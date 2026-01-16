¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³/£³³°ÅÁ Dark Ties¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥µー·ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ーËÙ°æÎ¼Í¤»á¤Ë¡¢ËÜºî¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖÊÑ¤ï¤ëÅÁÀâ¡¢¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¡×¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤òÄ°¤¯
¡¡2·î12ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤ÎPS5/PS4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/SteamÍÑ¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³ / Î¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡×¡£ËÜºî¤Ï¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤ëÅÁÀâ¡¢¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¡È¤¿¤À¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¡É¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤¿°ÕÍßºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³¡×¤Ç¤Ï¡¢2009Ç¯Åö»þ¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥µ¥¬¥ª¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤ÎÀ¸³è¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤«¤é¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¥µ¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤ÏÊÑ²½¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー¤â¥¥ã¥¹¥ÈÊÑ¹¹¤Ë¤è¤êÂç¤¤¯°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦Ê÷µÁ¹§¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¿ø¤¨¤¿¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¡Ö¸ÉÆÈ¡×¤È¤¤¤¦º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥Æー¥Þ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î¡ÖÊÑ¤ï¤ëÅÁÀâ¡¢¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤È¤Ï――¡£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー·ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎËÙ°æÎ¼Í¤»á¤Ë¡¢À©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤È¤³¤À¤ï¤ê¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ú¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³ / Î¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡Ù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥È¥ìー¥éー¡Ú2026Ç¯2·î12ÆüÈ¯Çä¡Û¡Û
¡È¤¿¤À¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¡É¤òÄ¶¤¨¤ëºîÉÊÁ´ÂÎ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È
¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³ / Î¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥µー·ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎËÙ°æÎ¼Í¤»á
――¥ê¥á¥¤¥¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÊÑ¤ï¤ëÅÁÀâ¡¢¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë½Å»ë¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÙ°æ»á¡§ºÇ½é¤Ë·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¥ê¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥á¥¤¥¯¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ë¤Û¤ÉÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¸¶ºî¤È¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬¤¹¤Ç¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò²áµî¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³¡Ù¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ø3¡Ù¤Ï±Êµ×·çÈÖ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö£³¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡Ö¶Ë£³¡×¤òºî¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Æ±¤¸¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òºî¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¡Ö¶Ë£³¡×¤òºî¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢ÅöÁ³¡Ö£³¡×¤Ø¤Î°¦¤Ï»ý¤Á¤Ä¤Ä¤â¡¢ÊÑ¤Ë°ú¤¤º¤é¤º¡¢²û¸Å¼çµÁ¤Ë¤ÏÍê¤é¤º¤Ë¡¢¡ÖËÍ¤é¤À¤Ã¤¿¤éº£¤³¤¦ºî¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢°ìÈÖºÇ½é¤Ë·è¤á¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー¤Î¹ü³Ê¡¢Îã¤¨¤Ð¡ÖÉñÂæ¤¬²Æì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯º´²ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¥Ù¥ë¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥µ¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤Ê¤É¤Ï9³äÊýÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――È¯É½²ñ¤Î»þ¤Ë²£»³¾»µÁ»á¡ÊÎ¶¤¬Ç¡¤¯¥¹¥¿¥¸¥ªÂåÉ½¡Ë¤¬¡Ö¤¿¤À¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ºî¤È»×¤Ã¤¿¤é´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÙ°æ»á¡§¤Þ¤º¡¢¥²ー¥à¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤½¤â¤½¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³¡×¤Ïµì¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤ÎºÇ¿·ÈÇ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥È¥ë¤Îº¬´´¤â´°Á´¤Ë¡Ö8³°ÅÁ¡×¤ä¡Ö7³°ÅÁ¡×¤Ê¤É¡¢ºÇ¶á¤Î»ä¤¿¤Á¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤µ¡×¤È¡ÖÁÖ²÷´¶¡×¤ò¸Ø¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³¡×¤Ï¤Þ¤À»î¹Ôºø¸í¤ÎÃÊ³¬¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥²ー¥à¥·¥¹¥Æ¥àÌÌ¤Ç¤â³ä¤ÈÁÆ¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥³¥ó¥×¥êー¥ÈÍ×ÁÇ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥²ー¥à¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¿Ê¹Ô¤¬ÀÛ¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤¨¡¢¤³¤Î¾Ï¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ê¤Î¡©¡×¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤âÁ´ÉôÄ¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í·¤Ó¤ä¤¹¤µ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âÁ´Á³°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――²£»³»á¤Ï¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤·¤Æ¤Îº£¸å¤ÎÊý¸þÀ¤âËÜºî¤ÎÃæ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡×¤È¤âÈ¯¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÙ°æ»á¡§Ãý¤ì¤ë¤³¤È¤ÈÃý¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¡Ö¶Ë£³¡×¤¬ËÜÅö¤Ë¤¿¤À¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡¢¡Ö¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¥ê¥á¥¤¥¯ºî¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¡×¡¢¤¿¤À¤Î¥ê¥Þ¥¹¥¿ー¤Î±äÄ¹¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÊÑ¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦ÊÑ¹¹¤âÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¶Ë£³¡×¤ä¡Ö£³³°ÅÁ¡×¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¶Ë4¡×¤Ê¤Î¤«²¿¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¥ê¥á¥¤¥¯¤Ç¤¹¤é¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤ÎÆ°ÍÉ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¤³¤ì¤°¤é¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê¤³¤È¤ò¤¤¤í¤¤¤íÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥é¥±ー¤ÎÂÔ¤Á¼õ¤±¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤ì¤ë!? ¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³¡×¤Î¤³¤À¤ï¤ê
――¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÙ°æ»á¡§¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー¤ÎÂçÏÈ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Îã¤¨¤ÐÅçÂÞÎÏÌé¤Ë¤âÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö£³¡×¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÎÏÌé¤È¶ÍÀ¸¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¹¤´¤¯¾¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¶ÍÀ¸¤Î¤³¤È¤ò¡Ö·»µ®¡×¤È¸Æ¤Ö´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î´Ø·¸¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÇÝ¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡¢ÎÏÌé¤¬¶ÍÀ¸¤Î¤É¤³¤Ë¹û¤ì¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤¬¤¢¤Þ¤êÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉÁ¼Ì¤âÂ¿¤¯ÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÉÍºê¤¬¤Ê¤¼¼Ø²Ú¡Ê¥¸¥ã¥«¡Ë¤È¼ê¤òÁÈ¤ó¤À¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¡¢¼ÂºÝ¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Ö¸µ¡¹¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢±é½Ð¤äÉÁ¼ÌÅª¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¡×¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¤Î¥¥ã¥¹¥È¤âÂç¤¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
――¸¶ºî¤«¤é17Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿³¹¤â¤«¤Ê¤êÊÑ²½¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¿·¤·¤¯ºî¤êÄ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÅö»þ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÙ°æ»á¡§º£¤Î²Æì¼«ÂÎ¤¬¤ä¤Ï¤êÁêÅöÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñºÝÄÌ¤ê¤Ê¤É¤Ï¤â¤¦±Æ¤â·Á¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î¤¿¤á¼èºàÂÐ¾Ý¤¬ÅöÁ³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢2009Ç¯¤Î¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³¡×¤Î»þ¤Î¡ÖÎ°µå³¹¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³¡×¤Î¥Þ¥Ã¥×¤Î¹½À®¼«ÂÎ¤Ë¤¤¤í¤¤¤íÉÔÊØ¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ÊØÍø¤ÇÊâ¤¤ä¤¹¤¤¥Þ¥Ã¥×¡¢¡Ö¥²ー¥à¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤é»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤ò³Ú¤·¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Þ¥Ã¥×¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――2009Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òºÆ¸½¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÙ°æ»á¡§·ë¹½´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2009Ç¯¤ÎºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î¡Ö2009Ç¯´¶¡×¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£·ë¹½2009Ç¯¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ó¤Þ¤êÊ¸¸¥¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ê¸²½¤È¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤éÅö»þ¤Î¡ÖPopteen¡×¤È¤«¡¢¥±ー¥¿¥¤¤¬¤Ê¤ó¤È¤«¤È¤«¡¢¼ãÄÐÀé²Æ¤µ¤ó¤ä²¡ÀÚ¤â¤¨¤µ¤ó¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»¨»ï¤Ê¤ó¤«¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Çã¤¤½¸¤á¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÖÊ¿À®¥È¥ì¥ó¥É¡×¤ÎÇÄ°®¤«¤é»Ï¤á¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤È¥¬¥é¥±ー¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÈÖ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Åö»þ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëº¹¤¬½Ð¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¬¥é¥±ー¤Ï´èÄ¥¤í¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¬¥é¥±ー¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ï¤êÀÖ³°ÀþÄÌ¿®¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÇÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¥Ç¥³ÅÅ¤È¤«¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ÎÊÕ¤Ï´èÄ¥¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤¬¤µ¤é¤Ë¥×¥ìー¥äー¤ÎÇ½ÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÍ·¤Ó¤âÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¥¬¥é¥±ー¤ÎÂÔ¤Á¼õ¤±¤È¤«¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ËÙ°æ»á¡§¥¬¥é¥±ー¤ÎÃæ¤Î¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤«¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÔ¤Á¼õ¤±¤òÍÚ¤Ë¤¹¤ë¤È¥Òー¥È¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤«¡¢¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤Ë¤¹¤ë¤È¹¶·âÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÂÔ¤Á¼õ¤±¤È¤«¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ë¤ÏÇ½ÎÏ¸ú²Ì¤âÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â³Ú¤·¤á¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¿§ÂØ¤¨¤Ê¤ÉÇ½ÎÏ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢1¤Ä¤ÎÊ¿À®¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
――ÀÖ³°ÀþÄÌ¿®¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦µ¡Ç½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ËÙ°æ»á¡§¤¢¤ì¤Ï¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯£¸¡×¤Î»þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥í¥Ï¥ê¥ó¥¯¥¹¡×¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£Ã£À®¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÎÉ¤¤¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬¤â¤é¤¨¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤ì¤ÇÃÃÏ£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬Ç½ÎÏ¶¯²½¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢²¿¤«¤·¤é¥×¥ìー¥äー¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥é¥Ö¥È¥â¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËâË¡¤Îi¤é¤ó¤É¡×¤ä¡Ömixi¡Ê¥ß¥¯¥·¥£¡Ë¡×¡¢¡Ö¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óËÒ¾ì¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Åö»þÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥é¥é¥é¥é¥Ö¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¤È¤¤¤¦¥Úー¥¸¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥Ö¥È¥â¤Ë¤Ê¤ë¤È¤½¤³¤Ë¾ðÊó¤¬¤¤¤í¤¤¤í½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÖ³°ÀþÄÌ¿®¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¿À®¥È¥ì¥ó¥É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥±ー¥¿¥¤¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤ë
――Â¾¤Ë2009Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ÇÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ËÙ°æ»á¡§È±·¿¤ä¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ï2009Ç¯¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ßÂ¤¬¾¯¤·Ä¹¤¯¤Æ¡¢¥Û¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÈ±·¿¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤â¤¹¤´¤¯ºÙ¤¯¤Æ¡¢V¥Í¥Ã¥¯¤Ï¤¹¤´¤¯¿¼¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¤½¤ì¤¬2009Ç¯¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ò¶ÍÀ¸¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¥À¥µ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è(¾Ð)¡£º£¡¢¡ÖÊ¿À®¥ì¥È¥í¡×¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éµÕ¤ËÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
――¡Ö¥¢¥µ¥¬¥ª¥é¥¤¥Õ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÙ°æ»á¡§¥¢¥µ¥¬¥ª¥é¥¤¥Õ¤Ï¡¢º£²ó°ìÈÖÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±ÂÎ¤Î¥²ー¥à¤Ç°ìÈÖËÍ¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤µ¤¤¤Û¤¦¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ì¤Ïµ×¡¹¤ËÅ·ºÍ¤À¤Ê¤È(¾Ð)¡£Æñ»º¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ß¥·¥ó¤Ã¤ÆÉÛ¤¬±ü¤«¤éÍè¤Æ¿Ë¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ»¤¬¤É¤ó¤É¤óÍè¤ë¡Ö¥¢¥¦¥È¥é¥ó¡×¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡Ö¥ß¥·¥ó¤Ã¤Æ¥¢¥¦¥È¥é¥ó¤¸¤ã¤ó¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥¦¥È¥é¥ó¡×¤Ã¤Ý¤¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥µ¥¬¥ª¥é¥¤¥ÕÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ°ìÈÖ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ò¶¡¤Ç¥¹¥Èー¥êー¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯µã¤±¤Þ¤¹¡£¡Ö7³°ÅÁ¡×¤Çµã¤±¤¿¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò±ýÉü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤º¤Ã¤Èµã¤¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö£³¡×¤Ç¤Ï¥¢¥µ¥¬¥ª¤ÎÉÁ¼Ì¤¬»¨¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥µ¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ì½ï¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Þ¤êÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¿´»Ä¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¶ÍÀ¸¤¬¿¨¤ì¹ç¤¦¤È¤³¤í¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤í¤¦¤È´ë²è¤ÎºÇ½é¤ÎÃÊ³¬¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤³¤È¤â´Þ¤á¤ÆÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¥æー¥¶ー¤ÎÊý¤Ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥µ¥¬¥ª¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤ÎÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤à¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥¢¥µ¥¬¥ª¥é¥¤¥Õ¡×
――¥²ー¥à¥®¥¢¤ä¥¢ー¥±ー¥É¥²ー¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÙ°æ»á¡§º£²ó¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥²ー¥à¥®¥¢¡×¤Ç9ËÜ¤°¤é¤¤Í·¤Ù¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£ºÇ½é¤Ï3ËÜ¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Á¤Î¥×¥í¥°¥é¥Þー¤Î¥Ü¥¹¤Ç¤¢¤ë°ËÆ£¤¬¥ì¥È¥í¥²ー¥àÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö9ËÜÆþ¤ì¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¤µ¤ó¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥Ôー¡×¤Ê¤É¤â3ËÜ¤Û¤ÉÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢ー¥±ー¥É¤ÎÊý¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡ÖµßµÞ¼Ö¡×¤Ç¤¹¤Í¡£µßµÞ¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ö¥²ー¥à¤Ç¡¢ÊÑ¤Ë±¿Å¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÉé½ý¼Ô¤ÎÍÆÂÎ¤¬µÞÊÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢·ë¹½¥·¥Ó¥¢¤Ê¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¡¢¥¢ー¥±ー¥É¤Î»þ¤â¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢¡Ö¤è¤¯¤³¤ó¤Ê¥²ー¥à½Ð¤»¤¿¤Ê¡×¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡ÖµßµÞ¼Ö¡×¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÊÔ¤Ï¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤Ç¤½¤ì¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥²ー¥à¥®¥¢¤Ë¤Ï12ËÜ¤Î¥²ー¥à¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
ËÙ°æ»á¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¡ÖµßµÞ¼Ö¡×
¸ÉÆÈ¤ÊÃË¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÉÁ¤¯¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡×
――º£²ó¡Ö¶Ë£³¡×¤È¡Ö³°ÅÁ¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤äÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÙ°æ»á¡§¤½¤ó¤Ê¤ËÀïÎ¬À¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä(¾Ð)¡£¡Ö¶Ë£³¡×¤ò¡Ö¤ä¤ë¤ä¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ê¤é¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤Ë¤âºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¶Ë£³¡×¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¿·ºî¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡Ö¶Ë£³¡×¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã±ÉÊ¤À¤È¾¯¤·¥Ñ¥ó¥Á¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¡Ö8³°ÅÁ¡×¤Ç¤Ï³¤Â±¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ö£¸¡×¤Ç¤Ï¥À¥Ö¥ë¼ç¿Í¸ø¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤«½Ð¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶Ë£³¡×¤òÉáÄÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤â¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤è¤Í¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¸¤ã¤¢²¿¤«¥×¥é¥¹¤Ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¡Ö¶Ë2¡×¤Î»þ¤Ë¡Ö¿¿ÅçÊÔ¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¶Ë£³¡×¤Ë¤â²¿¤«¤òÄÉ²Ã¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¿ÀÅÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¡ÖÊ÷¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡£Ê÷¤Ï¥¯ー¥ë¤Ç¿Íµ¤¥¥ã¥é¤È¤¤¤¦¤Î¤âÅöÁ³¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¤â¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È°ìÀ¸¤ä¤ì¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¡ÖÊ÷¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¢¡¢20¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¤À¤«¤é¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¡Ø¶Ë¡Ù¤Ë¤Ï¡Ø³°ÅÁ¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÏÁ´Á³Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤â¤¦¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐ¤ä¤é¤Ê¤¤(¾Ð)¡£20¼þÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡×¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
――¤³¤Î¥²ー¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê´¶¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ä¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ËÙ°æ»á¡§¡Ö£³³°ÅÁ¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¡¢Ê÷¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ê÷¤Ã¤Æ¤ª¶â¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢´é¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢ÂçÂÎ²¿¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ê¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤¬Ê÷¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦ËèÆü½÷¤Î»Ò¤ò»ø¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É(¾Ð)
¡¡Èà¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤éËþ¤ÁÂ¤ê¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤³¤«Ëþ¤ÁÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¡¢¸ÉÆÈ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤ÆÃ¯¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤¤¤í¤ó¤Ê¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òËä¤á¤ë½Ñ¤äËä¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Ö£³³°ÅÁ¡×¤Ï¶ËÆ»¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢·çÍî¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÊÉ¤Ï¤Ö¤Á²õ¤¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ê÷¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·¼Ð¤Ë¹½¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¥µ¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤â´ØÏ¢¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ÍÀ¸¤ä½ÕÆü¤Ã¤Æ¤¢¤ë°ÕÌ£»÷¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÀµµÁ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤«º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é´Ø·¸¤Ê¤¯½õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤ò¼è¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê÷¤Ï¥ä¥¯¥¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ä¡Ö¿Í¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÊô»Å¤Î¿´¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤«¤ò½õ¤±¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤â¡¢¤½¤Î½õ¤±Êý¤¬°ã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢½õ¤±¤ë°Æ·ï¤â¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö·Ù»¡¤ËÍê¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¥ä¥¯¥¶¤ËÍê¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤Ë¤½¤ÎÈÈºá¼Ô¤Î¤³¤¤¤Ä¤ò»¦¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥ä¥¯¥¶¤Ë¤·¤«Íê¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥ª¥Õ¥¡ー¤¬°ìÈÌ¿Í¤«¤éÍè¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
――Ê÷¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤äÅÐ¾ì¤·¤Æ¤«¤é¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¤Î¡Ö£³¡×¤¬½Ð¤¿»þ¤«¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËÙ°æ»á¡§¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ONLINE(Î¶¥ª¥ó)¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ê¤É¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥á¥¤¥ó¥é¥¤¥¿ー¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÊ÷¤ÎÁ°Æüëý¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¡Ö£³³°ÅÁ¡×¤ÎÏÃ¤Î¸µ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤Î¤ªÏÃ¤Ï¤½¤ì¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊµÓ¿§¤ò²Ã¤¨¤¿¤ê¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥²ー¥à¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅöÁ³¤¤¤í¤¤¤íÊÑ¤¨¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ä´À°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¤Î¤¬º£ºî¤Ç¤¹¡£
――¡Ö¿ÀÅÄ¥«¥ê¥¹¥Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÙ°æ»á¡§¡Ö¿ÀÅÄ¥«¥ê¥¹¥Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¿ÀÅÄ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ÀÅÄ¤¬¿¼·¡¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¤¤¤«¤ó¤»¤ó¿ÀÅÄ¤¬Âç¤·¤¿¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿¼·¡¤ê¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤ì¤¬MAX¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è(¾Ð)¡£¤½¤³¤¬°ìËÜ¶Ú¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¿ÀÅÄ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤º¤Ã¤ÈÀõ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤¬¤É¤¦¤È¤«¡¢¤¢¤Î½÷¤Î¥±¥Ä¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤ò¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬Èà¤Î¿®Ç°¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡¡¿ÀÅÄ¤È¤Î¥Èー¥¯¤â³ä¤È¥æー¥â¥¢´ó¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¤³¤¤¤ÄËÜÅö¤Ë¤·¤ç¤¦¤â¤Í¤¨¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¼´¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Ê÷¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤¦¿ÀÅÄ¤¬°ìÈÖ·ù¤¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥Ð¥«¤À¤·¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÀÅÄ¤Ë·ù¡¹ÉÕ¤¹ç¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Çå«¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¹¤È¤«¡¢¥Ð¥«¤À¤±¤É¤³¤Ã¤Á¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥Ð¥«¤ÎÎÉ¤µ¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÊ÷¤¬µ¤¤Å¤»Ï¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
――¿ÀÅÄ¤Î¥é¥ó¥¯¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥á¥Ë¥åー²èÌÌ¤Î¸«¤¿ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ËÙ°æ»á¡§¼ã´³¡¢ÉÊ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹(¾Ð)¡£´ã¶À¤ò¤«¤±¤Æ¶µ°é¼Ô¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢À¸¤±²Ö¤È¤«¤·¤Þ¤¹¤«¤é¤Í(¾Ð)
――¤Ç¤â¡¢¤É¤ì¤À¤±¥é¥ó¥¯¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¯¥º¤Ï¥¯¥º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ËÙ°æ»á¡§¤À¤Ã¤Æ¿ÀÅÄ¤Ï²¿¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¿¤ÀÉ¾È½¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡£Èà¼«¿È¤Ï²¿¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç(¾Ð)¡£¾¯¤·ÉÊ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¢¤½¤³¤Î¥á¥Ë¥åー²èÌÌ¤À¤±¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ï¤â¤¦¤º¤Ã¤È¥¯¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¡¢¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿ÀÅÄ¥«¥ê¥¹¥Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤â¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î1¤Ä¤À
ÎÏÌé¡¦ÉÍºê¤Î¥¥ã¥¹¥ÈÊÑ¹¹¡¢¤½¤·¤ÆÏÂÅÄ¥¢¥»Ò
――º£²ó¤âÊ÷¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÃæÂ¼»âÆ¸¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ýÏ¿»þ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ª»Ç¤¤¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÙ°æ»á¡§»âÆ¸¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ °Ý¿·¡ª¡×¤Î»þ¤Ê¤É¤Ë¤â²¿ÅÙ¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê¸µ¡¹¤Î¡Ö£³¡×¤¬2009Ç¯¤ÎºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤â¤¦15Ç¯Á°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢»âÆ¸¤µ¤ó¼«¿È¤ÎÀ¼¤â¾¯¤·Äã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÎÄ´À°¤Ï¤´ËÜ¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¡Ö10Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¼«Ê¬¤Î±éµ»¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤µ¡²ñ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤ÃåÃÏÅÀ¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Î¤â¥À¥á¸µ¤Ç¥ª¥Õ¥¡ー¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤Þ¤¢¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
――µÜÇ÷¤µ¤ó¤ä¾¾ÅÄ¸Æó¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢Â¾¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÙ°æ»á¡§µÜÇ÷¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤ê¿ÀÅÄ¤ÏµÜÇ÷¤µ¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¡Ö£³³°ÅÁ¡×¤ÏÊ÷¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢È¾Ê¬¤Ï¿ÀÅÄ¤ÎÏÃ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿ÀÅÄ¤¬¤¹¤´¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡£
¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êµÜÇ÷¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤é¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢²¼À¤ÏÃ¤Ê´¶¤¸¤È¤«¡¢¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¯ÏÃ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡ÈÉÊ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡É¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È(¾Ð)¡£
¡¡¤¢¤È¾¾ÅÄ¸Æó¤µ¤ó¤Ï¡¢Á°¤Î¡Ö8³°ÅÁ¡×¤Î»þ¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥ê¥Ã¥ÁÌò¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÄö¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¡¢¾¯¤·ÊÑ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¡ÖÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÀ¼¤òÂç¤¤¯¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¦±éµ»¡×¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¡ÖÄö¡×¤Î±éµ»¤Ë¤âÃíÌÜ¤À
――ÎÏÌé¤äÉÍºê¤Î¥¥ã¥¹¥ÈÊÑ¹¹¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÙ°æ»á¡§Æ±¤¸¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸ÇÛÌò¡¢Æ±¤¸¥¥ã¥é¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¤À¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡¢¥Á¥ã¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ°Â´¶¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÀäÂÐÉ¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÎÏÌé¤Ë¤·¤Æ¤âÉÍºê¤Ë¤·¤Æ¤âÊª¸ì¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÅöÁ³¡¢ÊÑ¹¹¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬°ÂÁ´¤Ç¤¹¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÈãÈ½¤â¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Î¤ò¶²¤ì¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤Êý¡×¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤¬±é¤¸¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢ËÍ¤é¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ð½à¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
――Îã¤¨¤Ð¡¢ÎÏÌé¤Î¾ì¹ç¤Ï¿·¤·¤¤ÎÏÌé¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¸µ¡¹¤ÎÎÏÌé¤Ë¶á¤·¤¤¿Í¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËÙ°æ»á¡§ÎÏÌé¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¼«ÂÎ¤ÎÀ³Ê¤ä¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°Õ¼±¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÅöÁ³³Þ¾¾¤µ¤ó¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸µ¤ÎÎÏÌé¤ò¥È¥ìー¥¹¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤À¤È³Þ¾¾¤µ¤ó¤Î±éµ»¤âÀ¸¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÖÎÏÌé¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È»Ä¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö³Þ¾¾¤µ¤ó¤é¤·¤¤ÎÏÌé¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£³¡×¤ÎÎÏÌé¤Ã¤Æ¾¯¤·¥¥ã¥é¤Ã¤Ý¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ö¥¢¥Ë¥¥£!¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤¬¡Ö¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ë¡¢¤Þ¤À¤Ê¤«¤Ê¤«¼Ñ¤¨ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤ó¤À¤È¤¤¤¦¸þ¾å¿´¤Î¤¢¤ë¼ã¼Ô¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÎÏÌé¤Ï¤¹¤´¤¯¡ÖÀ¸¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¡¢¿·Â´¤Ç¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£
――ÉÍºê¤Ï¡Ö£´¡×¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÉÍºê¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ë¤ÏÍ¦µ¤¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÙ°æ»á¡§¤â¤Á¤í¤ó¸¶ºî¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤È¡Ö4¡×¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³¤½¤³¤â¹Í¤¨¤¿¾å¤Ç¤ÎÇÛÌò¤Ç¤¹¡£ÉÍºê¤Ã¤Æ¡¢¤Í¤Á¤Ã¤³¤¯¤Æ¤¤¤ä¤é¤·¤¤¡¢ÉðÆ®ÇÉ¤Î¥ä¥¯¥¶¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¿ÀÅÄ¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Ð¥·¥Ð¥·¤ä¤ë¥¥ã¥é¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ö¤¤¤ä¤é¤·¤¤¤Ê¡¢¤³¤Î¿Í¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÃ¯¤«¤Ê¡©¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê¹áÀî¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¹áÀî¤µ¤ó¤Î±éµ»¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µíÅá¤ÇÆÚÂ¤òÀÚ¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥Ë¥Á¥ã¥Ë¥Á¥ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤Î´¶¤¸¤¬Á´ÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¥·ー¥ó¤Ç¤âÁ´Á³¿·Á¯¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤´¶¤¸¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê°õ¾Ý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë
――ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤µ¤ó¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿·Ð°Þ¤äÎ¢ÏÃ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÙ°æ»á¡§¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÂçÂÎ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ç¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー¤Î¼ýÏ¿¤â½ª¤¨¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ç¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤â½ª¤ï¤ê¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦º¢¤Ë¡¢ËÍ¤¬¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ñ¥ó¥Á¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÉ¤¤ÇÐÍ¥¤ÎÊý¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆËÜ³Ê´¶¤Ï½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ª¡¢¤½¤³Íè¤¿¤«¡×¤ä¡Ö¤¨¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬¤â¤¦¾¯¤·Íß¤·¤¤¤Ê¤È¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃ´Åö¤Ë¡¢¥¢¥Û¤Ê¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤È¤«¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤ÈÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤Æ(¾Ð)¡£¼ÂºÝ¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤é³ä¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÙ¤«¤¤¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡Ù¤È¤Ï¤Ê¤ó¤¾¤ä¡×¤È¤¤¤¦¥àー¥Óー¤òºî¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡Ö¤¢¤ì¡¢±Ç²è¤ß¤¿¤¤¤Ç¾¯¤·ÌÌÇò¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¤Êý¤Ç¡¢¥²ー¥à¤Î¸½¾ì¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ýÏ¿¤Ï¤¹¤´¤¯¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤·¤¿¤·¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»!¡×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·(¾Ð)¡£²Î¤Î¼ýÏ¿¤âËÍ¤â°ì½ï¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³«È¯½ªÈ×¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ö¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤¨¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ¥Ð¥È¥ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥Ð¥È¥ë¤Ï¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¡¢¡Ö¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢Ï¤ÉÛ¤°¤é¤¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê(¾Ð)¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹Êø¤ì¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡¢¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤À¤«¤é¼å¤¯¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê·ë¹½¼«¼çÅª¤Ë¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤Î¥âー¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡ÈÌÄ¤é¤¹¤¿¤á¤Î¾â¡É¤È¤«¤¤¤í¤¤¤íºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éºî¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤µ¤ó¤Ï¥µ¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë
――ºÇ¸å¤ËÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ËÙ°æ»á¡§¡Ö¶Ë£³¡×¤Ï¥ê¥á¥¤¥¯ºî¤À¤È³§¤µ¤ó»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤é¤ÏËÜÅö¤Ë¥ê¥á¥¤¥¯¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¤Ê¡¢¿·ºî¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤Î¿·Á¯¤µ¤¬¤¢¤ë¥²ー¥à¤Ë¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥ê¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÍ¤é¤Î¾ðÇ®¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¿·ºî¤À¤È»×¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö£³³°ÅÁ¡×¤ÎÊý¤â¡¢Ê÷¤È¤¤¤¦º£¤Þ¤Ç¤È¾¯¤·ÌÓ¿§¤¬°ã¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡×¤Î¤ä¤êÊý¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¥¹¥Èー¥êー¤òËÂ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤âËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥ê¥åー¥àÅª¤Ë¤â¤³¤Î2ËÜ¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºî¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦´¶¼Õ¤â¹þ¤á¤Æ¡¢²æ¡¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¶ù¡¹¤Þ¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――ËÜÆü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ÚÀè¹Ô¥×¥ì¥¤±ÇÁü¤Ç¿·¥¥ã¥¹¥È¡¦¿·Í×ÁÇ¤ò¾Ò²ð¡ª¡Û
