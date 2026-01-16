¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Âç·¿Êä¶¯¤ËÀ®¸ù¡ªº£FAÌÜ¶Ì¤Î¥¿¥Ã¥«¡¼¤È4Ç¯380²¯±ß¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¡ªÊÆÊóÆ»¡¡3Ï¢ÇÆ¤Ø¼åÅÀÊä´°
¡¡º£FA»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ö¥¹¤«¤éFA¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È4Ç¯Áí³Û2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó380²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤È15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤éÊ£¿ô¤ÎÊÆµ¼Ô¤¬¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÊó¤¸¤¿¡£2Ç¯ÌÜ½ªÎ»¸å¤Ë¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¤Î¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë4ÅÙ¤Îµå±ãÁª½Ð¤ò¸Ø¤ê¡¢23Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ÇÂÇÅÀ²¦¤Ëµ±¤¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£º£¥ª¥Õ¤ÎFA»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨À®ÀÓ¤Ï136»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦266¡¢22ËÜÎÝÂÇ¡¢73ÂÇÅÀ¡£MLBÄÌ»»¤Ï760»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦273¡¢147ËÜÎÝÂÇ¡¢490ÂÇÅÀ¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò¤á¤°¤ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Î3µåÃÄ¤¬ÌÌÃÌ¤·¤¿¤ÈÊóÆ»¡£¥á¥Ã¥Ä¤¬Ç¯Ê¿¶Ñ5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó79.5²¯±ß¡Ë¤ÎÃ»´ü·ÀÌó¤òÄó¼¨¤·¤¿¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¡¢µåÃÄ½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï´°À®¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤¼åÅÀ¤Î°ì¤Ä¤¬³°Ìî¿Ø¤ÎÂÇ·âÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹¤ÏÃæ·ø¼ê¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤ÎÀ®ÀÓ¤«¤é¸åÂà¡£¼éÈ÷¤âÉÔ°ÂÄê¤µ¤¬ÏªÄè¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤Î²ÃÆþ¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÎÉÔ¿¶¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤«¤é³°¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¥Õ¤Ë¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤¬FA¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢³°Ìî¤Ë¤Ï¶õÀÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¼åÅÀ¤òÊä¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤À¡£3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤Âç·¿Êä¶¯¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£