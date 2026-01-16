¡ÚWBC¡Û»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡11Áª¼ê¤ò¿·¤¿¤ËÈ¯É½¡¡¿ûÌîÃÒÇ·¤¬Áª½Ð¡¡Ìî¼ê¤Ç¤Ïº´Æ£µ±ÌÀ¡¢¿¹²¼æÆÂÀ¤é
¡¡3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¤Ï16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¿·¤¿¤ËÂåÉ½Áª¼ê11¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î26Æü¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê34¡Ë¤éÂåÉ½Áª¼ê8¿Í¤òÀè¹ÔÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤¬Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤Î8¿Í¤ÏÁ´°÷Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡¢MLB¤«¤é¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤¬Æþ¤ê¡¢µß±çÅê¼ê¤Î¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¤ò´Þ¤áÅê¼ê2¿Í¡¢Ìî¼ê¤Ç¤Ïºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¡¢¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤é¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡WBC½Ð¾ìÁ´¥Á¡¼¥à¤ÎºÇ½ªÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤ÏÂç²ñ¼çºÅ¼Ô¤«¤é2·î6Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¼ê15¿Í¡¢Êá¼ê3¿Í¡¢Ìî¼ê12¿Í¤ÎÊÔÀ®¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ä¤ë11Áª¼ê¤ÎÁª¹Í¤Ï¡¢Åê¼ê5¿Í¡¢Êá¼ê1¿Í¡¢Æâ³°Ìî¤¢¤ï¤»¤Æ5¿Í¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö°ìµ¤¤Ë¼¡¡¢Á´Éô¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÊ³¬Åª¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¤Í¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏÁá¤¯·è¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤È¤ÏÌîµå¤ò¤ä¤ë¤À¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃÊ³¬¤òÆ§¤à·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤Þ¤À¡¢Á´Éô·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¹ç½É¤Þ¤Ç¤¢¤È1¥«·îÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Âç²ñ½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇÌó2¥«·î¤È¤¤¤¦¤³¤í¤Ç¡¢¤â¤¦¡¢¤³¤Î2¥«·î¡¢¤½¤³¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óWBC½Ð¾ìÍ½ÄêÁª¼ê¤ÈÇØÈÖ¹æ¡Û¢¨¤Ï1·î16ÆüÈ¯É½¤ÎÁª¼ê
¡ÊÅê¼ê¡Ë
¾¾°æ¡¡Íµ¼ù ¡¡1¡¡
°ËÆ£¡¡Âç³¤ ¡¡14
Âç¡¡¡¡¡¡Àª ¡¡15
ÂçÃ«¡¡æÆÊ¿ ¡¡16
µÆÃÓ¡¡ÍºÀ± ¡¡17
¼ï»Ô¡¡ÆÆÚö ¡¡26
Ê¿ÎÉ¡¡³¤ÇÏ ¡¡61
ÀÐ°æ¡¡ÂçÃÒ ¡¡69
¿ûÌî¡¡ÃÒÇ·¡¡ 19¡Ê¢¨¡Ë
¾¾ËÜ¡¡Íµ¼ù¡¡ 66¡Ê¢¨¡Ë
¡ÊÊá¼ê¡Ë
¼ã·î¡¡·òÌð¡¡ 4 ¡Ê¢¨¡Ë
ºäËÜÀ¿»ÖÏº¡¡ 12¡Ê¢¨¡Ë
¡ÊÆâÌî¼ê¡¦³°Ìî¼ê¡Ë
ËÒ¡¡¡¡½¨¸ç¡¡ 2 ¡Ê¢¨¡Ë
ËÒ¸¶¡¡ÂçÀ®¡¡ 5 (¢¨¡Ë
¸»ÅÄ¡¡ÁÔÎ¼¡¡ 6 ¡Ê¢¨¡Ë
º´Æ£¡¡µ±ÌÀ¡¡ 7 ¡Ê¢¨¡Ë
¶áÆ£¡¡·ò²ð¡¡ 8 ¡Ê¢¨¡Ë
¼þÅì¡¡Í¤µþ¡¡ 20¡Ê¢¨¡Ë
¿¹²¼¡¡æÆÂÀ¡¡ 23¡Ê¢¨¡Ë