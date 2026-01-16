¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥×¥È¥ó¤¬ºßÀÒ¤·¤¿¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¡×Í£°ì¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡¡ÆüËÜ½é¤Î·à¾ì¸ø³«¤Ø
¡¡¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥×¥È¥ó¤¬ºßÀÒ¤·¤¿±Ñ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤Î²ò»¶¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ø¥¯¥ê¡¼¥à¡¿¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥ë¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È1968¡Ù¤¬¡¢2·î6Æü¤è¤ê·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ä¡ª¼ã¤Æü¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥×¥È¥ó
¡¡¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥×¥È¥ó¡Ê¥®¥¿¡¼¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¡Ë¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ê¥Ù¡¼¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¡Ë¡¢¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ù¥¤¥«¡¼¡Ê¥É¥é¥à¡Ë¤é¤ÎÀ¨ÏÓ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬1966Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¡£¤½¤Î³×¿·Åª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¸å¤Î¥í¥Ã¥¯³¦¤ËÉý¹¤¯±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É¤Ï¡¢·ëÀ®¤«¤é2Ç¯·Ð¤Ã¤¿1968Ç¯7·î¤Ë²ò»¶¤òÈ¯É½¡£Æ±Ç¯8·î¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï6·î¡Ë¤Ë¤Ï3ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤À¤³¦¡¿Wheels of Fire¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£10·î4Æü¤«¤é11·î4Æü¤Þ¤ÇÁ´ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢11·î25Æü¡õ26Æü¤Î¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ±ÇÁü¤Ï¤½¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤Ë¤¢¤¿¤ë11·î26Æü¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î²ò»¶¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÌÏÍÍ¤òÃæ¿´¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºîÉÊ¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤Ø¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¼ýÏ¿¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥¶¥Ã¥Ñ¤Î200¥â¡¼¥Æ¥ë¥º¡Ù¡Ê1971¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ë¥È¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤¬Ì³¤á¤¿¡£2005Ç¯¤ÎºÆ·ëÀ®¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Í£°ì»Ä¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î·à¾ì¸ø³«¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼ã¤Æü¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥×¥È¥ó¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¢¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ù¥¤¥«¡¼¤¬¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ê¤¢¤¦¡¢¥í¥Ã¥¯»Ë¾å¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿ÇòÇ®¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£2·î6Æü¤è¤êTOHO¥·¥Í¥Þ¥º¥·¥ã¥ó¥Æ¤Û¤«¤ÇÁ´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ä¡ª¼ã¤Æü¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥×¥È¥ó
¡¡¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥×¥È¥ó¡Ê¥®¥¿¡¼¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¡Ë¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ê¥Ù¡¼¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¡Ë¡¢¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ù¥¤¥«¡¼¡Ê¥É¥é¥à¡Ë¤é¤ÎÀ¨ÏÓ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬1966Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¡£¤½¤Î³×¿·Åª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¸å¤Î¥í¥Ã¥¯³¦¤ËÉý¹¤¯±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡ËÜ±ÇÁü¤Ï¤½¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤Ë¤¢¤¿¤ë11·î26Æü¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î²ò»¶¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÌÏÍÍ¤òÃæ¿´¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºîÉÊ¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤Ø¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¼ýÏ¿¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥¶¥Ã¥Ñ¤Î200¥â¡¼¥Æ¥ë¥º¡Ù¡Ê1971¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ë¥È¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤¬Ì³¤á¤¿¡£2005Ç¯¤ÎºÆ·ëÀ®¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Í£°ì»Ä¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î·à¾ì¸ø³«¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼ã¤Æü¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥×¥È¥ó¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¢¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ù¥¤¥«¡¼¤¬¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ê¤¢¤¦¡¢¥í¥Ã¥¯»Ë¾å¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿ÇòÇ®¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£2·î6Æü¤è¤êTOHO¥·¥Í¥Þ¥º¥·¥ã¥ó¥Æ¤Û¤«¤ÇÁ´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£