¡ÚMLB¡ÛWBCÊÆ¹ñÂåÉ½¤¬°Û¼¡¸µ²á¤®¤ë¡Ä¡Ä¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó»²Àï¤Ç¤µ¤é¤Ë¶¯²½¡¡¡È¥¹¥¿¥á¥óÍî¤Á¸õÊä¡É¤ËPCA¡¢¥¹¥ß¥¹¡¢¥Ø¥ó¥Àー¥½¥ó¤â
¥«¥Ö¥¹¤È5Ç¯Áí³Û1²¯7500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó277²¯5500Ëü±ß¡Ë¤ÇÀµ¼°·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥ê¥°¥ìー¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö2¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¿È3ÅÙÌÜ¤Î¥ïー¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö3¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î»°ÎÝ¼ê¸õÊä¤¬Ëä¤Þ¤ê¡¢»Ë¾åºÇ¶¯¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤µ¤é¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤Ï¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤«
¸½ºß31ºÐ¤Î¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤Ï¡¢2015Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜÁ´ÂÎ2°Ì¤Ç¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ËÆþÃÄ¡£¥á¥¸¥ãー10¥·ー¥º¥ó¤ÇÄÌ»»ÂÇÎ¨.272¡¢209ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.846¤ò¥Þー¥¯¡£Áªµå´ã¤¬¶Ë¤á¤ÆÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯´Ö20ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤òÊü¤Æ¤ë¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤È¡¢·ø¼Â¤Ê¼éÈ÷¤¬Ì¥ÎÏ¡£ÂçÉñÂæ¤Ë¤â¶¯¤¯¡¢2ÅÙ¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£
WBCÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ë¤Ï¡¢Í··â¼ê¤Ë¥Ü¥Óー¡¦¥¦¥£¥Ã¥ÈJr.ÆâÌî¼ê¡Ê¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡Ë¤¬¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¬¥Êー¡¦¥Ø¥ó¥Àー¥½¥óÆâÌî¼ê¡Ê¥ª¥ê¥ªー¥ë¥º¡Ë¤¬»°ÎÝ¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤ê¤µ¤é¤Ë¶¯²½¡£ÆóÎÝ¼ê¤Ï½ÓÂ¤Î¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥È¥¥¥é¥ó¥°ÆâÌî¼ê¤È¹¥¼é¤Î¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¢¥¢ー¥Ëー¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥ÈÆâÌî¼ê¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
»Ë¾åºÇ¶¯¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤¬¹â¤¤ÊÆ¹ñÂÇÀþ¤Ï¡¢¾å°Ì¤Ë¥¦¥£¥Ã¥ÈJr.¤ä¥¢ー¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ïー¥Ðー³°Ìî¼ê¡¢¥«¥ë¡¦¥íー¥êーÊá¼ê¡¢¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ïー¥ÑーÆâÌî¼ê¤Ê¤É¡¢ÀÚ¤ìÌÜ¤Î¤Ê¤¤¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥á¥ó¥Ðー¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTalkin¡Ç Baseball¡Ù¤Ï¡¢²¼°ÌÂÇÀþ¤Î7ÈÖ¤Ë¥³ー¥Ó¥ó¡¦¥¥ã¥í¥ë³°Ìî¼ê¡¢8ÈÖ¤Ë¥Ð¥¤¥í¥ó¡¦¥Ð¥¯¥¹¥È¥ó³°Ìî¼ê¤ÈÍ½ÁÛ¡£¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¡Ê¥É¥¸¥ãー¥¹¡Ë¤ä¡¢¡ÖPCA¡×¤³¤È¥Ôー¥È¡¦¥¯¥í¥¦¡á¥¢ー¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°³°Ìî¼ê¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¤¬¹µ¤¨¤Ë¤Þ¤ï¤ëÄ¶¹ë²ÚÉÛ¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£