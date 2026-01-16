¡Ö¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¡×¹â¾¾ÂîÌð¤¬¸ì¤ë¡¢SV¥êー¥°¤ò¡È¿¿¤Î¥×¥í¥êー¥°¡É¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼¹Ãå¿´
¡¡2025Ç¯12·î27Æü¡£ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¤ÎÃíÌÜ¤ÎÂç°ìÈÖ¡¢¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºåvsÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Î°ìÀï¤ò¡ÖABEMA de J SPORTS¡×¤Ë¤Æ²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¹â¾¾ÂîÌð»á¤Ë¡¢»î¹çÄ¾¸å¤Î¶»Ãæ¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£À¤³¦¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢¤Ç¤ÎÂçºå£Â¤Î²÷µó¤«¤é¡¢¼«¿È¤Î»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¶ìÇº¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¥Ð¥ìー³¦¤Ø¤ÎÄó¸À¤Þ¤Ç¡¢¡É¤¿¤«¤Þ¤Ä¤ê¡ÉÀáÁ´³«¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡ÖÈÝÄê¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¹â¾¾Î®¡¦²òÀâ¤Î¤³¤À¤ï¤ê
――²òÀâ¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ªº£Æü¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥²¥¹¥È¤Î¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤µ¤ó¡¢¼Â¶·¤ÎÅÄÃæÂçµ®¤µ¤ó¤È³Ý¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤Î²òÀâ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¹â¾¾¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¸½¾ì¤Ç¤Î²òÀâ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÍÌ¾¤ÊÊý¡¹¤È³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¡£¼«Ê¬¤Î¥³ー¥Êー¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥ìー°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤â½Ð¤»¤¿¤Î¤ÇÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
――¹â¾¾¤µ¤ó¤Î²òÀâ¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¸µµ¤¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹â¾¾¡§°ìÈÖ¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤¬·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÈÝÄê¤äÈãÈ½¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥ß¥¹¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥ß¥¹¤òÀÕ¤á¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ß¤á¤¿Â¦¤Î¥Ö¥í¥Ã¥«ー¤òË«¤á¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¿ä¤·¥Áー¥à¤òÈÝÄêÅª¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÏÈá¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡Ö¾Î»¿¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¤¢¤È¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¤½¤Î¥×¥ìー¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Î²÷µó¤È¡¢ÆüËÜ¥Ð¥ìー¤ÎÄì¾å¤²
――º£Æü¤Î»î¹ç¤Ï¡¢À¤³¦¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢¤«¤éµ¢¹ñÄ¾¸å¤ÎÂçºå£Â¤¬¥µ¥ó¥È¥êー¤ËÇÔ¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¾¾¡§¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀµÄ¾¥µ¥ó¥È¥êーÍÍø¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ï¡Ê»î¹ç¤Î¡Ë2ÆüÁ°¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¡£»þº¹¥Ü¥±¤âÈèÏ«¤â¥Ôー¥¯¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤é¤¬À¤³¦¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡Ö¶ä¥á¥À¥ë¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥ìー»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ëËÜÅö¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤²÷µó¤Ç¤¹¤è¡£
――·è¾¡¤Ç¥»¥ê¥¨A¤Î¶¯¹ë¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤ÈÀï¤¦»Ñ¤Ï¡¢°ìÀÎÁ°¤Ê¤éÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¹â¾¾¡§ËÍ¤é¤Î¸½Ìò»þÂå¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¾¡¤Ä¤Î¤âÀº°ìÇÕ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£ÀÐÀîÍ´´õÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬À¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ëÉñÂæ¤ÇÀï¤¦¡£º£¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò³Î¼Â¤ËÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
SV¥êー¥°¤¬¡ÖNBA¡×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È
――¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¡×¤òÌÜ»Ø¤¹SV¥êー¥°¤Î¸½¾õ¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¹â¾¾¡§¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¹¥±¤Ê¤éNBA¡¢Ìîµå¤Ê¤é¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤È¤¤¤¦¡ÖÀ¤³¦°ì¡×¤Î¥êー¥°¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ð¥ìー¤Ï¤Þ¤ÀÀ¤³¦Ãæ¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ËSV¥êー¥°¤¬»²Æþ¤Ç¤¤ëÍ¾ÃÏ¤ÏÂç¤¤¤¡£¥¹¥Ý¥ó¥µー¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤ª¶â¤¬½¸¤Þ¤ì¤Ð¡¢É¬Á³Åª¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ìー¥äー¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ïº£¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¥êー¥°¤Î¥×¥í²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¹â¾¾¡§ËÍ¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ËÁ´ÆüËÜ¤Î¥¹¥¿ーÁª¼ê¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¹¤²¤¨¡ª²¶¤â¤¢¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ªÀäÂÐ¥×¥í¤Ï¤ª¶â²Ô¤¤¤Ç¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤Ã¤ÆÌ´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ö¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤ä¤Ê¤¤¤«¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Åö»þ¤ÎV¥êー¥°¤Ï8³ä¤¬²ñ¼Ò°÷¡£¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤ÏÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ë¶á¤¤¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤·¤¿¡£
――º£¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¡£
¹â¾¾¡§SNS¤âÉáµÚ¤·¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£²ñ¼Ò¤ËÍê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö¥×¥í¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë´Ä¶¤¬À°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¼«Ê¬¤Ç¾å¤²¤ë¡£¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¼¹Ãå¿´¤ò»ý¤Ä¡£¤½¤ì¤¬¥êー¥°Á´ÂÎ¤Î²ÁÃÍ¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¶µ¼¼¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¶â¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¸½Ìò»þÂå¤ËÁ´¤Æ¤òµ¾À·¤Ë¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤ä¤½¤Î·Ð¸³¤ò¸À¸ì²½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö²ÁÃÍ¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
º£¤ÎSV¥êー¥°¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥×¥í²½¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤ª¶â¤ò²Ô¤°¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¡Ö²ÁÃÍ¡×¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ë¡¢¤è¤ê¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¤è¤ê¤½¤³¤Ë¼¹Ãå¤òÀ¸¤à¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì´¤Ï¡Ö¥Ð¥ìー¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡×
――ºÇ¸å¤Ë¡¢º£¸å¡Ö¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¿Í¡×¤È¤·¤Æ»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤äÌîË¾¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹â¾¾¡§ËÍ¤½¤ó¤ÊÌî¿´²È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤ÎÌ´¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡£ËÍ¤¬¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ë¥Ð¥ìー¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ð¥ìー¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡£°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¡Ö¹â¾¾¤Ã¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ê¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤Ã¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇÂç¤Î´î¤Ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
