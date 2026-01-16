¶¯À©ÉÔÇ¥¡ÖÈï³²²óÉü¤ËÁ´ÎÏ¡×¡¡¤³¤É¤âÁê¡¢Êä½þË¡»Ü¹Ô1Ç¯
¡¡²«ÀîÅÄ¿Î»Ö¤³¤É¤âÀ¯ºöÃ´ÅöÁê¤Ï16Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢µìÍ¥À¸ÊÝ¸îË¡²¼¤Î¶¯À©ÉÔÇ¥¼ê½Ñ¤ò½ä¤ëÊä½þË¡¤Î»Ü¹Ô¤«¤é17Æü¤Ç1Ç¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÂç¤Ç¤¢¤ê¿´¤«¤é¼Õºá¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡ÖÊä½þ¶â¤Î»Ùµë¤òÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈï³²¤Î²óÉü¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á¤ÎÊä½þ¶â¤ÎÀÁµá·ï¿ô¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö¤è¤ê°ìÁØ¤Î¼þÃÎ¹Êó¤¬²ÝÂê¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Êä½þË¡¤Ï¡¢ºÇ¹âºÛ¤¬2024Ç¯7·î¤ËµìË¡¤ò°ã·û¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤ò¼õ¤±25Ç¯1·î17Æü¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£Êä½þ¶â¤Î³Û¤ÏÉÔÇ¥¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿ËÜ¿Í¤¬1500Ëü±ß¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Ï500Ëü±ß¡£ÃæÀä¼ê½Ñ¤Î°ì»þ¶â¤ÏËÜ¿Í¤Ë200Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£