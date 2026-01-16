»³²¼Ã£Ïº¡ß°ËÆ£¶ä¼¡¡ßÂçÂì±Ó°ì¡ØNIAGARA TRIANGLE Vol.1¡Ù50¼þÇ¯µÇ°È×¤ÎÁ´¼ýÏ¿ÆâÍÆ¸ø³«¡¡½é¸ø³«²»¸»¤â¼ýÏ¿
¡¡»³²¼Ã£Ïº¡¢°ËÆ£¶ä¼¡¡¢ÂçÂì±Ó°ì¤È¤¤¤¦¡¢¼«¤éºî¶Ê¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¡¢1976Ç¯3·î25Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î·æºî¡ØNIAGARA TRIANGLE Vol.1¡Ù¡£Æ±ºî¤¬ÍèÇ¯¤ÇÈ¯Çä50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö50th Anniversary Edition¡×¤È¤·¤Æ¡¢3·î21Æü¤Î¡È¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡¦¥Ç¥¤¡É¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤Û¤·¤¤¡Ä¡ªAmazon¹ØÆþÆÃÅµ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶ÒÃå
¡¡¡ØNIAGARA TRIANGLE Vol.1 50th Anniversary Edition¡Ù¤Ï¡¢´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¡Ê1ËçÁÈ¡Ë¡¢CD¤ÈDVD¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÄÌ¾ïÈ×CD¡Ê2ËçÁÈ¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆCD3Ëç¡ÜBlu-ray1Ëç¡Ü¹ë²Ú¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡ÜB2¥µ¥¤¥ºÉü¹ï¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Æ±º¤µ¤ì¤¿´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È¤Î¡¢3¼ïÎà¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¸ÂÄêÈ×¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È¡ØNIAGARA TRIANGLE Vol.1 VOX¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£Disc-1¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·¥ê¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¥ì¥¢²»¸»3¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á2¶Ê¤Ï¡¢½é¸ø³«¤È¤Ê¤ëµ®½Å¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Disc-2¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦µÈÅÄÊÝ¤ÈÂçÌîË®É§¤Ë¤è¤ë¡Ö1986 Re-Mix Version¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£Disc-3¤Ë¤Ï¡¢1995Ç¯¤ËÂçÂì¤µ¤ó¼«¿È¤¬¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡Ö1995 Re-Mix Version¡×¤È¥«¥é¥ª¥±²»¸»¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡3¿Í¤Î¼ã¤ºÍÇ½¤¬½¸¤¤¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¾ï¼±¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¡È¼«Í³¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥¹ºî¤ê¡É¤ËÄ©¤ó¤À¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¡É¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¡¢Â¿ÁØ¤ÊÇ¯Âå¤´¤È¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë»ñÎÁ²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸¸¤Î²»¸»¡Ö¹¬¤»¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é¡Ê»³²¼¡õÂçÂì¥ô¥©¡¼¥«¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ë¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Disc-4¤ÎBlu-ray¤Ë¤Ï¡¢Disc-1¤«¤éDisc-3¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Î¥Ï¥¤¥ì¥¾¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼²»¸»¤È¡¢1976Ç¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNIAGARA TRIANGLE Vol.1¡Ù¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿µ®½Å¤Ê±ÇÁüºîÉÊ¡ÖFussa 45 Studio Live 1976¡×¤¬¡¢5.1ch Mix¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
NIAGARA TRIANGLE Vol.1 50th Anniversary Edition
2026Ç¯3·î21ÆüÈ¯Çä
¢£´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È
¼ýÏ¿¶Ê
¡ÖDisc1 1976 Original Dohji Fuefuki Mix + Rarities¡×
01 ¥É¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¦¥Ç¥¤ [feat. »³²¼Ã£Ïº]
02 ¥Ñ¥ì¡¼¥É [feat. »³²¼Ã£Ïº]
03 ÃÙ¤¹¤®¤¿ÊÌ¤ì [feat. »³²¼Ã£Ïº]
04 Æü¼ÍÉÂ [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
05 ¥³¥³¥Ê¥Ä¡¦¥Û¥ê¥Ç¥¤¡Ç76 [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
06 ¹¬¤»¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
07 ¿·ÌµÍê²£Ä® [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
08 ¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥¥Ã¥É [feat. »³²¼Ã£Ïº]
09 FUSSA STRUT Part-1 [feat. ÂçÂì±Ó°ì]
10 ÌëÌÀ¤±Á°¤ÎÉÍÊÕ [feat. ÂçÂì±Ó°ì]
11 ¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é²»Æ¬ [feat. ÉÛÃ«Ê¸É×]
[Singles]
12 ¹¬¤»¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ë[feat. »³²¼Ã£Ïº¡¡°ËÆ£¶ä¼¡¡¡ÂçÂì±Ó°ì]*
13 ¥É¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¦¥Ç¥¤¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ë[feat. »³²¼Ã£Ïº]*
14 ¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é²»Æ¬¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ë[feat. ÉÛÃ«Ê¸É×]*
15 ¤¢¤Ê¤¿¤¬±´¤¦¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é²»Æ¬*
[Rarities]
16 ¥³¥³¥Ê¥Ä¡¦¥Û¥ê¥Ç¥¤3ÆüÌÜ*
17 ¿¿¼¼Àî¥½¥¦¥ë
18 Æü¼ÍÉÂ (Bathroom Version) [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
*mono
¡ÖDisc2 1986 Tamotsu Yoshida & Papilapopa Ohno Re-Mix¡×
01 ¥É¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¦¥Ç¥¤ (1986 Re-Mix Version) [feat. »³²¼Ã£Ïº]
02 ¥Ñ¥ì¡¼¥É (1986 Re-Mix Version) [feat. »³²¼Ã£Ïº]
03 ÃÙ¤¹¤®¤¿ÊÌ¤ì (1986 Re-Mix Version) [feat. »³²¼Ã£Ïº]
04 Æü¼ÍÉÂ (1986 Re-Mix Version) [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
05 ¥³¥³¥Ê¥Ä¡¦¥Û¥ê¥Ç¥¤¡Ç76 (1986 Re-Mix Version) [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
06 ¹¬¤»¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é (1986 Re-Mix Version) [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
07 ¿·ÌµÍê²£Ä® (1986 Re-Mix Version) [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
08 ¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥¥Ã¥É (1986 Re-Mix Version) [feat. »³²¼Ã£Ïº]
09 ÌëÌÀ¤±Á°¤ÎÉÍÊÕ (1986 Re-Mix Version) [feat. ÂçÂì±Ó°ì]
10 ¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é²»Æ¬ (1986 Re-Mix Version) [feat. ÉÛÃ«Ê¸É×]
11 ¹¬¤»¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é (1986 Re-Mix Version) [feat. »³²¼Ã£Ïº¡¡°ËÆ£¶ä¼¡¡¡ÂçÂì±Ó°ì]
¡ÖDisc3 1995 Dohji Fuefuki Re-Mix + Karaoke¡×
01 ¥É¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¦¥Ç¥¤ (1995 Re-Mix Version) [feat. »³²¼Ã£Ïº]
02 ¥Ñ¥ì¡¼¥É (1995 Re-Mix Version) [feat. »³²¼Ã£Ïº]
03 Æü¼ÍÉÂ (1995 Re-Mix Version) [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
04 ¹¬¤»¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é (1995 Re-Mix Version) [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
05 ¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥¥Ã¥É (1995 Re-Mix Version) [feat. »³²¼Ã£Ïº]
06 FUSSA STRUT Part-1 (1995 Re-Mix Version) [feat. ÂçÂì±Ó°ì]
07 ¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é²»Æ¬ (1995 Re-Mix Version) [feat. ÉÛÃ«Ê¸É×]
08 ¹¬¤»¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é¡Ê»³²¼¡õÂçÂì¥ô¥©¡¼¥«¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ë[feat. »³²¼Ã£Ïº & ÂçÂì±Ó°ì]
09 ¥É¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¦¥Ç¥¤ (1995 Re-Mix Version) [Karaoke]
10 ¥Ñ¥ì¡¼¥É (1995 Re-Mix Version) [Karaoke]
11 ÃÙ¤¹¤®¤¿ÊÌ¤ì (1995 Re-Mix Version) [Karaoke]
12 Æü¼ÍÉÂ (1995 Re-Mix Version) [Karaoke]
13 ¹¬¤»¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é (1995 Re-Mix Version) [Karaoke]
14 ¿·ÌµÍê²£Ä® (1995 Re-Mix Version) [Karaoke]
15 ¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥¥Ã¥É (1995 Re-Mix Version) [Karaoke]
16 FUSSA STRUT Part-1 (1995 Re-Mix Version) [Karaoke]
17 ¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é²»Æ¬ (1995 Re-Mix Version) [Karaoke]
¡ÖDisc-4:Blu-ray¡×
¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡¡[Fussa 45 Studio Live 1976]5.1ch¥ß¥Ã¥¯¥¹
Disc-1¡ÁDisc-3¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤Î¥Ï¥¤¥ì¥¾¡¦¥ê¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°²»¸»
¢£´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É
¼ýÏ¿¶Ê
Side-1(A)
01 ¥É¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¦¥Ç¥¤ [feat. »³²¼Ã£Ïº]
02 ¥Ñ¥ì¡¼¥É [feat. »³²¼Ã£Ïº]
03 ÃÙ¤¹¤®¤¿ÊÌ¤ì [feat. »³²¼Ã£Ïº]
04 Æü¼ÍÉÂ [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
05 ¥³¥³¥Ê¥Ä¡¦¥Û¥ê¥Ç¥¤¡Ç76 [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
Side-2(B)
06 ¹¬¤»¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
07 ¿·ÌµÍê²£Ä® [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
08 ¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥¥Ã¥É [feat. »³²¼Ã£Ïº]
09 FUSSA STRUT Part-1 [feat. ÂçÂì±Ó°ì]
10 ÌëÌÀ¤±Á°¤ÎÉÍÊÕ [feat. ÂçÂì±Ó°ì]
11 ¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é²»Æ¬ [feat. ÉÛÃ«Ê¸É×]
¢£ÄÌ¾ïÈ×CD
¼ýÏ¿¶Ê
Disc-1
01 ¥É¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¦¥Ç¥¤ [feat. »³²¼Ã£Ïº]
02 ¥Ñ¥ì¡¼¥É [feat. »³²¼Ã£Ïº]
03 ÃÙ¤¹¤®¤¿ÊÌ¤ì [feat. »³²¼Ã£Ïº]
04 Æü¼ÍÉÂ [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
05 ¥³¥³¥Ê¥Ä¡¦¥Û¥ê¥Ç¥¤¡Ç76 [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
06 ¹¬¤»¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
07 ¿·ÌµÍê²£Ä® [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
08 ¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥¥Ã¥É [feat. »³²¼Ã£Ïº]
09 FUSSA STRUT Part-1 [feat. ÂçÂì±Ó°ì]
10 ÌëÌÀ¤±Á°¤ÎÉÍÊÕ [feat. ÂçÂì±Ó°ì]
11 ¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é²»Æ¬ [feat. ÉÛÃ«Ê¸É×]
[Singles]
12 ¹¬¤»¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ë[feat. »³²¼Ã£Ïº¡¡°ËÆ£¶ä¼¡¡¡ÂçÂì±Ó°ì]*
13 ¥É¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¦¥Ç¥¤¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ë[feat. »³²¼Ã£Ïº]*
14 ¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é²»Æ¬¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ë[feat. ÉÛÃ«Ê¸É×]*
15 ¤¢¤Ê¤¿¤¬±´¤¦¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é²»Æ¬*
[Rarities]
16 ¥³¥³¥Ê¥Ä¡¦¥Û¥ê¥Ç¥¤3ÆüÌÜ*
17 ¿¿¼¼Àî¥½¥¦¥ë
18 Æü¼ÍÉÂ (Bathroom Version) [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
*mono
Disc-2 (DVD)
¡ØFussa 45 Studio Live 1976¡Ù±ÇÁü¼ýÏ¿
