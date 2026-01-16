Í¾¤ê¤¬¤Á¤Ê¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¥È¥ê¥ª¤¬ÂçÊÑ¿È¡ª


¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¥ì¥·¥Ô¤ò¾¡¼ê¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾®»³·Ä°ìÏº



Á°²ó¤Ë°ú¤­Â³¤­¡¢¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£3¤Ä¤ÎÎÁÍý¤¬¶Ã¤­¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ËÂçÊÑ¿È¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª

¾®»³¡§¡ÊºàÎÁ¤ò¸«¤Æ¡Ë¤¨¤Ã¡¢º£²ó¤Ï¤³¤ì¤ò»È¤¦¤Î¡ª¡©

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§»È¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡·ª¤­¤ó¤È¤ó¤È°ËÃ£´¬¤­¡¢¹õÆ¦¡Ä º£²ó¤Ï»Ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤¬3¤Ä¡¢¿©¤ÙÀÚ¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤À¤è¤Ã¢ö

¡ÖÍ¾¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï»ÔÈÎ¤Î¤ª¤»¤Á¤Ç¤âOK


¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ï½À¤é¤«¤á¤¬º®¤¼¤ä¤¹¤¤


¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§ºàÎÁ¤Î½àÈ÷¤«¤é¤¤¤³¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢·ª¤­¤ó¤È¤ó¤ò¼¼²¹¤ËÌá¤·¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Èº®¤¼¤Þ¤¹¡£»ÔÈÎ¤Î·ª¤­¤ó¤È¤ó¤Ï´Å¤µ¤¬¶¯¤á¤À¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¹¤ë¤È´Å¤µ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡Á¡£

¾®»³¡§¡ÊÌµ¸À¤Ç¶Ã¤­¤ÎÉ½¾ð¡Ë

¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¡Ä¡©¡×


È¾¿®È¾µ¿¤Î¾®»³¤µ¤ó


¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢·ª¤­¤ó¤È¤ó¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤À¤±¤Ç¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤³¤ì¡¢¤¦¤Á¤Ç¤â¤è¤¯ºî¤ë¤ó¤À¤±¤É°ì½Ö¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¹¥É¾¤Ê¤Î¡£

¾®»³¡§¤Ø¤§¡Á¡£¡ÊÌ£¸«¤·¤Æ¡Ë¥¦¥Þ¤Ã¡ª¡ª¡ª

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¤Ç¤·¤ç¡Á¡ª

¾®»³¡§²¿¤³¤ì¡ª¡¡±ä¡¹¤È¿©¤¨¤ë¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¤è¤¯¤³¤Î2¤Ä¤òº®¤¼¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Í¡£¤¹¤Ã¤²¤§¤¦¤Þ¤¤¡ª

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¤À¤è¤Í¡Á¡£°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Ë¥é¥Ã¥×¤Ç¤¯¤ë¤ó¤Ç¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤·¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤è¢ö

¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¡ª


¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¼¡¤Ï¡¢°ËÃ£´¬¤­¡£°ËÃ£´¬¤­¤â¤Í¡¢¤¦¤Á¤Ç¤Ï»Ä¤ê¤¬¤Á¡Ä¡£

¾®»³¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤Í¡£

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§Âç¹¥¤­¤À¤«¤é¿©¤ÙÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¥±¡¼¥­¤Ç¤âÂåÍÑ¤Ç¤­¤ë¤è¡£¤½¤ó¤Ê°ËÃ£´¬¤­¤Ï¡¢5mm¤¯¤é¤¤¤ÎÎØÀÚ¤ê¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¤¤Þ¤¹¡ª

°ËÃ£´¬¤­¤òÀÚ¤ë¤ß¤­¤µ¤ó


5mmÄøÅÙ¤ÎÎØÀÚ¤ê¤Ë¥«¥Ã¥È


¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¤³¤ì¤ÇºàÎÁ¤¬Á´Éô½àÈ÷¤Ç¤­¤¿¤Í¡£

¾®»³¡§¤¢¤È¤Ï¡¢¹õÆ¦¤«¡£¡Ê¶ì¾Ð¤¤¤Ç¡Ë¡Ä¹õÆ¦¤Ï¡Ä¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ê¾Ð¡Ë

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¾¡¼ê¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¹õÆ¦¤â¤¤¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ¤Í¡ª

¾®»³¡§¤Ï¡¼¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£

¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈ¾¿®È¾µ¿¡Ê¡©¡Ë¤Î¾®»³¤µ¤ó¡Ê¾Ð¡Ë


¾åÉÊ¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ç¡¢¹âµéÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¤è¤¦¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¢ö


¤ª¤»¤Á¤Î»Ä¤ê¤Ç¥Æ¥£¥é¥ß¥¹

¡ÚºàÎÁ¡Û2¿ÍÁ°

°ËÃ£´¬¡Ä£±ËÜ

¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º ¡Ä1È¢Ê¬

·ª¤­¤ó¤È¤ó¡Ä1¥Ñ¥Ã¥¯

¹õÆ¦¡Ä¤ª¹¥¤ß¤Ç

ËõÃã¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ä¤ª¹¥¤ß¤Ç

¡ãºî¤êÊý¡ä

¡Ê1¡Ë¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤È·ª¤­¤ó¤È¤óº®¤¼¤Æ¥Á¡¼¥º¥Ú¡¼¥¹¥È¤òºî¤ë¡£

¡Ê2¡Ë½Å¤Í¤Æ¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¡£¥«¥Ã¥×¤Ë¡Ê1¡Ë¡¢°ËÃ£´¬¡¢¡Ê1¡Ë¡¢°ËÃ£´¬¡¢¡Ê1¡Ë¤Î½ç¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¡¢1ÈÖ¾å¤ËËõÃã¥Ñ¥¦¥À¡¼¡ÊÃã¹÷¤·¤Ç¤Õ¤ê¤«¤±¤ë¡Ë¤È¹õÆ¦¤ò¾è¤»¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£

¢£PROFILE

¾®»³·Ä°ìÏº¡ü1984Ç¯5·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£NEWS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡×¡ÊMBS¥Æ¥ì¥Ó/15:40-19:00¡Ë¤ÎÌÚÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¢¡ÖNEWS¾®»³¤Î¤ª¤·¤ã¥­¥ã¥ó¡ª¤É¤¦¡©¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤¬·î1²óÊüÁ÷¡£

¡¦Instagram@keiichiro.koyama

¡¦YouTube@CHOI_YAMA

¡¦TikTok@keiichiro.koyama_0501

¡¦Weibo¡¡ https://weibo.com/u/7993722057

¡¦RED¡¡https://www.xiaohongshu.com/user/profile/65bd3035000000000903ee29

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡ü¤ª²ÈÎÁÍý¸¦µæ²È¡£Ãø½ñ¤ÏÎß·×250ËüÉô¤òÆÍÇË¡£´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤òÌÜ»Ø¤·42ºÐ¤ÇÂç³Ø¤ËºÆÆþ³Ø¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¡£¾®»³·Ä°ìÏº¤µ¤ó¡ÊNEWS¡Ë¤Î¼Â»Ð¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ºÇ¿·Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ß¤­¥Þ¥Þ¤ÎÅìÂç¹ç³ÊÊÛÅö¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë

¡¦Instagram@mikimama_official







¡ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ä

Ä´Íý¡¿¤ß¤­¥Þ¥Þ¡¡»£±Æ¡¿Ê¡°æËã°á»Ò¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡Ê°áÁõ¡Ë¡¿»°ÅçÏÂÌé¡ÊTatanca¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡Ê¥Õ¡¼¥É¡Ë¡¿¥«¥Ê¥ä¥Þ¥Ò¥í¥ß¡¡¥Ø¥¢&¥á¥¤¥¯¡¿µÜÀî¹¬¡¡¼èºà¡¦Ê¸¡¿´ßÌî°¦

