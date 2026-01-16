Å·³¤Í´´õ¡Ö³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¡×¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡ÙÁ´¹ñÂç´¶¼Õ¥Ä¥¢¡¼´°Áö¡¡ºÇ¸å¤ÏÊ¡²¬¸©·Ù»¡¤òÉ½·ÉË¬Ìä
¡¡·à¾ìÈÇ¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡Ù¤Î¸ø³«¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢12Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤¬´°·ë¡£¤½¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿Á´¹ñÂç´¶¼Õ¥Ä¥¢¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢1·î7Æü¤ÎÅìµþ¡¦TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¤Ç¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°¡Ê8Æü¡Ë¡¢Âçºå¡Ê11Æü¡Ë¡¢Ê¡²¬¤ò½ä¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥Ý¥¹¥¿¡¼Â£Äè¼°¤äT¡¦¥¸¥ç¥¤ÇîÂ¿¤Ç¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Î¤ÎÌÏÍÍ
¡¡¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¡²¬¡¦T¡¦¥¸¥ç¥¤ÇîÂ¿¤Ç12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¼ç±é¤ÎÅ·³¤Í´´õ¡¢ÅÄÃæÅ¯»Ê¡¢¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤¬ÅÐÃÅ¡£Å·³¤¤¬ÇîÂ¿ÊÛ¤Ç¡Ö¤è¤¦¤¤ó¤·¤ã¤Ã¤¿¤Í¡¢¤¦¤ì¤·¤«¡Á¡ª¡×¤ÈÇîÂ¿ÊÛ¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ¤â¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÇîÂ¿¤ËÍè¤¿¤Ð¤¤¡£ÇîÂ¿¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢½ÐÈÖ¤ä¤±¤ó¤Í¡ªº£Æü¤Ï¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£Ê¡²¬¸©Ãæ´Ö»Ô½Ð¿È¤Î¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤ÏÃÏ¸µ³®Àû¤Ë´î¤Ó¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¡¢¡Ö±Ç²è¡¢¤É¤²¤ó¤ä¤Ã¤¿¡©Æ¬¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ð¤¤¡ª¤È»×¤¦¿Í¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿Å·³¤¤Ï¡¢¡ÖÃÏÍýÅª¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬ÉñÂæ¤ÇÍè¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÅÚÃÏÊÁ¤Ê¤Î¤«Ç®¤¤¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤Ï¡ÖÊ¡²¬¤ÏÍ¥¤·¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¡ÈÇîÂ¿Èþ¿Í¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¥ì¥¤¤Ê¿Í¡¦¤«¤ï¤¤¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬Ê¡²¬¸©¿Í¤È¤·¤Æ¸Ø¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤Ï¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤ªÁ°¤¹¤´¤¤¤Í¤§¡£¤è¤¦½Ð¤È¤ë¤Í¤§¡£¤¢¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë½Ð¤È¤ë¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ð¤¤¡Ù¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¡ª¡×¤È¡¢¿ÈÆâ¤«¤é¤âÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡´ÑµÒ¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¥Æ¥£¡¼¥Á¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡´±Ìò¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Å·³¤¤¬¡Ö»ÑÀª¤ÈÆ°¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢µ¡ÉÒ¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¿ÊÉ¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ðÇ®Åª¤ÊÀµµÁ´¶¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤Ï¡¢¼ÁÌä¼Ô¤Î´¶ÁÛ¤ÎÃæ¤ÇÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¸Î¡¦Âç¿ùÎú¤µ¤ó¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Öº£Æü¡¢Îú¤µ¤ó¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÀäÂÐ¤ËÎú¤µ¤ó¤â¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¡¢¡ÈÎú¡É¤ÎÊ¸»ú¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥«¥Á¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡12Ç¯´Ö¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¥¥ó¥È¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÆü¾ï¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤Ï¡ÖÉ©ËÜ¡Ê±é¡§¤Ç¤ó¤Ç¤ó¡Ë¤È¾®Æü¸þ¡ÊÊ¸À¤¡Ë¤µ¤ó±é¤¸¤ë¾®ÀÐÀî¤Ï¤â¤¦ÄêÇ¯¤À¤«¤é¡È¤·¤ó¤¸¡É¡Ê¥¥ó¥È¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Îµï¼ò²°¡Ë¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¾®Æü¸þ¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤Ï¡Ö²æ¡¹¤è¤ê¤»¤ê¤Õ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£²¿²ó¤Ç¤â´Ñ¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡ÖÅìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¤È¤¤Æº£Æü¤¬ºÇ¸å¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¤¤¤è¤¤¤è¥¥ó¥È¥ê¤È¤â¤ªÊÌ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤ËÍ¤â¤¹¤´¤¯¼ä¤·¤¤»×¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´¤Ë¤Ý¤Ã¤«¤ê¶õ¤¤¤¿·ä´Ö¤ÏÆ°²èÇÛ¿®¤ò¸«¤ÆËä¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£ËÍ¤â¸«¤Æ¸µµ¤¤Å¤±¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌ¾»ÄÀË¤·¤ó¤À¡£
¡¡Å·³¤¤Ï¡Ö±Ç²è¸ø³«¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Ï 1¡Á5¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë±Ç²è¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ2ËÜ¤â»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾¤À¤¿¤ëÌò¼Ô¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù ¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï°ìÈÖÁ°¤ÎÆÃÅùÀÊ¤Ç¤¹¤´¤¤Êý¤¿¤Á¤Î¤ª¼Çµï¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤È¤È¤â¤Ë12Ç¯´ÖÀ®Ä¹¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¤³¤³¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈËü´¶¤Î»×¤¤¤¬¤³¤â¤Ã¤¿Å·³¤¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÅ·³¤¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤«µ¯¤³¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡É¤È»×¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ËÜºî¤Ç±é¤¸¤¿¿¿ÊÉÍ´õ»Ò¤Î·è¤Þ¤êÊ¸¶ç¤òÍÑ¤¤¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡Íâ13Æü¤Ë¤Ï¡¢3¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆÊ¡²¬¸©·Ù»¡¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¡¢·à¾ìÈÇ¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥Ý¥¹¥¿¡¼Â£Äè¼°¤ò¼Â»Ü¡£Å·³¤¤Ï¡Ö¿Í¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¸«È´¤¯ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤âÉ¬Í×¡×¤È¸ì¤ê¡¢·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡È¥¥ó¥È¥êÌ¾Êª¡É¤Î¡Ö¤¦¤§¡Á¤¤¡×¥Ý¡¼¥º¤ÇµÇ°»£±Æ¡£ºÇ¸å¤ËÅ·³¤¤Ï¡Ö»ä¤â²¿ÅÙ¤«·Ù»¡´±¤ÎÌò¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÙ¤Ë¡¢Ì¿·ü¤±¤Ç»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤¤¤Ä¤âÎå¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡12Ç¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¥¥ó¥È¥êºÇ¸å¤Î»ö·ï¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡Ù¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¾å±ÇÃæ¤À¡£
