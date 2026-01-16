³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡ÚÃë¡Û¡¡+2¦Ò¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¥í¥ó¥°¤Ï¼ê¹µ¤¨¤é¤ì¤ë
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï11»þ30Ê¬»þÅÀ¡¢Á°ÆüÈæ250±ß°Â¤Î5Ëü3950±ß¡Ê-0.46¡ó¡ËÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¡£´ó¤êÉÕ¤¤Ï5Ëü4030±ß¤È¡¢¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¤ÎÀ¶»»ÃÍ¡Ê5Ëü3990±ß¡Ë¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤¹¤ë·Á¤«¤é¡¢¤ä¤äÇä¤ê¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£³«»ÏÄ¾¸å¤Ë5Ëü4170±ß¤Þ¤Ç²¼¤²Éý¤ò½Ì¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥í¥ó¥°²ò¾Ã¤ÎÆ°¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ5Ëü3760±ß¤Þ¤ÇÇä¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢Á°Æü¤Î°ÂÃÍ¿å½à¤Ç²¼¤²½Â¤ëÆ°¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï5Ëü3900±ß～5Ëü3950±ßÊÕ¤ê¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï½µÌÀ¤±19Æü¤Ë¤â½°±¡²ò»¶¤Î¹Í¤¨¤ò¹ñÌ±¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó»ý¤Á¹âÄ´À°¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÊÆ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¹â¤¬²¼»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºòÆü¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó<8035>¡ÎÅì¾ÚP¡Ï¤ÏÍø¿©¤¤¤Ë²¡¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÆ°¤¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï²¼¤²½Â¤ëÆ°¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+2¦Ò¡Ê5Ëü4170±ß¡Ë¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²¡¤·ÌÜÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°¤Ï¼ê¹µ¤¨¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡NTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç14.73ÇÜ¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ê14.77ÇÜ¡Ë¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¡¢-1¦Ò¡Ê14.67ÇÜ¡Ë¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¿¡£Á°ÆüÆ±ÍÍ¡¢-1¦Ò¿å½à¤Ç²¼¤²½Â¤ëÆ°¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤À¤È¡¢NT¥·¥çー¥È¤ò´¬¤Ìá¤¹Æ°¤¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤½¤¦¤À¡£
