¡Ö¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×NEWS¾®»³·Ä°ìÏº¡¢¼Â»Ð¡¦¤ß¤¥Þ¥Þ¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¡ÄÁÛÄê³°¤Î¤ª¤»¤Á¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ËÈ¾¿®È¾µ¿¡ª ¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¥ì¥·¥Ô¤ò¾¡¼ê¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾®»³·Ä°ìÏº
Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£3¤Ä¤ÎÎÁÍý¤¬¶Ã¤¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ËÂçÊÑ¿È¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª
¾®»³¡§¡ÊºàÎÁ¤ò¸«¤Æ¡Ë¤¨¤Ã¡¢º£²ó¤Ï¤³¤ì¤ò»È¤¦¤Î¡ª¡©
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§»È¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡·ª¤¤ó¤È¤ó¤È°ËÃ£´¬¤¡¢¹õÆ¦¡Ä º£²ó¤Ï»Ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤¬3¤Ä¡¢¿©¤ÙÀÚ¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤À¤è¤Ã¢ö
¾®»³¡§¡ÊÌµ¸À¤Ç¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¡Ë
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢·ª¤¤ó¤È¤ó¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤À¤±¤Ç¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤³¤ì¡¢¤¦¤Á¤Ç¤â¤è¤¯ºî¤ë¤ó¤À¤±¤É°ì½Ö¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¹¥É¾¤Ê¤Î¡£
¾®»³¡§¤Ø¤§¡Á¡£¡ÊÌ£¸«¤·¤Æ¡Ë¥¦¥Þ¤Ã¡ª¡ª¡ª
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤Ç¤·¤ç¡Á¡ª
¾®»³¡§²¿¤³¤ì¡ª¡¡±ä¡¹¤È¿©¤¨¤ë¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¤è¤¯¤³¤Î2¤Ä¤òº®¤¼¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Í¡£¤¹¤Ã¤²¤§¤¦¤Þ¤¤¡ª
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤À¤è¤Í¡Á¡£°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Ë¥é¥Ã¥×¤Ç¤¯¤ë¤ó¤Ç¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤·¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤è¢ö
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¼¡¤Ï¡¢°ËÃ£´¬¤¡£°ËÃ£´¬¤¤â¤Í¡¢¤¦¤Á¤Ç¤Ï»Ä¤ê¤¬¤Á¡Ä¡£
¾®»³¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤Í¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§Âç¹¥¤¤À¤«¤é¿©¤ÙÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¥±¡¼¥¤Ç¤âÂåÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¡£¤½¤ó¤Ê°ËÃ£´¬¤¤Ï¡¢5mm¤¯¤é¤¤¤ÎÎØÀÚ¤ê¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤³¤ì¤ÇºàÎÁ¤¬Á´Éô½àÈ÷¤Ç¤¤¿¤Í¡£
¾®»³¡§¤¢¤È¤Ï¡¢¹õÆ¦¤«¡£¡Ê¶ì¾Ð¤¤¤Ç¡Ë¡Ä¹õÆ¦¤Ï¡Ä¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ê¾Ð¡Ë
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¾¡¼ê¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¹õÆ¦¤â¤¤¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ¤Í¡ª
¾®»³¡§¤Ï¡¼¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ª¤»¤Á¤Î»Ä¤ê¤Ç¥Æ¥£¥é¥ß¥¹
¡ÚºàÎÁ¡Û2¿ÍÁ°
°ËÃ£´¬¡Ä£±ËÜ
¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º ¡Ä1È¢Ê¬
·ª¤¤ó¤È¤ó¡Ä1¥Ñ¥Ã¥¯
¹õÆ¦¡Ä¤ª¹¥¤ß¤Ç
ËõÃã¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ä¤ª¹¥¤ß¤Ç
¡ãºî¤êÊý¡ä
¡Ê1¡Ë¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤È·ª¤¤ó¤È¤óº®¤¼¤Æ¥Á¡¼¥º¥Ú¡¼¥¹¥È¤òºî¤ë¡£
¡Ê2¡Ë½Å¤Í¤Æ¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¡£¥«¥Ã¥×¤Ë¡Ê1¡Ë¡¢°ËÃ£´¬¡¢¡Ê1¡Ë¡¢°ËÃ£´¬¡¢¡Ê1¡Ë¤Î½ç¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¡¢1ÈÖ¾å¤ËËõÃã¥Ñ¥¦¥À¡¼¡ÊÃã¹÷¤·¤Ç¤Õ¤ê¤«¤±¤ë¡Ë¤È¹õÆ¦¤ò¾è¤»¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
¢£PROFILE
¾®»³·Ä°ìÏº¡ü1984Ç¯5·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£NEWS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡×¡ÊMBS¥Æ¥ì¥Ó/15:40-19:00¡Ë¤ÎÌÚÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¢¡ÖNEWS¾®»³¤Î¤ª¤·¤ã¥¥ã¥ó¡ª¤É¤¦¡©¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤¬·î1²óÊüÁ÷¡£
¡¦Instagram@keiichiro.koyama
¡¦YouTube@CHOI_YAMA
¡¦TikTok@keiichiro.koyama_0501
¡¦Weibo¡¡ https://weibo.com/u/7993722057
¡¦RED¡¡https://www.xiaohongshu.com/user/profile/65bd3035000000000903ee29
¤ß¤¥Þ¥Þ¡ü¤ª²ÈÎÁÍý¸¦µæ²È¡£Ãø½ñ¤ÏÎß·×250ËüÉô¤òÆÍÇË¡£´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤òÌÜ»Ø¤·42ºÐ¤ÇÂç³Ø¤ËºÆÆþ³Ø¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¡£¾®»³·Ä°ìÏº¤µ¤ó¡ÊNEWS¡Ë¤Î¼Â»Ð¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ºÇ¿·Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ß¤¥Þ¥Þ¤ÎÅìÂç¹ç³ÊÊÛÅö¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë
¡¦Instagram@mikimama_official
¡ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ä
Ä´Íý¡¿¤ß¤¥Þ¥Þ¡¡»£±Æ¡¿Ê¡°æËã°á»Ò¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡Ê°áÁõ¡Ë¡¿»°ÅçÏÂÌé¡ÊTatanca¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡Ê¥Õ¡¼¥É¡Ë¡¿¥«¥Ê¥ä¥Þ¥Ò¥í¥ß¡¡¥Ø¥¢&¥á¥¤¥¯¡¿µÜÀî¹¬¡¡¼èºà¡¦Ê¸¡¿´ßÌî°¦
¡ã°áÁõ¶¨ÎÏ¡ä
¥Ë¥Ã¥È/¡ï3,780/ AMERICAN HOLIC(¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Û¥ê¥Ã¥¯)/¶¦¤ËAMERICAN HORIC ¥×¥ì¥¹¥ë¡¼¥à(¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Û¥ê¥Ã¥¯ ¥×¥ì¥¹¥ë¡¼¥à)¥Ñ¥ó¥Ä/¡ï5,990/CRAFT STANDARD BOUTIQUE(¥¯¥é¥Õ¥È ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯)/ CRAFT STANDARD BOUTIQUE ¥×¥ì¥¹¥ë¡¼¥à(¥¯¥é¥Õ¥È ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥×¥ì¥¹¥ë¡¼¥à)