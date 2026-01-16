1È¢¤Ç¥¹¥¿¡¼¥·¥§¥Õ5¿Í¤Î¸ÂÄê¥Á¥ç¥³¤¬³Ú¤·¤á¤ë!?¡¡ ¥´¥Ç¥£¥Ð¡¢ÁÏ¶È100¼þÇ¯¤ÎµÇ°¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÈ¯Çä¡õÅ¸Í÷²ñ¤ò³«ºÅ
¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥´¥Ç¥£¥Ð¤Ï¡¢2026Ç¯1·î14Æü¤Ë¥×¥ì¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ò³«ºÅ¡£¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥Þ¥ë¥³¥ê¡¼¥Ë»á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¥·¥§¥Õ¤¬¼ê¤¬¤±¤¿100¼þÇ¯µÇ°¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¡¢3Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ¸Í÷²ñ¤Î¥×¥ì¥¹¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£5¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥È¥ê¥å¥Õ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬1È¢¤Ë
ÆüËÜ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥´¥Ç¥£¥Ð¤ÎÁÏ¶È100¼þÇ¯¤ò½Ë¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥¿¡¼ ¥·¥§¥Õ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥¸¥å¥¨¥ë ¥ª¥Ö ¥¸ ¥¢¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¥·¥§¥Õ5¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´¶À¤ÇÁÏ¤ê¾å¤²¤¿¸ÂÄê¥È¥ê¥å¥Õ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥´¥Ç¥£¥Ð¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥§¥Õ¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ ¥ä¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥·¥å¥ô¥©¥í¡¼¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥Þ¥ë¥³¥ê¡¼¥Ë¤µ¤ó¡¢¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥ê¥ª¥ó¤µ¤ó¡¢¥¸¥ã¥Ë¥¹¡¦¥¦¥©¥ó¤µ¤ó¡¢¥Æ¥£¥¨¥ê¡¼¡¦¥Þ¥ë¥¯¥¹¤µ¤ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª½Ð±é¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¡£¼«¿È¤Î¼ê¤¬¤±¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÎ³¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥ë¥®¡¼²¦¼¼¸æÍÑÃ£¤ÎÀ¤³¦Åª¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡¢¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥Þ¥ë¥³¥ê¡¼¥Ë¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ ¥·¥Ê¥â¥ó ¥Ð¥Ë¥é¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Å¤µ¤òÍÞ¤¨¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢¥À¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òßîÀ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÁÇºà¤È¤·¤Æ¥Ð¥Ë¥é¤òÁª¤Ó¡¢¤µ¤é¤Ë¥·¥Ê¥â¥ó¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥½¥Õ¥È¤ÊÉ÷Ì£¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¥·¥§¥Õ¡¢¥Æ¥£¥¨¥ê¡¼¡¦¥Þ¥ë¥¯¥¹¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ ¥Ý¥ï¡¼¥ë ¥Ù¥ë ¥¨¥ì¡¼¥Ì¡×¤¬¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥é¥ó¥¹ÅÁÅý¥Ç¥¶¡¼¥È¡Ö¥Ý¥ï¡¼¥ë¡¦¥Ù¥ë¡¦¥¨¥ì¡¼¥Ì¡×¡£ÍÎ¥Ê¥·¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È¹á¤ë¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ë¡¢´Å¤µ¤È¶ìÌ£¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥À¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÅÁÅý¤Ø¤Î·É°Õ¤È¥·¥§¥Õ¤Î¥â¥À¥ó¤Ê´¶À¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ò¤ÈÎ³¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨·ó¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¿¦¿Í¡¢¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥ê¥ª¥ó¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ ¥ª ¥»¥¶¥à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤¬Âç¹¥¤¤ÊÏÂ¤ÎÁÇºà¤È¤·¤Æ¥´¥Þ¤òÁª¤Ó¡¢¤½¤³¤Ë¥Ð¥ë¥Ð¥É¥¹Åç¤Î¥é¥à¼ò¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¹¤ä¥¨¥¥¾¥Á¥·¥º¥à¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¥·¥³»º¤Î66¡ó¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÀÌ£¤ä¶ìÌ£¤¬¶¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Éô²°¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ËÅº¤¨¤Æ¥´¥Þ¤È¥é¥à¼ò¤ÎÍ»¹ç¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÍ£°ì¤Î½÷À¥·¥§¥Õ¤È¤·¤Æ¡¢½÷À¤é¤·¤µ¤¬´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë½Ð¿È¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨·ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¸¥ã¥Ë¥¹¡¦¥¦¥©¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ ¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È ¥í¡¼¥º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ËÂç¹¥¤¤Ê¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤È¥í¡¼¥º¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¡¢Í¥¤·¤¯Á¡ºÙ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤È¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥´¥Ç¥£¥Ð ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥§¥Õ¡¿¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ç¤¢¤ë¥ä¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥·¥å¥ô¥©¥í¡¼¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ ¥¨¥¯¥é ¥É ¥Î¥ï¥¼¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð¤ÎÁÏ¶È¼Ô¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥É¥é¥Ã¥×¥¹¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤È¤·¤Æ¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤ò¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´Å¤µ¤òÍÞ¤¨¤¿¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¸ýÅö¤¿¤ê¤ÎÎÉ¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¼²¹¤Ç¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÃ±ÂÎ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤·¥³¡¼¥Ò¡¼¤«¹ÈÃã¤ò°ì½ï¤Ë°û¤à¾ì¹ç¤Ï¹ÈÃã¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥´¥Ç¥£¥ÐÁÏ¶È100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö100Ç¯¤ÎÍ·¤Ó¿´ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¡Ö¥¢¥ê¥¹¤Î¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ100Ç¯¤ÎÍ·¤Ó¿´ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¥´¥Ç¥£¥Ð¤Î100¼þÇ¯¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼²¦¼¼¸æÍÑÃ£¤È¤·¤ÆÅÁÅý¤Î·Ñ¾µ¤È¶¦¤Ë³×¿·¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿100Ç¯¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥·¥ç¥³¥é¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤«¤é100¼þÇ¯µÇ°Î³¤Þ¤Ç¤ò¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ç²ÚÎï¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ¥¢¥ê¥¹¤Î¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡ÖÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¡Ö¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î´Å¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¹ÈÃã¤ä¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥¤Ê¤É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¸ÂÄê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¤ò¡¢Êª¸ì¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Î¥Á¥§¥·¥ãÇ¤äÇò¤¦¤µ¤®Ã£¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥´¥Ç¥£¥Ð¤ÎÎò»Ë¤ò¸ÀÍÕ¤Ç´¶¤¸¼è¤ë¡¢½¼¼Â¤·¤¿Å¸¼¨ÆâÍÆ
2026Ç¯1·î15Æü¡Á1·î17Æü¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥´¥Ç¥£¥Ð100¼þÇ¯µÇ°¡Ö100 WORDS OF GODIVA ¡Á¥Ö¥é¥ó¥É¤òËÂ¤°¸ÀÍÕ¤¿¤Á¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡Á¡×¤Ï¡¢ÁÏ¶È100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥´¥Ç¥£¥Ð¤Îµ°À×¤ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¤â¤¿¤é¤¹¹¬Ê¡¡ÊHappiness¡Ë¤ò¡¢100¤Î¸ÀÍÕ¤È¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤äÀ½Â¤Æ»¶ñ¡¢Î©ÂÎÅ¸¼¨¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ³²ò¤¯Å¸Í÷²ñ¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥´¥Ç¥£¥Ð¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÅ¸¼¨¤ä¡¢¥«¥«¥ª¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¸ÀÍÕ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥´¥Ç¥£¥Ð¤Î¾¦ÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È·¿¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥´¥Ç¥£¥Ð¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢¤è¤ê¥´¥Ç¥£¥Ð¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÍý²ò¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÂ£¤êÊª¤È¸À¤¨¤Ð¥´¥Ç¥£¥Ð¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤Û¤É¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Î¥´¥Ç¥£¥Ð¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÈÅØÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤³¤ÎÅ¸¼¨¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥´¥Ç¥£¥Ð¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤ÒË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢£³«ºÅ³µÍ×
¥´¥Ç¥£¥Ð100¼þÇ¯µÇ°¡Ö100 WORDS OF GODIVA ¡Á¥Ö¥é¥ó¥É¤òËÂ¤°¸ÀÍÕ¤¿¤Á¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡Á
²ñ´ü¡§2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§11:00¡Á19:00
²ñ¾ì¡§½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢Scene12 ¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-24-12 12³¬¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¼çºÅ¡§¥´¥Ç¥£¥Ð ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
