¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ï16Æü¡¢Æ±Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ9¡Ø¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡Ê¤ª¤ó¤Ê¡Ë¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË ¸å9¡§00¡Á¡Ë¤Îµ¼Ô²ñ¸«±ÇÁü¤òYouTube¡¢TVer¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÎ¢Â¦¤Þ¤Ç¸ø³«¡ª¡Ø¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡Ù²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿²£»³Íµ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡È²ÊÁÜ¸¦¤Î¥¨¡¼¥¹¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Àì¶È¼çÉØ¡¦µÈ²¬»í¿¥¡Ê¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£»í¿¥¤Î²Ê³ØÅª¿äÍý¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÁÜºº°ì²Ý¤Ë°ÛÆ°¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·ÊÆ·º»ö¤ÎÉ×¡¦Æ»É§¡Ê²£»³Íµ¡Ë¡¢5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¡¦Î¼²ð¡Êº´Æ£Âç¶õ¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤ÈÎÏ¤ò»ý¤Á´ó¤Ã¤ÆÄ©¤à¡È°ì²ÈÁíÆ°°÷¡É¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¸½Âå¤ÎÉ×ÉØ¤ä²ÈÂ²¤Îºß¤êÊý¤âÉÁ¤¯¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤È¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢¾¾ËÜ¡¢²£»³¡¢º´Æ£¤Î¤Û¤«¡¢ÅçÂÞ´²»Ò¡¢±óÆ£·û°ì¤¬ÅÐÃÅ¡£Ìò¤Î¸«¤É¤³¤í¤äÈÖÁÈ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥ÞÆâ¤Ç²ÈÂ²¤ò±é¤¸¤ë¾¾ËÜ¤È²£»³¡¢º´Æ£¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÅçÂÞ¤È±óÆ£¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ë²£»³¤¬¥Ä¥Ã¥³¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡16ÆüÀµ¸á¤«¤éYouTube¤Ç¸ø³«¤È¤Ê¤ê¡¢TVer¤Ç¤â½ç¼¡ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¢£Âè1ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¤«¤Ä¤Æ¡È²ÊÁÜ¸¦¤Î¥¨¡¼¥¹¡É¤Èëð¤ï¤ì¤¿µÈ²¬»í¿¥¤Ï¡¢½Ð»º¤òµ¡¤ËÂà¿¦¤·¸½ºß¤Ï¼çÉØ¶È¤ËÀìÇ°Ãæ¡£¿·ÊÆ·º»ö¤ÎÉ×¡¦Æ»É§¤È¡¢Ç¯ÃæÁÈ¤Î°ì¿ÍÂ©»Ò¡¦Î¼²ð¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢Âç³Ø¶µ¼ø¡¦¿ÀÅÄ¡Ê¸ÓÅÄµÈÉ§¡Ë¤ÎºÊ¡¦ºÚ¡¹Èþ¡ÊÀ±Ìî¿¿Î¤¡Ë¤¬¹Ê»¦¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£ÀèÇÚ·º»ö¡¦ÂÀÅÄÍÎÊ¿(È¬ÅèÃÒ¿Í)¤Ë¤â°Õ¸«¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿Æ»É§¤Ï¡¢»í¿¥¤Ë»ö·ï¤òÁêÃÌ¡£¡È²ÊÁÜ¸¦º²¡É¤¬¤¦¤º¤»Ï¤á¤¿»í¿¥¤Ï»ö·ï¤Î¿¿Áê²òÌÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£
