¿À¸ÍFWµÜÂåÂçÀ»¤Î²ÃÆþ¤ò¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥¹²ñÄ¹¤¬Ç§¤á¤ë¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢Çã¼èOPÉÕ¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¾º³Ê»þ¤ÏÇã¼èµÁÌ³¤Ë

¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFWµÜÂåÂçÀ»¤Î²ÃÆþ¤ò¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥¹¤Î²ñÄ¹¤¬Ç§¤á¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Øudlaspalmas.NET¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥»¥°¥ó¥À¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó2Éô¡Ë¤Ç¼ó°Ì¥é¥·¥ó¡¦¥µ¥ó¥¿¥ó¥Ç¡¼¥ë¤ÈÆ±¾¡¤ÁÅÀ¤Î2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥¹¡£¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ø¤Î¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë3Áª¼ê¤òÊä¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Í½¤Æ¤è¤êÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÜÂå¤¬15Æü¤ËÅþÃå¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥ß¥²¥ë¡¦¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥é¥ß¥ì¥¹²ñÄ¹¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥»¥ë¡¦¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ü¥¹¡Ù¤ÇÇ§¤á¡¢¡Öº£Æü¡¢¤â¤¦1¿Í¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£ÌÀÆü¤Ë¤ÏÈà¤Î²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¤³¤ì¤Ç´ðËÜÅª¤Ë¡¢¿·µ¬²ÃÆþÁª¼ê¤ÏÂ·¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂàÃÄ¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÏÃ¤À¤¬¡¢º£¸å¤â°ÜÀÒÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿µÜÂå¤È¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¡ÖÇã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÕ¤¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¡£¾º³Ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÇ¤°Õ¡¢¾º³Ê¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¡×¤È¡¢¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥¹¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ´°Á´°ÜÀÒ¤¬µÁÌ³¤È¤Ê¤ë¾ò·ï¤À¤È¤¤¤¦¡£µÜÂåËÜ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈà¤ÏÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤À¡£Èà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£³ÍÆÀ¤·¤¿Áª¼êÁ´°÷¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢Èà¤é¤ò´°Á´¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·²ÃÆþÁª¼êÁ´°÷¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¡¢³ÍÆÀ¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢µÜÂå¤ò´Þ¤á¤Æ4Ì¾¤ÎÊä¶¯¤òº£Åß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥¹¤À¤¬¡¢»Ù½Ð¤¬Í½Äê¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¾µÇ§³Û¤è¤êÌó500Ëü¥æ¡¼¥íÂ¿¤¯»Ù½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î»ñ¶âÎÏ¤¬²æ¡¹¤Ë¤Ï¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë500Ëü¥æ¡¼¥í¾å²ó¤Ã¤¿¡£ÅØÎÏ¤ÏÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡£22¥Á¡¼¥à¤¢¤ë¤¬¡¢²æ¡¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂ¾¤ËÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¡£ºâÀ¯Åª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡×¤È¡¢»ñ¶âÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¼«¿®¤ò±®¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÜÂå¤Ï¸½ºß25ºÐ¡£Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¸å¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤à¤È¡¢2024Ç¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¿À¸Í¤Ç¤Ï1Ç¯ÌÜ¤«¤é¹ñÆâ¸ø¼°Àï14ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢J1¥ê¡¼¥°¤ÈÅ·¹ÄÇÕ¤Î2´§Ã£À®¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£2025¥·¡¼¥º¥ó¤â¸ø¼°Àï¤Ç2·åÆÀÅÀ¤Ë¾è¤»¤ÆÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿E-1¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
