¸µ¥ä¥¯¥¶¤Î¼ãÆ¬¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Èà¤È¤È¤â¤ËÅ¨ÂÐ¤¹¤ë¥ä¥¯¥¶¤ò¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¡¢·»µ®Ê¬¤È¤·¤ÆÊé¤ï¤ì¤¿¶ÍÀ¸¡£¤È¤â¤ËÈà¤é¤Î»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌ¾²Å¸¶¹©¶È¡×¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤ÏÀÐ¶¶Î¿±é¤¸¤ëÌ¾²Å¸¶ÌÐ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£60Âå¤Ç¥ä¥¯¥¶¤Î¿ÆÊ¬¤òÌ³¤á¤ë°Ò¸·¤Ï´éÌÌ¤«¤é¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¥ê¥¾ー¥È³«È¯¤Ë¤è¤ëÎ©¤ÁÂà¤ÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢¶ÍÀ¸¤ÈÂÐÎ©¤¹¤ë¤â¡¢Ê¢¤ÎÄì¤Ç¤Ï¿Í¤Î¿Æ¤È¤·¤ÆÄÌ¤º¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë¤Õ¤¿¤ê¡£¤³¤Î¤¢¤È¤Ë¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢²Æì¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£À²¤ì¤¿Æü¤Î¹ñºÝÄÌ¤ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¹îÌÀ¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£É®¼Ô¤ÏÊ¿À®¤Î²Æì¤ò±ÇÁü¤Ç¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿È¤À¤¬¡¢¤É¤³¤È¤Ê¤¯¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー¤¹¤é´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Ï©ÃÏ¤«¤é¥¢ー¥±ー¥É¤Þ¤Ç¡¢¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â³¨¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¡£
¢£¸µ¶ËÆ»¤¬¤ªÎÁÍý¤ËÃî¼è¤ê¡¡¿·¥âー¥É¡Ö¥¢¥µ¥¬¥ª¥é¥¤¥Õ¡×
¡¡ËÜºî¤ÇÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¿·¥âー¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¢¥µ¥¬¥ª¥é¥¤¥Õ¡×¤âÍ·¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¶ÍÀ¸¤¬²Æì¤Ç±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¡Ö¥¢¥µ¥¬¥ª¡×¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤ë¸É»ù¤¿¤Á¤È¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¡£Ãî¼è¤ê¡¢ºÛË¥¡¢Äà¤ê¡¢ÎÁÍý¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ß¥Ë¥²ー¥à¤Ç»ùÆ¸¤¿¤Á¤ÈÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤ËÍ·¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ö¤·¤å¤¯¤À¤¤¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ï»ùÆ¸¤Î½ÉÂê¤ò°ì½ï¤Ë²ò¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¥²ー¥à¤À¡Ê°ì½ï¤Ë¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢ÌäÂê¤ËÅú¤¨¤ë¤Î¤Ï¥×¥ì¥¤¥äー¤Ç¤¢¤ë¶ÍÀ¸¤Ê¤Î¤À¤¬¡Ë¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï¾®³ØÀ¸¤ÎÍý²Ê¤ò²ò¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï»ùÆ¸¤ÎÍý²òÅÙ¤âÄã¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢½Ð¤¹¥Ò¥ó¥È¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢·Ý¤¬ºÙ¤«¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¼¡¤Ï¡Ö¤µ¤¤¤Û¤¦¡×¤À¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥Á¥ã¥³¥Ú¥ó¥íー¥É¤È¤¤¤¦ÀÄ¤¤Æ»¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥ß¥·¥ó¤òÆ°¤«¤¹¥²ー¥à¤Ç¤¢¤ë¡£À©¸Â»þ´Ö¤¬¤½¤³¤½¤³¥·¥Ó¥¢¤Ç¡¢¥¹¥Ôー¥É¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È´°Áö¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥«ー¥Ö¤ò¶Ê¤¬¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¡£¿¿·õ¤Ë¥ß¥·¥ó¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ²Åç¤ÎÎ¶¤¬ÌÌÇò¤¤¡£
¡¡ÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¡Ö¥¢¥µ¥¬¥ª¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤âÌÌÇò¤¤¡£É½¼¨¤µ¤ì¤¿½çÈÖ¤Ë¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤ÆÌîºÚ¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤ê¡¢Æé¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¢¥¯¤ò¤ª¶Ì¤Ç¤¹¤¯¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤ÇÃ±ÆÈ¤Î¥²ー¥à¤¬½Ð¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤Â¿¤¯¤Î¥ß¥Ë¥²ー¥à¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æºî¤Ã¤¿¥É¥é¥´¥ó¥«¥ìー¤ò¡¢ÍÜ¸î»ÜÀß¤ÎÁ´°÷¤ÇÃçÎÉ¤¯¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿³Ú¤·¤¤¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢ºÚ±à¤ò´ÉÍý¤·¤¿¤ê¡¢Ãî¼è¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÍÀ¸°ìÇÏ¤Î¡È¿Æ¡É¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤ëÈó¾ï¤ËÁÇÅ¨¤Ê¿·¥âー¥É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£Á´¹ñÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê¤ÎÎ¶¡×¤äÌ¾ºî¥ì¥È¥í¥²ー¥à¤¬Í·¤Ù¤ë¥²ー¥à¥®¥¢¤Ê¤É¥µ¥¤¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÀ¹¤êÂô»³
¡¡Â¾¤Ë¤â¿·Í×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Ö¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê¤ÎÎ¶¡×¤À¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Ï²Æì¤Î¼å¾®¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Áー¥à¡Ö¥Ï¥¤¥µ¥¤¥¬ー¥ë¥º¡×¤È¤È¤â¤ËÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£»ç¤ÎÆÃ¹¶Éþ¤ËÇò¤¤¥µ¥é¥·¤ò´¬¤¯Èà½÷¤¿¤Á¤¬¤Ê¤ó¤È¤â»þÂåºø¸í¤Ç¾Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Ä®Ãæ¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷»Ò¤¿¤Á¤ò½õ¤±¡¢¥Áー¥à¤Ë²ÃÆþ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥Áー¥à¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¥Áー¥à¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÈRPGÅª¤ÊÍ·¤Ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ùÆ¸»ÜÀß¥¢¥µ¥¬¥ª¤Ë¤¢¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÉô²°¡Ê¢¨¶ÍÀ¸¤Î»ä¼¼¤Î¤³¤È¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÀÎ²û¤«¤·¤Î¥²ー¥à¥®¥¢¤òÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Ë¤â¡Ø¥³¥é¥à¥¹¡Ù¡Ø¥Þ¥Ã¥Ôー¡Ù¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤¬°Ü¿¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥²ー¥à¥®¥¢¤ÇÍ·¤Ö¤À¤±¤Ç¤â²¿»þ´Ö¤Ç¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Æ»Ãæ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿ÉþÁõ¤Ç¶ÍÀ¸¤òÃå¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¡×¤ä¡¢¥¬¥é¥±ー¤ÎÀÖ³°ÀþÄÌ¿®¤òÍøÍÑ¤·¤¿NPC¤Î¥Õ¥ì¥ó¥É½¸¤á¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖLaLaLa°¦¥é¥ó¥É¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¸ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¡£
¡¡ËÜÊÔ¤Î¥É¥é¥Þ¤âÇ»¸ü¤À¤¬¡¢¥µ¥¤¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤â¤¼¤Ò¤È¤â¿¨¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÆÃ¤ËÏÂÅÄ¥¢¥»Ò»á¤¬±é¤¸¤ë¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥µ¥Ö¥¯¥¨¥¹¥È¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¢£Ê÷¤Ï²¿¸Î¶ËÆ»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Tide¡Ù¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª¸ì
¡¡Æ±»þ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Tide¡Ù¤â¥×¥ì¥¤¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ÏËÜÊÔ¤è¤ê¤â¾¯¤·Á°¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Î¥êー¥Àー¤À¤Ã¤¿Ê÷µÁ¹§¤¬¡¢¶ËÆ»¤È¤·¤ÆÀ®¤ê¾å¤¬¤ë²áÄø¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¡£
¡¡Èà¤ÏÉáÃÊ¤Ï¥Ü¥¯¥µー¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÀïÆ®¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢²èÌÌ¾åÉô¤Î¥Ïー¥È¥Þー¥¯¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇR2¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡Ö°Ç³ÐÀÃ¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¹Ó¡¹¤·¤¯½Å¤¿¤¤ÂÇ·â¤òÊü¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ÉáÃÊ¤ÏÍýÀÅª¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥ä¥¯¥¶¤À¤¬¡¢¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ï¸Ê¤Î°Ç¤ò²ò¤Êü¤Á¡¢¾ã³²¤òÂÇ¤ÁÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¯ÉÝ¤í¤·¤¤»Ñ¤¬¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÅê±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÊ÷¤¬Åì¾ë²ñ¤ÎËÜÉô¤Ë¸þ¤«¤¦¥·ー¥ó¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¡Æ²ÅçÁÈÄ¹¤È¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢Èà¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²´Ñ¤ò¶µ¤ï¤ëÊ÷¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Ç¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿Ãç´Ö¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê²ÈÂ²´Ñ¤ò´Å¤Ã¤Á¤ç¤í¤¤¤â¤Î¤À¤ÈÆâ¿´¤ÇÈÝÄê¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Èà¤Ï¿ÀÅÄ¤Î²¼¤Ç¥·¥Î¥®¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢²¿¤ä¤éÊ¢¤Ë°ìÊª¤¢¤ë¿ÍÊª¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¾¾ÅÄ¸Æó±é¤¸¤ëÄö¿·Ê¿¤È¤Î²ñ¿©¤Ç¤Î²ñÏÃ¥·ー¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÇ÷ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥Ã¥È¥·ー¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Â³¤¤¤Æ¥²ー¥à¥âー¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡¡¤Þ¤ºÍ·¤ó¤À¤Î¤¬¡Ö¿ÀÅÄ¥«¥ê¥¹¥Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡£ÍßË¾¤ËÃé¼Â¤ÊÀ³Ê¤Î¡¢µð´Á¤Î¥Ä¥ë¥Ã¥Ñ¥²¥ä¥¯¥¶¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤ó¤È¤â°¦¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤Èà¤ÎÉ¾È½¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ê÷¤¬ÅìÀ¾ËÛÁö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥âー¥É¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡³¹¤Ç¿Í½õ¤±¤Ê¤É¤ÎÁ±¹Ô¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Î¯¤Þ¤ê¡¢½ù¡¹¤Ë¿ÀÅÄ¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»ÅÍÍ¤À¡£¡Ö¥«¥¿¥®¥ì¥¹¥¥åー¡×¤È¤¤¤¦¥Íー¥ß¥ó¥°¥»¥ó¥¹¤¬²¿¤È¤âÌÌÇò¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥âー¥É¤ÎºÇÃæ¤Ë¥¢¥ó¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¡×¤È¤¤¤¦¥âー¥É¤âÃíÌÜ¤À¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥·¥êー¥ºÅÁÅý¤Î¡ÖÆ®µ»¾ì¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ËÂ§¤Ã¤¿¥²ー¥à¥âー¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¿À¼¼Ä®¤ÎÃÏ²¼¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡Ö¥Ø¥ë¥º¡¦¥¢¥êー¥Ê¡×¤ÇÀï¤¤È´¤¯¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ø¥ë¥º¡¦¥¢¥êー¥Ê¡×¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅ¨¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê÷¤òÂÇ¤ÁÅÝ¤½¤¦¤È½±¤¤³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Æ»Ãæ¤Î»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢À©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ë¤½¤ì¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ±ü¤Ø±ü¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤À¡£¥íー¥°¥é¥¤¥ÈÍ×ÁÇ¤Î¤¢¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¿ÀÅÄ¥«¥ê¥¹¥Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¿Ê¤á¤ë¤È¡¢¿ÀÅÄ¤È¤Îå«¤¬°é¤Þ¤ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥·ー¥ó¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¬¹Ô¤¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤ËÌµÍýÌðÍý¡¢Ê÷¤ò¥½ー¥×¥é¥ó¥É¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¡¢ÂÔ¹ç¼¼¤Ç±ä¡¹¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÃËÆ±»Î¤ÎÍ§¾ð¤ò³Î¤«¤á¤ë¡Ê¡©¡Ë¥«¥Ã¥È¥·ー¥ó¤Ë¤Ï»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ê¤·¤«¤âÊ÷¤Ï¿ÀÅÄ¤òÃÖ¤¤¤ÆÀè¤Ëµ¢¤ë¤Î¤À¡Ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢ËÜÊÔÆ±ÍÍ¤Ë¥«¥é¥ª¥±¤ä¥Àー¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ËÊ÷¤Î¾õÂÖ¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¿ÀÅÄ¤È°ì½ï¤Ë¥«¥é¥ª¥±¤ò²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢¥×¥ê¥ó¥È¥·ー¥ëµ¡¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ËÜ¥·¥êー¥º¤ÏËÜÊÔ¤Î»àÆ®¤äÎ¢ÀÚ¤ê¹ç¤¤¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î²¹ÅÙ´¶¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÆ±»Î¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¥¦¥ê¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï·òºß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¿·ºî¡Ê¥»¥¬´ØÏ¢¤Î¥ì¥È¥í¥¢ー¥±ー¥É¥²ー¥à¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ø¥¹¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥¦¥È¡Ù¤À¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡Ù¤ÎÎ®¤ì¤òµâ¤àºÇÂç»Í¿Í¶¨ÎÏ3D¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡£¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡Ù¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¿§¤¬¶¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ØµßµÞ¼Ö¡Ù¤È¤¤¤¦¥²ー¥à¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Á¤é¤ÏÄ¶¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡¢µßµÞ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë´µ¼Ô¤òÉÂ±¡¤ËÁ÷¤êÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡Ø¥¯¥ì¥¤¥¸ー¥¿¥¯¥·ー¡Ù¤Ë¶á¤¤¥²ー¥à¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ö¤Ä¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë´µ¼Ô¤ÎÍÆÂÎ¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤É¡¢¸½Âå¤Î¥»¥ó¥¹¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥Î¥ê¤¬Á´ÊÔ¤ËÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¨¤Þ¤¸¤¤¥²ー¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥µ¥¤¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤ÆËÜÊÔ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤～¡ª¤ÈÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¡¢ÂçÎÌ¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿Í·¤Ó¤ËÌÜ¤¬²ó¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥É¥é¥Þ¥Ñー¥È¤âº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ì¾Í¥¤¿¤Á¤Î±éµ»¤Ç¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³¡Ù¤Ë¡¢º£¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á³ÆÌ³ÅÔ¿´¡Ë