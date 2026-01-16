¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥¨¥ê¥ô¥©¡ß¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÍ½¹ð²ò¶Ø¡¡ÆÃÊÌ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¾å±Ç¤â·èÄê
¡¡Âè97²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¤Æ°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ÈÈþ½Ñ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤è¤ê¡¢¼î¶Ì¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÍ½¹ð¤¬ÅþÃå¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µæ¶Ë¤ÎË×Æþ´¶¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¾å±Ç¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û´¶Æ°Åª¤ÊÀûÎ§¤È¶¦¤ËËÂ¤¬¤ì¤¿¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÍ½¹ð
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢20Ç¯°Ê¾å°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÉÔµà¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò±Ç²è²½¤·¡¢¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë±Ç²è²½ºîÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþÎòÂå1°Ì¤È¤¤¤¦¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¤ÎºÇ½ª¾Ï¡£
¡¡¥¸¥ç¥ó¡¦M¡¦¥Á¥å¥¦´ÆÆÄ¤¬ºÆ¤Ó¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ê¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¥À¥Ö¥ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥¨¥ê¥ô¥©¤È¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤ä¡¢¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ê¡¼¤é¥¥ã¥¹¥È¤âºÆ½¸·ë¡£Ì¾ºî¾®Àâ¡Ø¥ª¥º¤ÎËâË¡»È¤¤¡Ù¤Ç¾¯½÷¥É¥í¥·¡¼¤¬ÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¡Ò¥ª¥º¤Î¹ñ¡Ó¤Ç¡¢ºÇ¤â·ù¤ï¤ì¤¿¡È°¤¤Ëâ½÷¡É¤ÈºÇ¤â°¦¤µ¤ì¤¿¡ÈÁ±¤¤Ëâ½÷¡É¤Î²áµî¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Á°ºî¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶½¼ý¤ò¾å²ó¤ëÀ®ÀÓ¤ÇÁ´ÊÆNo.1¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£ÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¤ÎÊª¸ì¤¬¡¢ºÆ¤ÓÀ¤³¦Ãæ¤ò´¶Æ°¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëËÜºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¼î¶Ì¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÍ½¹ð¤¬¿·¤¿¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡¼«¤é¤Î¿®Ç°¤ò´Ó¤¯¤¿¤á¤Ë¡È°¤¤Ëâ½÷¡É¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÄ¥¤é¤ì¡¢Ì±½°¤ÎÅ¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¡Ê¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥¨¥ê¥ô¥©¡Ë¤È¡¢¡ÈÁ±¤¤Ëâ½÷¡É¤Ç¤¢¤ê´õË¾¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¿Í¡¹¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥°¥ê¥ó¥À¡Ê¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡Ë¤Î´¶Æ°Åª¤Ê¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥©¡¼¡¦¥°¥Ã¥É¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤ÎÊ°¤ê¤È·è°Õ¤òÂª¤¨¤¿¡Ö¥Î¡¼¡¦¥°¥Ã¥É¡¦¥Ç¥£¡¼¥É¡×¡¢ÌÀ¤ë¤¤¶ÊÄ´¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¥°¥ê¥ó¥À¤ÎÆâÌÌ¤Î³ëÆ£¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¡Ö¥µ¥ó¥¯¡¦¥°¥Ã¥É¥Í¥¹¡×¤Ê¤É¡¢¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤È¥°¥ê¥ó¥À¤ÎÂåÉ½¶Ê¤¬¤º¤é¤ê¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥¨¥í¤È¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ë¡Ö¥¢¥º¡¦¥í¥ó¥°¡¦¥¢¥º¡¦¥æ¥¢¡¦¥Þ¥¤¥ó¡×¤ä¡¢±Ç²è¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Âè83²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼çÂê²Î¾Þ¤ËW¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¶¡¦¥¬¡¼¥ë¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ð¥Ö¥ë¡×¤È¡Ö¥Î¡¼¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¡¦¥é¥¤¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¡×¤Ê¤É¡¢ËÜºî¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç³°¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤³Ú¶Ê¤¬¡¢´¶Æ°Åª¤ÊÀûÎ§¤È¶¦¤ËËÂ¤¬¤ì¤¿ÁÔÂç¤Ê±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¤Î¾å±Ç¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¶Ë¾å¤Î²»³Ú¤È´¶Æ°Åª¤ÊÊª¸ì¤ò°µÅÝÅª¤ÊÎ×¾ì´¶¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡¢ÆÃÊÌ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¾å±Ç¤â·èÄê¡£¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏIMAX¡ÊR¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤ÏDolby Cinema¡¢Dolby Atmos¡¢4D¡¢SCREENX¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¡£¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤È¥°¥ê¥ó¥À¤¬·Þ¤¨¤ëºÇ½ª¾Ï¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òºÌ¤ë¼î¶Ì¤Î³Ú¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢Íá¤Ó¤ë¤è¤¦¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤µ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Ï¡¢3·î6Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
