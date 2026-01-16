CORTIS¡¢ÆüËÜ»¨»ï½é¥«¥Ð¡¼¡Ö¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó°¦¸ì¤ë¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡È´é¡É¡×
¡¡5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦CORTIS¤¬¡¢23ÆüÈ¯Çä¤Î¥â¡¼¥É»ï¡ØSPUR¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë3·î¹æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£ÆüËÜ¤Î»¨»ï¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥«¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûcool¤ÊÎ©¤Á»Ñ¡ª¡ØAAA 2025¡Ù2´§¤Ëµ±¤¤¤¿CORTIS
¡¡»£±Æ¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î½©¤Ë¼Â»Ü¡£Â¿¤¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº£²ó¤¬½éÍèÆü¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤â½éÂÎ¸³¤Î¤¿¤á¡¢KEONHO¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£SEONGHYEON¤Ï¡Ö°áÁõ¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡¢JAMES¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢MARTIN¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÎÉ¤¤¼êÃÊ¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÁÇÅ¨¤ÊÉþ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤á¤Æ¡¢¤è¤ê¤«¤Ã¤³¤è¤¯¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£JUHOON¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡È´é¡É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬²¿¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥â¡¼¥É¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡¢¥×¥é¥À¡¢¥í¥¨¥Ù¡¢MM6¥á¥¾¥ó¥Þ¥ë¥¸¥§¥é¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥«¥Ð¡¼¤Ê¤É¤ÎÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¤ò5¿Í¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¼«Í³¤«¤Ä¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥à¡¼¥É¤ÇÃå¤³¤Ê¤·¡¢CORTIS¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÄÀ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÃæÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¤é³Ú¶ÊÀ©ºî¤«¤é¿¶¤êÉÕ¤±¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¡¢¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î5¿Í¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò·ÇºÜ¡£5¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤Ò¤È¸À¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤È¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿Q¡õA¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë²óÅú¤¬Â³½Ð¤·¡¢ÆÉ¤ß±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÆÃ½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
