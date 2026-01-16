¡Ø¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡Ù°ëÌî²È¡¢º£¤Ç¤Ï1²¯7,000Ëü±ßÄ¶¡Ä½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤à¤È¡Ö·î47Ëü±ß¡×¤ÎÊª·ï¤Ë
ÆüÍËÍ¼Êý¤ÎÄêÈÖ¥¢¥Ë¥á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ø¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡Ù¡£°ëÌî²È¤Ë¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê²¹¤«¤¤²ÈÂ²¤ÎÆü¾ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î²È¤¬¤â¤·º£¤ÎÅìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¤Ë¼Âºß¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢°ìÂÎ¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ºîÉÊÅö»þ¤È¸½ºß¤Î²Á³Ê¤òÈæ¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î·î¡¹¤ÎÉéÃ´¤â»î»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ø¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡Ù¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë°ëÌî²È¤È¤½¤Î½»¤Þ¤¤
°ëÌî²È¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ø¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡Ù¡£²ÈÂ²¤ä¤´¶á½ê¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤Ç¤¤´¤È¤¬¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉÁ¤«¤ì¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é50Ç¯°Ê¾å¤¿¤Ã¤¿º£¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ºÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ëÌî²È¤Î½»½êÀßÄê¤Ï¡ÖÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èºù¿·Ä®¤¢¤µ¤Ò¤¬µÖ3ÃúÌÜ¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï²Í¶õ¤Î½»½ê¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èºù¿·Ä®¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢±ØÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¥¶¥¨¤µ¤óÄÌ¤ê¡×¤äÆ¼Áü¤Ê¤É¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ëÃÏ°è¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ëÌî²È¤Ï¡¢»°À¤Âå¤¬°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î²ÈÂ²¤Î¤«¤¿¤Á¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£²È¤ÎÃæ¿´¤Ë¤ÏÃã¤Î´Ö¤¬¤¢¤ê¡¢Äí¤ËÌÌ¤·¤¿±ïÂ¦¤â¤¢¤ëÏÂÉ÷¤Î°ì¸Í·ú¤Æ¤Ï¡¢²ÈÂ²¤¬¼«Á³¤È½¸¤Þ¤ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿´Ö¼è¤ê¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¤é¤·¤¤Êë¤é¤·¤Ö¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ëÌî²È¤Î´Ö¼è¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ø¼°¤ÊÀßÄê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä¸¶ºî¤ÎÉÁ¼Ì¤«¤é¡¢5DK¤Û¤É¤ÎÊ¿²°½»Âð¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ¤ÏÌó110¡Á115Ö(35ÄÚÄøÅÙ)¤È¤µ¤ì¡¢Åö»þ¤ÎÃæÎ®²ÈÄí¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ë½»¤Þ¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ëÌî²È¤Î¸½ºß²Á³Ê¤Ï1970Ç¯¤Î²¿ÇÜ?
¤½¤ó¤Ê°ëÌî²È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÚÃÏ¤ä·úÊª¤ò¶â³Û¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷³«»Ï(1969Ç¯)¤Ë¶á¤¤1970Ç¯¤´¤í¤òÁÛÄê¤·¤Æ»î»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£À¤ÅÄÃ«¶è¤Î¸ø¼¨ÃÏ²Á¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¤ë¤È¡¢1970Ç¯Åö»þ¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï1ÄÚ¤¢¤¿¤êÌó35.42Ëü±ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ëÌî²È¤ÎÅÚÃÏ¤òÌó50ÄÚ(165Ö)¤È²¾Äê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö35.42Ëü±ß¡ß50ÄÚ¡á1,771Ëü±ß¡×¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÚÃÏ¤ÏÌó1,770Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢·úÊª¤Î²Á³Ê¤ò¿äÄê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÃíÊ¸½»Âð¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤Ê·úÃÛÈñ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤ÎÃíÊ¸½»Âð¤Ï¡¢±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ115ÖÁ°¸å¤Ç·úÃÛÈñÌó3,700Ëü±ß¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£
·úÃÛÈñ»Ø¿ô(·úÃÛ¹©»ö¤Î²Á³ÊÊÑÆ°¤ò¿ôÃÍ²½¤·¤¿»ØÉ¸)¤ÎÄ¹´ü¿ä°Ü¤ò¸«¤ë¤È¡¢1970Ç¯¤´¤í¤Î¿å½à¤Ï¸½ºß¤Î¤ª¤ª¤è¤½3Ê¬¤Î1ÄøÅÙ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÍÑ¤¤¤Æ¸½ºß¤Î·úÃÛÈñ¤òÅö»þ¤Î¿å½à¤Ë°ú¤Ìá¤¹¤È¡¢¡Ö3,700Ëü±ß¡ß1/3¡áÌó1,233Ëü±ß¡×¤È¤Ê¤ê¡¢°ëÌî²È¤Î·úÊª²Á³Ê¤ÏÌó1,230Ëü±ß¤È¿äÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Àè¤Ë»î»»¤·¤¿ÅÚÃÏ²Á³Ê(Ìó1,770Ëü±ß)¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢ÅÚÃÏ¡Ü·úÊª¤ÇÌó3,000Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Åö»þ¤ÎÃæÎ®²ÈÄí¤È¤·¤Æ¤Ï¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë»ý¤Á²È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤Î²Á³Ê¤ò»î»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤ºÅÚÃÏ²Á³Ê¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤ÎÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Î¸ø¼¨ÃÏ²ÁÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢1Ö¤¢¤¿¤êÌó83Ëü±ß¡£°ëÌî²È¤ÎÉßÃÏ¤òÌó50ÄÚ(165Ö)¤È²¾Äê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö83Ëü±ß¡ß165Ö¡á1²¯3,695Ëü±ß¡×¤È·×»»¤Ç¤¡¢ÅÚÃÏ²Á³Ê¤ÏÌó1²¯3,700Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë·úÊª¤Ï¡¢±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ115Ö¤ÎÃíÊ¸½»Âð¤Î·úÃÛÈñÌó3,700Ëü±ß¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÍÑ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê¾å¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È¡¢¸½ºß¤Î°ëÌî²È¤Ï¡¢¡ÖÅÚÃÏ: Ìó1²¯3,700Ëü±ß¡Ü·úÊª: Ìó3,700Ëü±ß¡áÌó1²¯7,400Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦»î»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1970Ç¯¤´¤í¤È¸½ºß¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢°ëÌî²È¤Î²Á³Ê¤ÏÌó3,000Ëü±ß¤«¤éÌó1²¯7,400Ëü±ß¤Ø¤È¾å¾º¤·¡¢6ÇÜ¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÅÚÃÏ²Á³Ê¤Î¾å¾º¤¬¸²Ãø¤Ç¡¢Ìó8ÇÜ¤ÈÂç¤¤¯¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
°ëÌî²È¤Ïº£¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î²ÁÃÍ¤Ê¤Î¤«¤ò»î»»
¸½ºß¤Î°ëÌî²È¤ò½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È
¤Ç¤Ï¡¢²¾¤Ë¸½ºß¤Î°ëÌî²È(ÅÚÃÏ¡Ü·úÊª¤ÇÌó1²¯7,400Ëü±ß)¤ò¹ØÆþ¤·¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æ¬¶â¤ò2³ä(Ìó3,480Ëü±ß)ÍÑ°Õ¤·¡¢»Ä¤ê8³ä¤ÎÌó1²¯3,920Ëü±ß¤ò¼Ú¤êÆþ¤ì¤ëÁÛÄê¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀßÄê¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¶âÍø¥¿¥¤¥×: Á´´ü´Ö¸ÇÄê¶âÍø(¥Õ¥é¥Ã¥È35¤Ê¤É)
¡¦¶âÍø: 2.08¡ó
¡¦ÊÖºÑ´ü´Ö: 35Ç¯
¢¨¥Õ¥é¥Ã¥È35¤Î¼ÂºÝ¤ÎÍ»»ñ¸ÂÅÙ³Û¤Ï8,000Ëü±ß(2026Ç¯4·î¤«¤é¤Ï1²¯2,000Ëü±ß)
¤³¤Î¾ò·ï¤Ç»î»»¤¹¤ë¤È¡¢Ëè·î¤ÎÊÖºÑ³Û¤Ï¤ª¤è¤½47Ëü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ü¡¼¥Ê¥¹Ê§¤¤¤Ê¤·¤Ç¤â¡¢Ç¯´ÖÊÖºÑ³Û¤ÏÌó560Ëü±ß¡£¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï²È·×¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê°ëÌî²È¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Î²Á³Ê¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¹â³Û¤Ê½»Âð¥í¡¼¥ó¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö²È¤ò»ý¤Ä¡×½Å¤ß¤â»þÂå¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤¹¤ë
°ëÌî²È¤Ïº£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡ÖÍýÁÛ¤Î²ÈÂ²Áü¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤¬¡¢1970Ç¯¤È¸½ºß¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÅÚÃÏ¤ä·úÊª¤Î²Á³Ê¤Ë¤ÏÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤Ï1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÉéÃ´¤â½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤ë¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤¬²È¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Î½Å¤ß¤â¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Î»î»»¤Ï¡¢Åý·×¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿´Ê°×Åª¤Ê·×»»¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¶â³Û¤äÊÖºÑ³Û¤Ï¤¹¤Ù¤Æ³µ»»¤Ç¤¢¤ê¡¢Àµ³Î¤Ê¿ôÃÍ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ºîÉÊÀßÄê¤Ë´ð¤Å¤¯²Í¶õ¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê¤ä½»Âð¥í¡¼¥ó¾ò·ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉðÆ£µ®»Ò ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼(AFP)¡¢¥Í¥Ã¥Èµ¯¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ²ñ¼Ò°÷»þÂå¡¢¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¡¢AFP(ÆüËÜFP¶¨²ñÇ§Äê)»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥»¥ß¥Ê¡¼¤ä¥Þ¥Í¡¼¥³¥é¥à¤Î¼¹É®¤òÅ¸³«¡£ÆÈÎ©¸å¤Ï¥Í¥Ã¥Èµ¯¶È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¹É®¤ä¸Ä¿Í¥Þ¥Í¡¼ÁêÃÌ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
