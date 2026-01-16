º£Ìë¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡ÙÌó60Ç¯Á°¤Î8¥ß¥ê¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿3ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Äï¤Î»Ñ¤òºÇ¸å¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤¿¤¤¡¡ÀìÌç²È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¹ó¤¤¾õÂÖ¡×¢ª½¤Éü¤Ë°ì¥ö·î
¡¡¤¤ç¤¦16ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¡Ê¸å11¡§17¡Á¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ç¤Ï¡¢±Ê¸«Âç¸ãÃµÄå¤¬Ä´ºº¤·¤¿¡Ö3ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Äï¤Î»Ñ¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡×¤òÁ÷¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°ÍÍê¼Ô¤âÎÞ¡Ä60Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë»£±Æ¤·¤¿£¸¥ß¥ê¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë±Ç¤ëÄï¤Î»Ñ
¡¡°ÍÍê¿Í¤ÏÊ¼¸Ë¸©¤Î½÷À¡Ê62¡Ë¡£3Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¤Î°ìÈÖ¤Î¼ñÌ£¤Ï¥«¥á¥é¤Ç¡¢¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤Æ¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤Ç²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ÍÍê¿Í¤Ï»°»ÐËå¤Î¼¡½÷¤Ç¡¢»Ð¤È°ÍÍê¿Í¤¬»Ò¤É¤â¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢Éã¤Ï8¥ß¥ê¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤Ç²ÈÂ²¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤Ï¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤À¤±¤ò½¸¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÇÊÔ½¸¤·¤¿¡Ö¤ï¤¬²È¤ÎµÏ¿¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¥ë¥à¤òºî¤ê¡¢¾å±Ç²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Éã¤¬»£±Æ¤·¤¿¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢3ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿4¤Ä²¼¤ÎÄï¤â±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¼«Ëý¤ÎÄï¤À¤Ã¤¿¡£Äï¤Î»à¸å¡¢Èá¤·¤¤µ²±¤Ë¤Õ¤¿¤ò¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Éã¤¬¾å±Ç²ñ¤ò³«¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Äï¤¬±Ç¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¸«ÊÖ¤¹¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»þ¤¬²á¤®¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢º£Ç¯93ºÐ¤ÎÊì¤¬¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Äï¤¬±Ç¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¸«¤¿¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£Ç¯¤Î¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¸µµ¤¤ÊÊì¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¶áº¢Âç¤¤ÊÉÂµ¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ËÄï¤Î»Ñ¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤¿¤¤¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢´Î¿´¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤¬ÁÇ¿ÍÌÜ¤Ë¸«¤Æ¤â¤«¤Ê¤ê½ý¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤«¡¢Éã¤¬60Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë»£±Æ¤·¤¿8¥ß¥ê¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë±Ç¤ëÄï¤Î»Ñ¤ò¡¢¤Þ¤¿Êì¤Ë¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡¤À¤¬¡¢»£¤ê¤À¤á¤¿8¥ß¥ê¥Õ¥£¥ë¥à¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆâÍÆ¤ÎµÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤âÉã¤¬¼«¤éÊÔ½¸¤·¤¿¥Ù¥¹¥ÈÈ×¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ë¥à¤âÂ¿¿ô¡£¤È¡¢°ÍÍê¼Ô¤¬±Ê¸«ÃµÄå¤òÁ´¤¯¿®¤¸¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Áá¡¹¤ËÀìÌç²È¤Î¸µ¤Ø¡£¤À¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¹ó¤¤¾õÂÖ¡×¤Ç¡¢½¤Éü¤Ë¤Ï1¥ö·î¤¬É¬Í×¤È¸À¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢1¥ö·î¸å¤Î¾å±Ç²ñ¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ï¤¬²È¤ÎµÏ¿¡×¤Ë¤Ï¡¢Äï¤Ï±Ç¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡£Ìó60Ç¯Á°¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÃæ¤ËµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤¬¡¢ÍîÎÞÉ¬»ê¤Î´¶Æ°ºî¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÃÝ»³Î´ÈÏÃµÄå¤Î¡ÖÇú¾Ð¡ª¤½¤Ã¤¯¤ê¾®¥Í¥¿½¸¡×¡¢¥¨¡¼¥¹ÃµÄå¤Î¡ÖÌ¼¤¬½¦¤Ã¤¿¤¦¤ó¤³¤ÏËÜÊª¡©¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú½Ð±é¡Û
´Øº¬¶Ð¡ÊÆÃÌ¿¶ÉÄ¹¡Ë
¾¾°æ¥±¥à¥ê¡Ê¶ÉÄ¹Êä½õ¡Ë¡¢ÁýÅÄ¼Ó¿¥¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
´Ö´²Ê¿¡¢ÃÝ»³Î´ÈÏ¡¢ÅÄÂ¼Íµ¡¢¿¿±ÉÅÄ¸¡¢¤»¤¤¤ä¡¢·ËÆóÍÕ¡¢±Ê¸«Âç¸ã¡¢¥¨¡¼¥¹
