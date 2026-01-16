BLACKPINK¥¸¥§¥Ëー¡õ¥í¥¼¡õ¥¸¥¹¤¬Â·¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ø¡ª¤½¤ì¤¾¤ì¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¶õ¹Á¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª
BLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤¬¡¢¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤Î¤¿¤á1·î15Æü¤ËÍèÆü¡£´Ú¹ñ¤Î¶õ¹Á¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¼ê¤Ë¸½¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆüËÜ¤Ø¸þ¤«¤¦BLACKPINK3¿Í¤Î¶õ¹Á¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó①②¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û¥¸¥§¥Ëー¤ÎÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È
¢£BLACKPINK¥¸¥§¥Ëー¤ÏCHANEL2¸Ä»ý¤Á¡¢¥¸¥¹¤ÏDior¤Î¿·ºî¥Ð¥Ã¥°
LISA¡Ê¥ê¥µ¡Ë¤ÏÊÌÊØ¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¶õ¹Á¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤ÏJENNIE¡Ê¥¸¥§¥Ëー¡Ë¡¢ROSE¡Ê¥í¥¼/E¤Ï¥¢¥¥åー¥È¡¦¥¢¥¯¥»¥ó¥ÈÉÕ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¢JISOO¡Ê¥¸¥¹¡Ë¤Î3¿Í¡£
¥¸¥§¥Ëー¤È¥í¥¼¤Ï¶¦¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥³ー¥È¡¢¥¸ー¥ó¥º¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ç¡¢¥¸¥§¥Ëー¤ÏÀÖ¤¤¥Ð¥ì¥¨¥·¥åー¥º¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ËÍú¤¡¢CHANEL¡Ê¥·¥ã¥Í¥ë¡Ë¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò2¸Ä»ý¤Á¡£¥í¥¼¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³Ý¤±¡¢¤³¤í¤ó¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¡¢Saint Laurent¡Ê¥µ¥ó¥íー¥é¥ó¡Ë¤ÎMOMBASA¥Ð¥Ã¥°¤ò¸ª¤«¤é³Ý¤±¤ÆÊóÆ»¿Ø¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥¸¥¹¤Ï¡¢¥°¥ìー¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤Ë¥Ñ¥Õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥«ー¥´¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£¾®¤µ¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤¬²Ä°¦¤¤Dior¡Ê¥Ç¥£¥ªー¥ë¡Ë¤Î¿·ºî¥â¥Î¥°¥é¥àÊÁ¥Ð¥Ã¥°¤ò¡¢¥Õ¥¡ー¤Î¥ー¥Û¥ë¥Àー¤ä¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¡£¤Ë¤Ã¤³¤ê¤È¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¥Ô¥ó¤¬Åìµþ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¤À´ò¤·¤¤¡×¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡ª¡×¤È¡¢´üÂÔ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£BLACKPINKÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¡¢½éÆü¤Ï¥¸¥§¥Ëー¤Î30ºÐÃÂÀ¸Æü
BLACKPINK¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ØBLACKPINK WORLD TOUR ¡ãDEADLINE¡ä IN TOKYO¡Ù¤ÎÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤Ï¡¢1·î16～18Æü¤Ë³«ºÅ¡£½éÆü¤Î16Æü¤Ï¡¢¥¸¥§¥Ëー¤Î30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¡£