¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡ÙÎëÌÚÍý»ÒÌò¤ËÀýÆâÌ´ºÚ¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¡Ê7¡Ë
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»ÖÅÄÌ¤Íè¤¬¼ç±é¤¹¤ë¡¢TBS·Ï²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£º£²ó¤Ï¡¢ÀýÆâÌ´ºÚ¤¬±é¤¸¤ëÎëÌÚÍý»Ò¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È15¿Í¤ò¾Ò²ð¡ª»ÖÅÄÌ¤Íè¡¢±öÌî±Íµ×¡¢¾®ÂíË¾¡¢À¾Ìî¼·À¥¤é¡Ä
¡¡ÀýÆâÌ´ºÚ¤¬±é¤¸¤ëÎëÌÚÍý»Ò¤Ï¡¢·àÃÄ¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥È¥í¥¹¡×¼ã¼ê·àÃÄ°÷¡£ÉáÃÊ¤ÏÅ·Á³¤À¤¬¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë±Ô¤¤Æ¶»¡ÎÏ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥ë¥â¤Î¤ª¤¤Æ¡Ù¡Ê2011Ç¯¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÎµÓËÜ¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë°¤Áê¥¯¥ß¥³»á¤È¡¢¹õÇþ¤Ï¤Â¤á»á¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡ÁÎø¿Í¤¤¤Ê¤¤Îò10Ç¯¤Î»ä¤ËÂ©»Ò¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ö¥ä¥ó¥¸¥ã¥ó¡Ü¡×Ï¢ºÜ¡Ë¡£Ì´¤â»Å»ö¤â³³¤Ã¤×¤Á¤Î¥¢¥é¥µ¡¼½÷À¡¦Ì¤Íè¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¡ÈÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡É¤À¤ÈÌ¾¾è¤ëÃË¤Î»Ò¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ñ¥ÂÀ¤ÈÌ¾¾è¤ë¤½¤Î»Ò¤Ï¡¢Ì¤Íè¤È¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Ñ¤Ç¤¢¤ë¡È¤Þ¡¼¤¯¤ó¡É¤òÃçÄ¾¤ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢2036Ç¯¤ÎÌ¤Íè¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Ë¤ï¤«¤Ë¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÍÄ¤¤ñ¥ÂÀ¤ò°ì¿Í¤Ë¤Ï¤Ç¤¤º¡¢´ñÌ¯¤Ê¶¦Æ±À¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤ÆÌ¤Íè¤ÎÉ×¡È¤Þ¡¼¤¯¤ó¡É¤È¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£
