¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡È¥È¥¡É¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢É×ÉØ¤Î½¤Íå¾ì¢ªÃçÄ¾¤ê¤Î¥¥¹¤Ë»ëÄ°¼Ô¥¥å¥ó¡ÖÂ¿¹¬´¶¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¶«¤ó¤À¡×
¡¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè15½µ¡Ö¥Þ¥Ä¥Î¥±¡¢¥ä¥ê¥«¥¿¡£¡×¡ÊÂè75²ó¡Ë¤¬16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥±¥ó¥«¤ò·Ð¤Æ¥È¥¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤¬¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î¥¥¹¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤à¤Í¤¤å¤ó²áÂ¿¡×¡ÖÂ¿¹¬´¶¡ªÎÉ¤¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¶«¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥¹¤òºÅÂ¥¤¹¤ë¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë
¡¡¥È¥¤Ï¤Ä¤¤¤Ë»³¶¶ÌôÊÞ¤ÎÊÌ¼¼¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤³¤ÇÈà¤ÏÀ¾ÍÎÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥È¥¤È²ÈÂ²¤Ë¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤Æ»³¶¶¡ÊÊÁËÜ»þÀ¸¡Ë¤¬¥·¥§¥Õ¤È¤·¤ÆÎÁÍý¤ò¤Õ¤ë¤Þ¤¦¡Ö»³¶¶À¾ÍÎÎÁÍýÅ¹¡×¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤È¥¦¥½¤ò¤Ä¤«¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¤äÊì¡¦¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤ÎÎÁÍý¤Ï¿©¤Ù¤ºÀ¾ÍÎÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤¦¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¡¢¥È¥¤ÏÅÜ¤ê¿´Æ¬¤È¤Ê¤êÉÔËþ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥È¥¤Ë¼Õºá¤·¤Ä¤Ä¡¢·ëº§¸å¤ÎÆüËÜ¼°¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Á¥ç¥Ã¥È¡Ä¥Á¥ç¥Ã¥È¡Ä¥Ä¥«¥ì¥¿¡Ä¡×¤È¹ðÇò¡£¾¾Ìî²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÍèË¬¼Ô¤ò´î¤Ð¤»¤è¤¦¤È¡ÈÆüËÜ¿Í¤é¤·¤¯¡É¿¶¤ëÉñ¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÀµºÂ¤¬ÄË¤¤¤³¤È¤äÆüËÜÂÚºßµ¤¬½ñ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¤Ç¤¤¿²ÈÂ²¤òÎ¢ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËÜ²»¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤Ã¤¿2¿Í¤Ï²þ¤á¤Æ¸ß¤¤¤Ë¼Õºá¡£¤½¤·¤Æ¥È¥¤Ï½é¤á¤ÆÀ¾ÍÎÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¡£¤¹¤ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Ï»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤ä¥Õ¥ß¤âÏ¢¤ì¤Æ²ÈÂ²¤ÇÀ¾ÍÎÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤ÈÌóÂ«¤¹¤ë¡£
¡¡ÍâÄ«¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Î¥È¥¤Ï³Ø¹»¤Ø¸þ¤«¤¦¥Ø¥Ö¥ó¤ò¸Æ¤Ó»ß¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¼«¤é¤ÎËË¤òº¹¤·½Ð¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çµñ¤ó¤Ç¤¤¿¥¥¹¤òºÅÂ¥¡£¥Ø¥Ö¥ó¤¬¡È¤Û¤ó¤È¤Ë¡©¡É¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¥È¥¤Ï¾Ð´é¤Çð÷¤¤¤Æ¤ß¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¤¬¥È¥¤ÎÎ¾ËË¤Ë¤½¤Ã¤È¥¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡£¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¡×¤ÈÉ×¤ò¾Ð´é¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Î¥¥¹¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¸ýÉÕ¤±¤É¤¦¤¾¤Î¥Ý¡¼¥ºww²Ä°¦¤¤www¡×¡Ö¤à¤Í¤¤å¤ó²áÂ¿¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ä¡×¡ÖÂ¿¹¬´¶¡ªÎÉ¤¡ª¡×¡Ö¸«¤Æ¤ë¤Û¤¦¤â¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤Ë¥Á¥å¡¼²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¶«¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¢¨¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×
