Î©·ûÌ±¼ç¤È¸øÌÀ¤Î¿·ÅÞÌ¾¾Î¤Ï¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¡¢Áª´É¤ËÆÏ¤±½Ð¡Ä¾®Áªµó¶è¤Ç£²£°£°¿Í¶á¤¯¤ÎÍÊÎ©ÌÜÉ¸
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ï¿·ÅÞ¤ÎÌ¾¾Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£±£¶Æü¸áÁ°¡¢Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ËÆÏ¤±½Ð¤¿¡££²£·Æü¸ø¼¨¡¢£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÊý¸þ¤Î½°±¡Áª¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¸õÊä¼Ô¤Î¶ÛµÞ¸øÊç¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Áªµó½àÈ÷¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î©Ì±¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¤³¤ÎÆüÄ«¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÆâ¤Î³¹Æ¬¤Ç¡¢¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï©Àþ¤Î²¼¤Ë·ë½¸¤·¡¢Âç¤¤Ê¤¦¤Í¤ê¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¡Ö°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÂº¸·¤ò´ðËÜ¤È¤·¤¿À¯¼£¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡×¤È¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÅÄ»á¤Ï±éÀâ¸å¡¢Íè½µ¤Ë¤«¤±¤ÆÅÞ¹ËÎÎ¤ä½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤¿À¯ºö¤ò½ç¼¡È¯É½¤¹¤ë°Õ¸þ¤òµ¼ÔÃÄ¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¿·ÅÞÌ¾¤Ï£±£¶Æü¸á¸å¤ËÌîÅÄ»á¤È¸øÌÀ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤·¤Æ¸øÉ½¤¹¤ë¡£
¡¡¸õÊä¼Ô¤ÎÍÊÎ©ºî¶È¤âµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Î©Ì±¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢£±£¸Æü¤Þ¤Ç¤Î£³Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¾®Áªµó¶è¸õÊä¼Ô¤Î¸øÊç¤ò»Ï¤á¤¿¡£Î©Ì±¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾®Áªµó¶è¤Ç£±£·£²¿Í¤ÎÍÊÎ©¤òÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¿·¿Í¤â´Þ¤á¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£²£°£°¿Í¶á¤¯¤Ï½Ð¤·¤¿¤¤¡×¡ÊÌîÅÄ»á¡Ë¤È¤¹¤ë¡£°©ºäÀ¿ÆóÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤Ï¹ñ²ñÆâ¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£