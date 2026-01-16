Æü·Ð225ÀèÊª¡§16ÆüÀµ¸á¡á180±ß°Â¡¢5Ëü3940±ß
¡¡16Æü12»þ¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2026Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ180±ß°Â¤Î5Ëü3940±ß¤ÈÂçÉý°Â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÎÁ°¾ì¸½Êª½ªÃÍ5Ëü3874.59±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï65.41±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï1Ëü7990Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3661¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ13.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢¸½Êª½ªÃÍÈæ2.48¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦Àµ¸á»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 53940¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-180¡¡¡¡¡¡ 17990
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 53950¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-170¡¡¡¡¡¡314885
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3661¡¡¡¡¡¡¡¡ -13.5¡¡¡¡¡¡ 34635
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 32975¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-105¡¡¡¡¡¡¡¡1902
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 716¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-6¡¡¡¡¡¡¡¡3408
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡2045.5¡¡¡¡¡¡¡¡ +12.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡82
