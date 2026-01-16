¡Ø½÷¿À¤Î¥«¥Õ¥§¥Æ¥é¥¹¡ÙºÇ½ª22´¬È¯Çä¡ª¥Ò¥í¥¤¥ó³ÎÄê¥·¡¼¥ó¼ýÏ¿¡¡À¥Èø¸ø¼£¡Ö°ì±þ´°·ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×
¡¡½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ë¤Æ2025Ç¯11·î¤Ë´°·ë¤·¤¿¥Ï¡¼¥ì¥à¥é¥Ö¥³¥á¡Ø½÷¿À¤Î¥«¥Õ¥§¥Æ¥é¥¹¡Ù¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ºÇ½ª22´¬¤¬16Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£Ï¢ºÜÃæ¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À216ÏÃ¤Î¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó³ÎÄê¥·¡¼¥ó¡×¤ò»æÈÇ¡¦ÅÅ»ÒÈÇ¤È¤â¤Ë¥«¥é¡¼¤Ç¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û²Ä°¦¤¤¡ª¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡Ø½÷¿À¤Î¥«¥Õ¥§¥Æ¥é¥¹¡ÙÆÉÇË¾ÚÌÀ½ñ
¡¡¤µ¤é¤Ë»æÈÇ¤Ë¤ÏÆÃÀ½¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖÆÉÇË¾ÚÌÀ½ñ¡×¥¤¥é¥¹¥È¥«¡¼¥É¤âÉõÆþ¡£5¿Í¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¼ç¿Í¸ø¤Î¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¥¤¥é¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£À¥Èø¸ø¼£¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø½÷¿À¤Î¥«¥Õ¥§¥Æ¥é¥¹¡Ù¤ò¤´°¦ÆÉ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì±þ´°·ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤é¤Û¤éÉÔÄê´ü¤Ç½µ¥Þ¥¬¤ËºÜ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¸«¤«¤±¤¿ºÝ¤Ï¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¢¨À¥Èø»á¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤â¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢´°·ë¸å¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÆÃÊÌÊÔ¤¬½µ¥Þ¥¬¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ø½÷¿À¤Î¥«¥Õ¥§¥Æ¥é¥¹¡Ù¤ÏÉÔÄê´ü·ÇºÜÃæ¡£ÀèÆü¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿À¥Èø»á¤Î¿·Ï¢ºÜ¡Ø¤¢¤ÎÅç¤Î³¤²»Áñ¡Ù¤È¹ç¤ï¤»¤Æº£¸å¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
