¡Ú2026Ç¯¡Û»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Î²È·×¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë?¡Ö¹â¹»¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¡×¡Öµë¿©Èñ¤ÎÌµ½þ²½¡×¤Ê¤ÉÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤À©ÅÙ¤Þ¤È¤á
2026Ç¯¤Ï¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Î²È·×¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«Æ°¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ö¹â¹»¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¡×¤È¡Öµë¿©Èñ¤ÎÌµ½þ²½¡×¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Îºâ¸»¤È¤·¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÉéÃ´¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ë¶É¤¦¤Á¤ÏÆÀ¤¹¤ë¤Î? Â»¤¹¤ë¤Î?¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¦¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»Ù±ç¤¬Áý¤¨¤ëÌÌ¤ÈÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ëÌÌ¤òÀ°Íý¤·¤Æ¡¢²È·×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Î²È·×¤Ë±Æ¶Á¤Î¤¢¤ë2026Ç¯¤«¤é¤Î¿·À©ÅÙ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿
1¡¥»äÎ©¹â¹»¼ø¶ÈÎÁ¼Â¼ÁÌµ½þ²½¤¬¥¹¥¿¡¼¥È(4·î¡Á)
¸øÎ©¹â¹»¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2026Ç¯ÅÙ¤«¤éÁ´¹ñÅª¤Ë»äÎ©¹â¹»¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤â¼Â¼ÁÌµ½þ²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¼¡¤Î2¤Ä¤Ç¤¹¡£
½êÆÀÀ©¸Â¤ÎÅ±ÇÑ
»äÎ©¹â¹»¤ÏÇ¯45.7Ëü±ß¤Þ¤Ç»Ù±ç³È½¼
¡û¡ã¹â¹»¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤Î³È½¼¥¤¥á¡¼¥¸¡ä
¹â¹»¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤Î³È½¼¥¤¥á¡¼¥¸ ½Ð½ê: Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡Ö¹â¹»À¸Åù¤Ø¤Î½¤³Ø»Ù±ç¡×¤ò¤â¤È¤ËÉ®¼ÔºîÀ®
½êÆÀÀ©¸Â¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÄí¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ç»Ù±ç¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ìµ½þ²½¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼ø¶ÈÎÁ(¾å¸Â¤¢¤ê)¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£Æþ³Ø¶â¤ä³Ø¹»Ç¼ÉÕ¶â¡¢¶µºàÈñ¤Ê¤É¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ø¶ÈÎÁ°Ê³°¤ÎÈñÍÑ¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¤Î¤«»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
2¡¥¾®³Ø¹»¤Îµë¿©ÈñÌµ½þ²½¤¬¥¹¥¿¡¼¥È(4·î¡Á)
2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¸øÎ©¾®³Ø¹»¤Çµë¿©Èñ¤ÎÌµ½þ²½¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¼¡¤Î2¤Ä¤Ç¤¹¡£
»ùÆ¸1¿Í¤¢¤¿¤ê·î5,200±ß¤¬¾å¸Â
¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¤¿Ê¬¤Ï¼«¼£ÂÎ¤ÇÈ½ÃÇ(¼«¼£ÂÎÉéÃ´¤«ÊÝ¸î¼ÔÉéÃ´¤«¤ò³Æ¼«¼£ÂÎ¤ÇÈ½ÃÇ)
»Ù±ç¤Î¾å¸Â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¿¶Ñ³Û4,700±ß¤ËÊª²Á¾å¾ºÊ¬¤ò¾å¾è¤»¤·¤Æ5,200±ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢ËèÇ¯µë¿©Èñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤Ê³Û¤òÀßÄê¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¼£ÂÎ¤Î±¿ÍÑ¤äÃÏ°è¤Îµë¿©Èñ¤Î¿å½à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïº¹³Û¤¬½Ð¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´°Á´Ìµ½þ²½¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3¡¥¡Ö»Ò°é¤Æ±þ±ç¼êÅö¡×¤Î»Ùµë(½ç¼¡)
Êª²Á¹âÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ±þ±ç¼êÅö¡×¤¬³Æ¼«¼£ÂÎ¤«¤é»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»ÙµëÆâÍÆ¤ä»Ùµë»þ´ü¤Ï¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¡ãÀ©ÅÙ¤Î³µÍ×¡ä
µëÉÕ³Û: »Ò¤É¤â1¿Í¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß(1²ó¸Â¤ê)
ÂÐ¾Ý: 0¡Á18ºÐ(»ùÆ¸¼êÅö»ÙµëÂÐ¾Ý»ùÆ¸)
¿½ÀÁ: ÉÔÍ×(¼«Æ°µëÉÕ)
2·î°Ê¹ß¤Ë»Ùµë¤È¤Ê¤ë¼«¼£ÂÎ¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿½ÀÁ¤Ï¸¶Â§ÉÔÍ×(ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·À¸»ù¤ä°ìÉô¤Î¸øÌ³°÷¤Ï¿½ÀÁÉ¬Í×)¤Ç¡¢»ùÆ¸¼êÅö¼õµë¸ýºÂ¤Ë¼«Æ°Åª¤Ë¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¹ñ¤ÎµëÉÕ¤Ë¼«¼£ÂÎÆÈ¼«¤Ç¾å¾è¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£(À¤ÅÄÃ«¶è¤Ê¤É)
»ùÆ¸¼êÅö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢1²ó¸Â¤ê¤ÎµëÉÕ¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ËÎ±°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4¡¥¡Ö»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶â¡×¤ÎÄ§¼ý³«»Ï(4·î¡Á)
»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Îºâ¸»¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¡×¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯ÅÙ¤«¤é°åÎÅÊÝ¸±¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÄ§¼ý¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»Ù±ç¶â³Û¤Ï2026Ç¯ÅÙ¤«¤é2028Ç¯ÅÙ¤Ë¤«¤±¤ÆÃÊ³¬Åª¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤¡¢ÈïÍÑ¼ÔÊÝ¸±(²ñ¼Ò°÷¤Ê¤É)¤ÎºÇ½ªÅª¤Ê»Ù±ç¶âÎ¨¤Ï0.4%ÄøÅÙ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£2026Ç¯4·îÊ¬¤ÎÊÝ¸±ÎÁ(5·î¤ËµëÍ¿Å·°ú¤)¤«¤éÄ§¼ý¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢È¾Ê¬¤Ï´ë¶È¤¬ÉéÃ´¤·¤Þ¤¹¡£
°åÎÅÊÝ¸±À©ÅÙ¤´¤È¤ËÉéÃ´³Û¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Ç¯¼ýÊÌ¤Ë»î»»¤·¤¿»Ù±ç¶â³Û¤Ï°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¡ã¶¨²ñ¤±¤ó¤Ý¡¦·òÊÝÁÈ¹ç¡¦¶¦ºÑÁÈ¹ç¡ä
¡Ö»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶â¡×Ç¯¼ýÊÌ¤Ë»î»»¤·¤¿»Ù±ç¶â³Û(¶¨²ñ¤±¤ó¤Ý¡¦·òÊÝÁÈ¹ç¡¦¶¦ºÑÁÈ¹ç) ½Ð½ê: »Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£
¡û¡ã¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¡ä
¡Ö»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶â¡×Ç¯¼ýÊÌ¤Ë»î»»¤·¤¿»Ù±ç¶â³Û(¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±) ½Ð½ê: »Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£
¡û¡ã¸å´ü¹âÎð¼Ô°åÎÅÀ©ÅÙ¡ä
¡Ö»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶â¡×Ç¯¼ýÊÌ¤Ë»î»»¤·¤¿»Ù±ç¶â³Û(¸å´ü¹âÎð¼Ô°åÎÅÀ©ÅÙ) ½Ð½ê: »Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£
»Ò¤É¤â¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Á´¹ñÌ±¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤ÆÈ¿È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê"ÆÈ¿ÈÀÇ"¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û5¡¥¡Ö¤³¤É¤âÃ¯¤Ç¤âÄÌ±àÀ©ÅÙ¡×Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¼Â»Ü(4·î¡Á)
¡Ö¤³¤É¤âÃ¯¤Ç¤âÄÌ±àÀ©ÅÙ¡×¤Ï¡¢ÊÝ°é±à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤6¤«·î¡ÁËþ3ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤ò¡¢½¢Ï«Í×·ï¤òÌä¤ï¤º¤ËÊÝ°é½ê¤Ê¤É¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¡û¡ãÀ©ÅÙ¤Î³µÍ×¡ä
ÂÐ¾Ý¼Ô: ÊÝ°é±à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤6¤«·î¡ÁËþ3ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò
ÍøÍÑ»þ´Ö: ·î10»þ´Ö¤Þ¤Ç
ÍøÍÑÎÁ¤ÎÌÜ°Â: 1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê300±ß(¼«¼£ÂÎ¡¦»ÜÀß¤Çº¹¤¢¤ê)
°ì»þÍÂ¤«¤ê¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤ÎÉ¬Í×À¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬°ì»þÍÂ¤«¤ê¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤É¤âÃ¯¤Ç¤âÄÌ±àÀ©ÅÙ¡×¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î»ö¾ð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤³¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²ÈÄí°Ê³°¤Î¡Ö»Ò¤É¤â¤Î°é¤Á¤Î¾ì¡×¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÁ¬Åª¤Ê»Ù±çÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£Äê´üÅª¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼Ò²ñÀ¤äÈ¯Ã£¤Î»É·ã¤Ë¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°é»ùÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Î²È·×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Ö»Ù±ç¤¬Áý¤¨¤ëÌÌ¡×¤È¡ÖÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ëÌÌ¡×¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡û¡ã»Ù±ç¤¬Áý¤¨¤ëÀ©ÅÙ¡ä
»äÎ©¹â¹»¼ø¶ÈÎÁ¼Â¼ÁÌµ½þ²½
¾®³Ø¹»¤Îµë¿©ÈñÌµ½þ²½
»Ò°é¤Æ±þ±ç¼êÅö
¡û¡ãÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ëÀ©ÅÙ¡ä
»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶â
¡û»Ò¤É¤â3¿ÍÀ¤ÂÓ¤Ç¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¼ÂºÝ¤Î²ÈÄí¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢¥â¥Ç¥ëÀ¤ÂÓ¤òÀßÄê¤·¤Æ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ã¥â¥Ç¥ëÀ¤ÂÓ¡ä
»Ò¤É¤â3¿Í: ¾®³ØÀ¸1¿Í¡¦Ãæ³ØÀ¸1¿Í¡¦¹â¹»À¸1¿Í
¿Æ: ²ñ¼Ò°÷(Ç¯¼ý600Ëü±ß)
¹â¹»À¸¤Î»Ò¤É¤â¤Ï»äÎ©¹â¹»¤ËÄÌ¤¦
¡ã»î»»¾ò·ï¡ä
À©ÅÙ¤Î»Ù±ç¾å¸Â³Û¤Þ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È¤¹¤ë
¡ö²È·×¤Ë¥×¥é¥¹
»äÎ©¹â¹»¼ø¶ÈÎÁ¤ÎÌµ½þ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¯45Ëü7,000±ß
¾®³Ø¹»¤Îµë¿©ÈñÌµ½þ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¯6Ëü2,400±ß(·î5,200±ß¡ß12¥õ·î)
»Ò°é¤Æ±þ±ç¼êÅö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¯6Ëü±ß(2Ëü±ß¡ß3¿Í)
¡ö²È·×¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹
»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¯6,900±ß(·î575±ß¡ß12¥õ·î)
¡öº¹¤·°ú¤
»Ù±ç¹ç·×: 57Ëü9,400±ß
ÉéÃ´¹ç·×: 6,900±ß
º¹¤·°ú¤: 57Ëü2,500±ß
»Ò¤É¤â¤¬3¿Í¤¤¤ë¥â¥Ç¥ëÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï¡¢57Ëü2,500±ß²È·×¤Ë¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤È¤á
»Ò¤É¤â3¿ÍÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï¡¢»î»»¤Î·ë²Ì¡¢²È·×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â»äÎ©¹â¹»Ìµ½þ²½¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÂç¤¤¯¡¢¶µ°éÈñÉéÃ´¤Î·Ú¸º¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤Ê¤¤À¤ÂÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»Ù±ç¤Î²¸·Ã¤¬¤Ê¤¯¡¢ÉéÃ´¤Î¤ß¤¬Áý¤¨¤ë·Á¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔ¸øÊ¿´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤â¤½¤â»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¶µ°éÈñ¤ÏÇ¯¡¹¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ï"¼ê¸ü¤¹¤®¤ë"¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¸½¼Â¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¾¯»Ò²½ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë»Ù±çºö¤Ï¡¢º£¸å¤â³È½¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£2026Ç¯ÅÙ¤ÎÀ©ÅÙ²þÀµ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î²È·×¤ò°ìÅÙ¸«Ä¾¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
ÀÐÁÒÇî»Ò ¤¤¤·¤¯¤é¤Ò¤í¤³ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼(1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¢CFPÇ§Äê¼Ô)¡£¡È¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌµÃÎ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤ë¡É¤È¤¤¤¦»ä¼«¿È¤Î·Ð¸³¤È¿®Ç°¤«¤é¡¢»Ò°é¤Æ´ü´ÖÃæ¤ËFP»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£¼ÂÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¤ª¶â¤Î¶µÍÜ¡É¤Î½ÅÍ×À¤ò´¶¤¸¡¢À¸³è¼ÔÌÜÀþ¤Ç¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æµ»ö¤ò¼¹É®Ãæ¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
