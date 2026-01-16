¡Ú¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Û¿©¤Ù¤ë¥«¥Õ¥§¥é¥Æ!?¡¡¡ÖÆ¦Éå¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ð¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤¬ÅÐ¾ì
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï1·î20Æü¤è¤ê¡¢¡ÖÆ¦Éå¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ð¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à Æ¦Éå¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ð¡¼ ¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡×¡Ê192.24±ß¡Ë¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥óÅ¹ÊÞ¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ò»È¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ð¡¼
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡¦ÄãÅü¼Á¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖÆ¦Éå¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ð¡¼¡×¤Î¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¡È¿©¤Ù¤ë¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡É¤Ç¤¹¡£
¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤È¥³¥¯¿¼¤¤É÷Ì£¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤½¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§¤Ë¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§¤Î¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ß¥ë¥¯¤ÎÎÌ¤¬Áª¤Ù¤ë¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¡×¥Ü¥¿¥ó¤òÄÉ²Ã¡£¹¥¤ß¤ä¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ë±þ¤¸¤ÆÌ£¤ï¤¤¤¬Áª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à Æ¦Éå¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ð¡¼ ¥«¥Õ¥§¥é¥Æ
²Á³Ê¡§192.24±ß
È¯ÇäÆü¡§1·î20Æü¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§°ìÉô¥¨¥ê¥¢¤ò½ü¤¯¼óÅÔ·÷
¡Ê¥Õ¥©¥ë¥µ¡Ë