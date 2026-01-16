¡Ö¤¢¤ï¤è¤¯¤Ð¼«Ì±ÅÞ¤Î°ìÉô¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬ÁÈ¤à¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×ÅÞ¼ó¤ÏÃ¯¤Ë
À¯³¦¤¬É÷±ÀµÞ¤ò¹ð¤²¤ë¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬ÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬²ò»¶¤ò·è¤á¤ì¤Ð¡¢20Ç¯°Ê¾åÁªµó¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¿·ÅÞ·ëÀ®¤ËÆ°¤¯¡£
2026Ç¯1·î15ÆüÊüÁ÷¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ï¡¢½°±¡²ò»¶¤Ë¸þ¤±¤Æ¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Æ°¤¯Í¿ÌîÅÞ¤ÎÆ°¤¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¬¡¢À¯¼£¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤â¡ÖÀ¯³¦¤Ï¡¢°ìÀ£Àè¤Ï°Ç¡×¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤ËÌÜ¤òÇò¹õ¤À¡£
1¡Á3Ç¯¤«¤«¤ëÏÃ¤¬²ò»¶ÊóÆ»¤Ç°ìµ¤¤Ë¿Ê¤ó¤À
ËèÆü¿·Ê¹ÀìÌçÊÔ½¸°Ñ°÷¤Îº´Æ£ÀéÌð»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸øÌÀ¤¬¿·ÅÞºî¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢»ä¤ÏºòÆü¸À¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¸«Î©¤Æ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈµÞ·ã¤ÊÊÑ²½¤Ëº¤ÏÇ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄ粼»ËÏº¤µ¤ó¤â¡ÖºòÇ¯10·î¤Î¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©À¯¸¢Î¥Ã¦¸å¤«¤é¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¤ÎÏÃ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ø1¡Á3Ç¯¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¹â»Ô¤µ¤ó¤Î²ò»¶ÊóÆ»¤¬½Ð¤¿¤È¤¿¤ó¡¢°ìµ¤¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£
MC¤Î·Ã½Ó¾´¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿·ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤ÏÌîÅÄ¤µ¤ó¤«ÀÆÆ£¤µ¤ó¡©¡×¤ÈÅÄ粼¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¡£¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÅÄ粼¤µ¤ó¤ÏÈÝÄê¤¹¤ë¡£¡Ö¿·ÅÞºî¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î2¿Í¤À¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¼ã¤¤¿Í¤«½÷À¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿»þ¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤Âç¤¤ÊÀªÎÏ¤Ë
·Ã¤µ¤ó¤¬¡ÖÎ©·û¤È¸øÌÀ¤¬¼ê¤òÁÈ¤à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤ÎÆó¤Ä¤À¤±¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤µ¤µ¤ä¤¯¤è¤¦¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡Ö¤¨¡Á¤Ã¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ë¡£
ÅÄ粼¤µ¤ó¤â¡¢
¡Ö¤³¤³¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¢¤Î¡Á¡¢Î©·ûÂ¦¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ï¤è¤¯¤Ð¼«Ì±ÅÞ¤Î°ìÉô¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤·¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤âÆÈ¼«Ï©Àþ¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿»þ¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤Âç¤¤ÊÀªÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×
¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
·Ã¤µ¤ó¤â¡ÖºòÇ¯¤ÏÆó¤Ä»³¤òºî¤Ã¤ÆÀ¯¸¢¸òÂå¤Ê¤ë¤«¡¢¤É¤Ã¤Á¤Î»³¤ËÅÐ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¶ÌÌÚ¡ÊÍº°ìÏºÂåÉ½¡Ë¤µ¤ó¡¢¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤â¤Î¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£ÅÄ粼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀè¤Û¤É¿½¤·¾å¤²¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÅÞ¼ó¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤¬ÅÞ¼ó¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¶ÌÌÚÅÞ¼ó¤Ç¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈÊüÁ÷¸å¤Ë¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ï¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤È¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¸å¡¢Î¾ÅÞ¤¬¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾ÅÞ¤Î½°±¡µÄ°÷¤¬º£¸å¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÎ¥ÅÞ¤·¡¢¿·ÅÞ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¼êÂ³¤¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£°ìÀ£Àè¤Ï¤Þ¤À¡¢°Ç¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È º´Æ£ÂÀÏº¡Ë
