¿ûÌîÃÒÇ·¡¢WBC½Ð¾ì·èÄê¡¡9Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¡Ä2017Ç¯¤ÏÊÆ¹ñÂÇÀþ¤ò°µÅÝ¡¢½êÂ°Ì¤Äê¤â
°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬ÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¼èºàÂÐ±þ
¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤¬¡¢3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£16Æü¤ËÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÄ¹¤é¤¯³èÌö¤·¤¿36ºÐ¤Î¿ûÌî¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÇÍ£°ìÇ¯´Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤Ã¤Æ30»î¹ç¤ËÀèÈ¯¡£10¾¡10ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.64¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤½¤Î¸åFA¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤À½êÂ°Àè¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡WBC¤Ï2017Ç¯°ÊÍè9Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£Âè4²óÂç²ñÇ¯¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ½à·è¾¡¡¦ÊÆ¹ñÀï¤ËÀèÈ¯¡£6²ó1¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ0¡Ë¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ë¼Âà¤â¤¢¤ê¡¢»øÁª½Ð¤Ï2017Ç¯°ÊÍè9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ã¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÂ¿¤¯¡¢¤Þ¤¿º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤äWBC»ÈÍÑµå¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢MLB·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿ûÌî¤ÏÍê¤â¤·¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î½Ð¾ìÍ½ÄêÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯Ëö¤ËÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤é8Åê¼ê¤¬Àè¹ÔÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¿ûÌî¤ò´Þ¤á¡¢º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Êºå¿À¡Ë¤é11¿Í¤¬¿·¤¿¤ËÂåÉ½¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë