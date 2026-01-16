¡ÚMLB¡ÛWBC»²Àï·èÄê¤Î¥«ー¥·¥çー¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤Î¾¡Éé¤òÌä¤ï¤ì¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ËÅê¤²¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¡×¡Ä¡ÄÇú¾ÐÍ¶¤Ã¤¿ÀâÌÀ¤È¤Ï¡©
¸µ¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«ー¥·¥çーÅê¼ê¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÂè6²ó¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¡×¤ËÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¤Ï¡¢ÅÅ·âÉüµ¢¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÊÝ¸±¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ18Ç¯´Ö¤ËµÚ¤Ö¸½ÌòÀ¸³è¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¥«ー¥·¥çー¤¬¡¢3·î¤ÎWBC¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥ÉÉüµ¢¤¹¤ë¡£ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿º¸ÏÓ¤ÏÆ±Æü¡¢ÊÆÀìÌç¶É¡ØMLB¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ù¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ·èÃÇ¤ÎÇØ·Ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥«ー¥·¥çー¤ÏÅö½é¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¥Þー¥¯¡¦¥Ç¥íー¥µ´ÆÆÄ¤«¤éÃå¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥³ー¥Á½¢Ç¤¤Î°ÍÍê¤À¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·ÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡¢¥Ç¥íー¥µ´ÆÆÄ¤Ï¤â¤¦°ìÅÙÅê¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¿¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢ºÆ¤Ó¥Üー¥ë¤ò°®¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢10Æü¤¯¤é¤¤Á°¤«¤éÅê¤²»Ï¤á¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢´¶¿¨¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¡£Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤òÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¼«¿È¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊÝ¸±¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£Ã¯¤«¤¬µÙÍÜ¤ò¤È¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÅê¤²¤ë¤·¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÏ¢Åê¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤Á¤í¤óÅê¤²¤ë¡£¤â¤·¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Åê¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¹½¤ï¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¤¿¤ÀÂåÉ½¥Áー¥à¤Î°ì°÷¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Èôµ÷Î¥¡×¤ò³Ð¸ç
ÃíÌÜ¤Ï¡È¸µ¥Áー¥à¥áー¥È¡É¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È¤ÎÂÐ·è¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤Ç¡¢»ä¤¬¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ËÂÐ¤·¤ÆÅê¤²¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¡£º£¤Î¼«Ê¬¤¬Åê¤²¤¿¤é¡¢Èà¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Èôµ÷Î¥¤ÇÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¤À¤í¤¦¤«¤é¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤·¡¢·è¾¡Àï¤«²¿¤«¤ÇÆüËÜ¤òÁê¼ê¤Ë¼«Ê¬¤¬Åê¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¥Áー¥à¤È¤·¤ÆÁêÅö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ëÅê¼ê¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¥Áー¥à¥áー¥È¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£»ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤â¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤è¡£ËÜÅö¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¸¬Â½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¥«ー¥·¥çー¤À¤¬¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤ÎÂçÃ«¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï11ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤ÈÍÞ¤¨ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥íー¥µ´ÆÆÄ¤¬¡¢ÂçÃ«Éõ¤¸¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡£
ÄÌ»»223¾¡¤òµó¤²¡¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¤Ë11²óÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò3ÅÙ¼õ¾Þ¤·¤¿Âç¥¨ー¥¹¤Îµ¢´Ô¡£Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÁ°¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£