11Áª¼ê¤òÄÉ²ÃÈ¯É½¡ÄÊÆ¹ñÁÈ¤Ï¿ûÌî¤À¤±
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤¬16Æü¡¢3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë11Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Âç¥ê¡¼¥°ÁÈ¤«¤é¤Ï¸½ºßFA¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤¬¿·¤¿¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿·Å·ÃÏ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ä²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤Ê¤·¡£»Ø´ø´±¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¸ò¾Ä¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Âç¥ê¡¼¥°ÁÈ¤Ï¡¢2·î27Æü¤«¤éÌ¾¸Å²°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÃæÆü¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç¤Î¹çÎ®¤òÁ°Äó¤ËÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¿ûÌî¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢Âç¥ê¡¼¥°ÁÈ¤¬Àè¹ÔÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¡¢µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¢¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤È¹ç¤ï¤»¤Æ4¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¡¢WBC¤Ø¤Î½Ð¾ì´õË¾¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²¬ËÜ¤ÈÂ¼¾å¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤Ê¤·¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¶ì¤·¤¤¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö½Ð¤ë°Õ»×¤ÏËÜ¿Í¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Àµ¼°¤ËMLB¤«¤éÍè¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡£¤Ê¤«¤Ê¤«È¯É½¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¤Þ¤¢¤â¤É¤«¤·¤¤¤È¤³¤í¡×¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¾ðÊó¤¬¾®½Ð¤·¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤â¤¦¾¯¤·¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£²ó¤Þ¤Ç¤Ë19¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎØ³Ô¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤¿¼Â´¶¤Ï¤¢¤ë¡£¡Ö¤Þ¤¢¡¢¡ÊÏ¢Íí¤¬¡ËÍè»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÌÀÆü¤Ë¤âÍè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÁ´Éô¤ÇÂ·¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢3Æü¤¬Äù¤áÀÚ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¡×¡£¶áÆüÃæ¤Ë¼¡¤ÎÈ¯É½¤ò¤Ç¤¤ë¼ê±þ¤¨¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂçÃ«¤ò´Þ¤á¤¿Âç¥ê¡¼¥°ÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2·î27¡¢28Æü¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¶¯²½»î¹ç¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡¡2026¡×¤«¤é¤Î¹çÎ®¤¬Ç»¸ü¤À¡£
¡ÖÌ¾¸Å²°¤«¤é¹çÎ®¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÁª¼êÁ´°÷¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤ÏÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¡£¡Ê3·î¤Î¡Ëµþ¥»¥é¤Ç¤Î¶¯²½»î¹ç¤«¤é¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢»þº¹¡ÊÂÐºö¡Ë¤â´Þ¤á¤ÆÌ¾¸Å²°¤Ç¤Ï¹çÎ®¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÂçÃ«¤ÎÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Îµ¯ÍÑ¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤²ÄÇ½¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Áª¼ê¤Î¹çÎ®¤è¤êÀè¤Ë¡¢µÜºê¥¥ã¥ó¥×¤«¤éÂÓÆ±¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎµåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë