10ËüÅÀ¤ÎÊÉ¤â¤Ê¤ó¤Ê¤¯ÆÍÇË¡ª¥¤¥±¥á¥ó¿ý»Î¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¥¢¥¬¤ì¤ëÌµÅ¨¥â¡¼¥É ¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¤¬¤Ã¤¯¤ê´é¡ÖÌµ¸ÂÏ¢¥Á¥ã¥ó¤¤¿w¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤è¤ä¤Ð¤¤¤è¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡Ã¯¤â»ß¤á¤ë½Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢1·î15Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤ÇEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦ÆâÀî¹¬ÂÀÏº¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬ÎòÂå4°Ì¤È¤Ê¤ë10Ëü4700ÅÀ¤È¤¤¤¦Ä¶ÆÃÂç¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¿ÆÈÖ¡¦Åì3¶É¤Ç¤ÎÂçÏ¢Áñ¤À¡£Åì3¶É5ËÜ¾ì¤Ç¤Ï10ËüÅÀ¤Ï¤ª¤í¤«¡¢°ì»þ11ËüÅÀ¤ÎÊÉ¤âÆÍÇË¤¹¤ë¥¢¥¬¥ê¤òÈäÏª¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¶¯¤µ¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¿ý»Î¤â¤¬¤Ã¤¯¤ê´é¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆâÀî¡¢°ì»þ11ËüÅÀÆÍÇË¡ª¤¢¤Þ¤ê¤Î¶¯¤µ¤ËÂ¿°æ¤¬¡È¤¬¤Ã¤¯¤ê´é¡É
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤«¤é¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤¹¤ëEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡£¤³¤ÎÆü¤âÂè1»î¹ç¤Ç¤ÏÁª¼ê·ó´ÆÆÄ¤ÎÆó³¬Æ²°¡¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÂè2»î¹ç¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿ÆâÀî¤âÅì1¶É¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÇÜËþ¥Ä¥â¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤¢¤Ã¤µ¤ê¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¿ÆÈÖ¤ÎÅì3¶É¤ÇÂçÇúÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÀî¤ÏÅì3¶É0ËÜ¾ì¤Ç¥À¥ÖÅì¤Î3000ÅÀ¤ò¥¢¥¬¤ë¤È¡¢¤³¤³¤«¤é4¶ÉÏ¢Â³¤Ç¿ÆËþ´Ó¤ò¥²¥Ã¥È¡£9Ëü8000ÅÀ¤Þ¤ÇÅÀËÀ¤òÁý¤ä¤·¤Æ5ËÜ¾ì¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÆâÀî¤Ë¤Ï¤Þ¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹ÇÛÇ×¤¬ÅþÍè¡£¥É¥é¤Î4Åû¡¢ÀÖ5Åû¤¬1Ëç¤º¤ÄÆþ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¤¹¤¤¤¹¤¤¤È¼ê¤¬°é¤Á¡¢7½äÌÜ¤Ë¤ÏµÞ½ê¤È»×¤ï¤ì¤¿¥«¥ó»°Ëü¤¬¥¹¥Ã¥Ý¥ê¡£ÌÂ¤¤¤Ê¤¯1¡¦6º÷¤Î¥·¥ã¥ó¥Ý¥óÂÔ¤Á¤ÇÀèÀ©¥ê¡¼¥Á¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡´û¤ËKO¥ì¥Ù¥ë¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤¿Â¾¤Î3Áª¼ê¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤«Ï¢Áñ¤ò»ß¤á¤è¤¦¤ÈU-NEXT Pirates¡¦¾®ÎÓ¹ä¡ÊËã¾Ï¢¹ç¡Ë¤¬ÄÉ¤Ã¤«¤±¥ê¡¼¥Á¤Ë½Ð¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾®ÎÓ¤¬1º÷¤òÄÏ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢ÆâÀî¤¬¥í¥ó¥¢¥¬¥ê¡£¥ê¡¼¥Á¡¦ÀÖ¡¦¥É¥é¡¦Î¢¥É¥é¤ÎËþ´Ó¡¦1Ëü2000ÅÀ¡Ê¡Ü1500ÅÀ¡¢¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤ò¥²¥Ã¥È¤·¡¢¤Ä¤¤¤ËÅÀ¿ô¤Ï10ËüÅÀ¤ÎÊÉ¤òÆÍÇË¤·¡¢¤µ¤é¤Ë11Ëü2500ÅÀ¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¢¥¬¥ê¤ËÊü½Æ¤·¤¿¾®ÎÓ¤ÏÉ½¾ð¤òÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò²£¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿½ÂÃ«ABEMAS¡¦Â¿°æÎ´À²¡ÊRMU¡Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤«¤È¤¬¤Ã¤«¤ê´é¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÏÆâÀî¤ÎÌÔ¹¶¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÌµ¸ÂÏ¢¥Á¥ã¥ó¤¤¿w¡×¡Öµ´¤À¡¢µ´¤¬¤¤¤ë¡×¤È¶Ã¤¯¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë