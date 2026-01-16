ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¡¢WBC½Ð¾ì·èÄê¡¡¥»MVP¤¬½é¤Î¡È±ÉÍÀ¡É¡ÄÆ´¤ì¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤Î¶¦Æ®¤Ø
°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬ÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¼èºàÂÐ±þ¡Ö°ìÈÖ¤ÎÈôµ÷Î¥¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¡×
¡¡ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤¬¡¢3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£16Æü¤ËÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤¬È¯É½¤·¤¿¡£½é¤ÎWBC¤Ø¡¢ÆüËÜ¤ÎÂçË¤¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡º´Æ£¤Ï5Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ë³ÐÀÃ¡£ºå¿ÀÀ¸¤¨È´¤Áª¼ê¤Ç¤Ï19885Ç¯¤Î³ÝÉÛ²íÇ·°ÊÍè¡¢3¿ÍÌÜ¤Î¡Ö40ËÜÎÝÂÇ¡õ100ÂÇÅÀ¡×¤È¤Ê¤ë40È¯¡õ102ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖNPB AWARDS 2025 supported by ¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¡×¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤WBC½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤·¡¢²¿¤«Ê¹¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¹¤´¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡ÈÄï»ÒÆþ¤ê»Ö´ê¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀè¹Ô¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¶¦Æ®¡É¤Ï³ÎÄê¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤È¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎMVP¤¬ÂÇÀþ¤òÁÈ¤à²ÄÇ½À¤â¹â¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Ïº´Æ£¤ÎÂ¾¤Ëºå¿À¤«¤é¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢·×19¿Í¤ÎÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢º´Æ£¤ÎÁª¼êÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¤ÎÆüËÜµå³¦¤Ç¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯°ìÈÖ¤ÎÈôµ÷Î¥¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ëºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï³Î¼ÂÀ¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÈ¯¡¢Ä¹ÂÇ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë