¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ï16Æü¡¢Æ±Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ9¡Ø¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡Ê¤ª¤ó¤Ê¡Ë¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË ¸å9¡§00¡Á¡Ë¤ÎÂè2¡¢3ÏÃ¤Î¥²¥¹¥È¤òÈ¯É½¡£Äá¸«Ã¤¸ã¡¢ÌÚÌî²Ö¡¢±ÇÈþ¤¯¤é¤é¡¢ÂçÏÂÅÄàÓ¤é¸ÄÀÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡È²ÊÁÜ¸¦¤Î¥¨¡¼¥¹¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Àì¶È¼çÉØ¡¦µÈ²¬»í¿¥¡Ê¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£»í¿¥¤Î²Ê³ØÅª¿äÍý¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÁÜºº°ì²Ý¤Ë°ÛÆ°¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·ÊÆ·º»ö¤ÎÉ×¡¦Æ»É§¡Ê²£»³Íµ¡Ë¡¢5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¡¦Î¼²ð¡Êº´Æ£Âç¶õ¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤ÈÎÏ¤ò»ý¤Á´ó¤Ã¤ÆÄ©¤à¡È°ì²ÈÁíÆ°°÷¡É¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¸½Âå¤ÎÉ×ÉØ¤ä²ÈÂ²¤Îºß¤êÊý¤âÉÁ¤¯¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤È¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤Î»û¤òÉñÂæ¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÂè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤ËÊé¤ï¤ì¤ëÊ¸¸÷»û½»¿¦¤Î¹õÌÚÎÉ»ü¤òÄá¸«¡¢¹õÌÚ¤Ø¤ÎÀäÂÐÅª¤ÊÃéÀ¿¿´¤ò»ý¤ÄÊ¸¸÷»û¤Î»ûÃË¡¢ÅÄºê¸µ¤òÂç¿åÍÎ²ð¡¢»ö·ï¤Ø¤Î´ØÍ¿¤òµ¿¤ï¤ì¤ë¥Ð¡¼Å¹°÷¤Îº´Çìè½»Ò¤òµ®ÅçÌÀÆü¹á¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè1ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡Ê16ÆüÊüÁ÷¡Ë
¢£Âè2ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡Ê23ÆüÊüÁ÷¡Ë
¡¡¼Ö¤¤¤¹À¸³è¤òÁ÷¤ëÏ·½÷¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê´¶ÅÅ»à¤òÄÉ¤¦Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÅÅµ¤ºô¤Ë¿¨¤ì¤Æ»àË´¤¹¤ë¼Ö¤¤¤¹¤ÎÏ·¿Í¤ÎÌðºêÉÒ»Ò¤òÌÚÌî¡¢¸½ºß¤ÏµÁÍý¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ëÉÒ»Ò¤ò²ð¸î¤¹¤ë¸µÂç³Ø¹Ö»Õ¤ÎÌðºê¤Ò¤È¤ß¤ò±ÇÈþ¡¢ÉÒ»Ò¤Î³ØÀ¸»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÇÉÒ»Ò¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥Ð¡¼¤ÎÅ¹¼ç¤Ç¤â¤¢¤ëËñ°æ·Ã°ì¤òÂçÏÂÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¡£
