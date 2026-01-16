»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ëº´Æ£µ±ÌÀ¡¢¿ûÌîÃÒÇ·¤é¡ÄÄÉ²Ã11Áª¼ê¤òÈ¯É½¡¢¡Ö19/30¡×¤¬·èÄê¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¡Ö¸Ç¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤¬16Æü¡¢3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ11Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËºòÇ¯12·î¤Ë¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤é8Áª¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¹ç·×19Áª¼ê¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²óÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿11¿Í¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éËÒ¸¶ÂçÀ®¡¢¶áÆ£·ò²ð¡¢¼þÅìÍ¤µþ¡¢¾¾ËÜÍµ¼ù¤Î4¿Í¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Îºå¿À¤«¤é¤Ïº´Æ£µ±ÌÀ¡¢ºäËÜÀ¿»ÖÏº¡¢¿¹²¼æÆÂÀ¤Î3¿Í¤¬Áª½Ð¡£ºòÇ¯ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ç10¾¡¤òµó¤²¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ûÌîÃÒÇ·¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ËÒ½¨¸ç¡ÊDeNA¡Ë¡¢¸»ÅÄÁÔÎ¼¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤â¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£ºòµ¨¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ÎÊá¼êÉôÌç¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¼ã·î·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¸½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¤È2021Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇÍ¥½¨¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¸Ç¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¤Û¤¦¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤¬¤Þ¤ÀÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¤À¤¤¤Ö¡ÊÏ¢Íí¤¬¡ËÍè¤À¤·¤¿¡£¼¡¤Ë¤Ï°ìµ¤¤ËÁ´°÷È¯É½¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÈ¯É½¤ÏÅê¼ê¤Ð¤«¤ê8¿Í¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Î¤Û¤«¤ËµÆÃÓÍºÀ±¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¢¾¾°æÍµ¼ù¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¡¢°ËÆ£Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢ÂçÀª¡Êµð¿Í¡Ë¡¢¼ï»ÔÆÆÚö¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¢Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¡¢ÀÐ°æÂçÃÒ¡Êºå¿À¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤ÏÅê¼ê2¿Í¡¢Ìî¼ê9¿Í¤ÎÄÉ²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ½ª¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï30¿Í¤Ç¡¢2·î3Æü¤Þ¤Ç¤Ë³ÎÄê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
