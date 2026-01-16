°ËÌîÈø·Å¡ÈÀ²Î®¡É¡¢¾¾ËÜÊæ¹á¡ÈºÚÈÁ¡É¤Ø¤Î¡È¥º¥ì¤¿¡ÉÄó°Æ¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÎø¡¡Æü10¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡ÙÂè1ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡Hey! Say! JUMP¤Î°ËÌîÈø·Å¤ÈÇÐÍ¥¤Î¾¾ËÜÊæ¹á¤¬W¼ç±é¤¹¤ë¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÆü10¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§15¡Ë¤¬18Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤ÉÂè1ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÑ¤ï¤ê¼Ô¥¤¥±¥á¥óÀ²Î®¤ò±é¤¸¤ë°ËÌîÈø·Å
¡¡¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëºÚÈÁ¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤Ï¡¢Îø°¦¤ÏÆó¤Î¼¡¤Ç»Å»ö°ì¶Ú¤Ê·ø¼Â½÷»Ò¡£¤½¤ó¤ÊºÚÈÁ¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇAI¤À¤±¤¬¿ÆÍ§¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÀ²Î®¡Ê°ËÌîÈø¡Ë¤È¡È¤ªÊÛÅö¤ò30²ó¤Ä¤¯¤ë¡É¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤ªÃëµÙ¤ß50Ê¬´Ö¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤¹¤¦¤Á¤Ëµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ë2¿Í¤À¤¬¡¢¤¤¤¬¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢ÆÍ¤¸¤ç±£¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÈëÌ©¤Î´Ø·¸¤Ë¡£À²Î®¤Î¥º¥ì¤¿¸ÀÆ°¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢Èà¤ÎÍ¥¤·¤µ¿¿¤Ã¤¹¤°¤µ¤ËºÚÈÁ¤Ï¼¡Âè¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢¥º¥ì¤¤å¤ó¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¢£Âè1ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¿ÉÅçºÚÈÁ¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Ë¶Ð¤á¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡£¼«Ê¬¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¿Íµ¤¥²¡¼¥à¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë¼ÒÆâ¥³¥ó¥Ú¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï¤¤¤Þ¤À½Ð¤º¡£º£ÅÙ¤³¤½¡ª¤È¼«¿®ºî¤ÇÎ×¤ó¤À¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Áª¹Í²ñ¤Ç¤â¡¢¼ÒÄ¹¤Î°ÉÌî»ÖËã¡ÊÌÚÂ¼Â¿¹¾¡Ë¤«¤é¸·¤·¤¤²ÝÂê¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ÎÆü¤Î¤ªÃëµÙ¤ß¡¢ºÚÈÁ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ëý¤Î¼êºî¤êÊÛÅö¤ò»ý¤Ã¤Æ¸ø±à¤Ë¸þ¤«¤¦¡£»ÖËã¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¾å¤Î¶õ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤»¤¤¤Ç³¬ÃÊ¤òÆ§¤ß³°¤·¡¢¶öÁ³¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿´Å³¤À²Î®¡Ê°ËÌîÈø¡Ë¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¼Õ¤ëºÚÈÁ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö²¶¡¢Èï³²¼Ô¡£·¯¡¢²Ã³²¼Ô¡×¤È½ª»Ï¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ÎÀ²Î®¡£¤Ê¤ó¤È¡¢ºÚÈÁ¤¬ÇÉ¼ê¤Ë±ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢30Ëü±ß¤â¤¹¤ë¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸ÉÊ¤À¤È¤¤¤¤¡¢ÊÛ½þ¤Ç¤¤º¤ËºÚÈÁ¤Ïº¤¤ê²Ì¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢À²Î®¤Ï¤Ê¤¼¤«ºÚÈÁ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÛÅö¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¤Ä¤Þ¤ß¿©¤¤¡Ê!?¡Ë¡£Êòµ¤¤Ë¼è¤é¤ì¤ëºÚÈÁ¤Ë¡¢À²Î®¤Ï¡ÈÊÛ½þ¶â¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÊÛÅö¤ò30²óºî¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦¡È¥º¥ì¤¿¡ÉÄó°Æ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤ÏÌóÂ«¤Î¾Úµò¤Ë¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËßºÏ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë»ÏËö¡£ÆÍÁ³¤ÎÊÛÅö·ÀÌó¤À¤¬¡¢¡Ö²Ã³²¼Ô¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿ºÚÈÁ¤ÏÄó°Æ¤ò¤·¤Ö¤·¤Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤¦¤·¤ÆÆó¿Í¤Ï¡¢ÃëµÙ¤ß¤Î50Ê¬´Ö¤À¤±²ñ¤¦¤è¤¦¤Ë¡£
¤·¤«¤·¤³¤Î»þºÚÈÁ¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£À²Î®¤ÎÀµÂÎ¤¬Áþ¤¥é¥¤¥Ð¥ë²ñ¼Ò¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡£Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï°ìÂÎ¤É¤¦¤Ê¤ë¡Ê!?¡Ë¡£
