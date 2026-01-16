¡Ú±ÜÍ÷Ãí°Õ¡Û¡Ö¸«¤£¤Ä¤±¤¿¡×ÉÔµ¤Ì£¤Ê½÷¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë!!¤¤¤ï¤¯¤Ä¤Êª·ï¤Ç¥¤¥±¥á¥ó¤ÈÆ±µï¤¹¤ëÌõ¥¢¥ê¡ÈÉÝ¥¥å¥ó¡É¥³¥á¥Ç¥£¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
ÍÄ¤¤¤³¤í¡¢Ãë¿²¤«¤é¤Õ¤ÈÌÜ³Ð¤á¤ë¤ÈÈ±¤ÎÄ¹¤¤½÷¤Î¿Í¤¬ÇÏ¾è¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½±¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤ä¡¢Àµ³Î¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡È½÷¤Î¿Í¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡È¿Í¤Î·Á¤ò¤·¤¿¿Í¤Ê¤é¤¶¤ë¤â¤Î¡É¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£15Ç¯Á°¤Î¤³¤Îµ²±¡¢¤³¤Î¼ö¤¤¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®À²¤Ï¡¢15Ç¯Á°¤Ë¼õ¤±¤¿¼ö¤¤¤Î¤»¤¤¤ÇÉÔ±¿ÂÎ¼Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·ÉÔ±¿¤Ø¤ÎÂÐ½è¤â¾åÃ£¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢15Ç¯Á°¤ÎÈ±¤ÎÄ¹¤¤½÷¤¬ÆÍÇ¡¡¢¾®À²¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¡£¡Ö¸«¤£¤Ä¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÉÔµ¤Ì£¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿½÷¤Ï¾®À²¤Î¤³¤È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä!!
¤½¤ó¤Ê¤È¤½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¥ª¥«¥ë¥È¥Þ¥Ë¥¢¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¤¥±¥á¥ó¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ï¤¤¤ï¤¯¤Ä¤¤ÎÊª·ï¤Ç¡Ä¡©¤¯¤»¤â¤Î¤¾¤í¤¤¤Î½»Ì±¤¿¤Á¤È¥ª¥«¥ë¥È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¼ö¤¤¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡¢¡ÈÉÝ¥¥å¥ó¡É¤Î¥ª¥«¥ë¥È¥³¥á¥Ç¥£¤ÎËë¾å¤²¤À¡£
ËÜºî¡Ø¤³¤ÎÆ±µï¤ÏÌõ¥¢¥ê¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤Ï¡ÖGANMA!¡×(¥³¥ß¥¹¥Þ)¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Ç¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ë¤ÆÂè1´¬¤¬È¯ÇäÃæ¤ÎÏÃÂêºî¤Ç¤¢¤ë¡£ÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¡²è²È¤Î¥ê¥¼ÁÒÅÄ(@Rize_Clt)¤µ¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¾¯Ç¯¥Ï¥Ê¥È¥æ¥á¡×(ÇòÀô¼Ò)¤Ë¡ØÀèÇÚ¡¢¼ö¤¤¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡Ù¤òÆÉ¤ßÀÚ¤ê¤Ç·ÇºÜ¡¢¤µ¤é¤Ëºî²èÃ´Åö¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤Ë¤Æ¡Øº§Ìó¼Ô¤ËÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»à¿À¤µ¤ó¤È±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤òÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤Ì¡²è²È¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ê¥¼ÁÒÅÄ¤µ¤ó¤ËËÜºî¡ØÌÌ¿©¤¤½÷»Ò¤È¥¤¥±¥á¥óÎî¤¯¤ó¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡½¡½¥ê¥¼ÁÒÅÄ¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯11·î¤Ë¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥ê¡ÖGANMA!¡×¼çºÅ¤Î¡ÖÂè6²óG!¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤ÆÏ¢ºÜ¸¢¤ò¥²¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤·¤Æ¿·Ï¢ºÜ¤ò»Ï¤á¤¿ºîÉÊ¤¬ËÜºî¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï¢ºÜ¸¢¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Í¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤äÏ¢ºÜ¸¢¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤è¤ê¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¤È¤¤¤¦´¶¼Õ¤È´¶Æ°¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Í¥¾¡ºîÉÊ¤òÏ¢ºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºîÉÊ¤ÏSNS¤Ç°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞSNS¤ÇÏ¢ºÜ¤òÂ³¤±¡¢¡ÖGANMA!¡×¤Ç¤Ï¿·¤·¤¤ºîÉÊ¤òÏ¢ºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ØÌÌ¿©¤¤½÷»Ò¤È¥¤¥±¥á¥óÎî¤¯¤ó¡Ù¤âÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬²¹¤«¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¤«¤Ê¤êËÜ³ÊÅª¤Ê¥Û¥é¡¼¤ÎÉÁ¼Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¹½ÁÛ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÅÀ¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SNSÏ¢ºÜ¤Ï¥µ¥¯¥Ã¤È³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¾¦¶ÈÏ¢ºÜ¤Ï¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÄ¹´üÏ¢ºÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÆæ¤¬¾¯¤·¤º¤Ä²ò¤ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¹½À®¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¹½À®¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ïµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¥³¥á¥Ç¥£Í×ÁÇ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºî¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¯½÷Ì¡²è¤Ã¤Ý¤¤¥·¡¼¥ó¤Î¤¢¤È¡¢°ìµ¤¤ËÍî¤È¤¹Î®¤ì¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¤ª·è¤Þ¤êÅ¸³«¤ß¤¿¤¤¤Ê°·¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¥ê¥¼ÁÒÅÄ¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¥Û¥é¡¼¤Ê¤Î¤Ë¥³¥á¥Ç¥£Í×ÁÇ¤¬Æþ¤Ã¤¿Å¸³«¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÊ¬Ìî¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥Û¥é¡¼¥³¥á¥Ç¥£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤â¤È¤â¤È¤Ï¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ò¤è¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÉÊ¤Î¥À¡¼¥¯¤µ¤òÃæÏÂ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥³¥á¥Ç¥£Í×ÁÇ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¥³¥á¥Ç¥£¤¬ÆÀ°Õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥¼ÁÒÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡¢º£¸åÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤Ì¡²è¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ö¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬ÌÜÉ¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¤ªÏÃ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¥²¡¼¥à°Ê³°¤Ç¤â¥Û¥é¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º°ÍÍê¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¤¼¤Ò¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¥Û¥é¡¼ÉÁ¼Ì¤âÆÀ°Õ¤Ê¥ê¥¼ÁÒÅÄ¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥³¥á¥Ç¥£È´¤¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¤â³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥ê¥¼ÁÒÅÄ(@Rize_Clt)
