ÆüËÜ°ì¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾¾ËÜÍµ¼ù¤¬£×£Â£Ã½é½Ð¾ì¡Ä½é¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤â½Ð¤ë¤«¡Ö¥Ö¥Á¥®¥ì¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡×
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢£³·î¤ÎÂè£¶²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼£±£±¿Í¤òÄÉ²ÃÈ¯É½¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Îµß±ç±¦ÏÓ¡¦¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤º¡¢£×£Â£Ã¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦ÀÕÇ¤´¶¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¼«Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡À¹²¬ÂçÉÕ¡Ê´ä¼ê¡Ë»þÂå¤«¤éºÇÂ®£±£µ£°¥¥í±¦ÏÓ¤È¤·¤Æ¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò¼õ¤±¤¿¾¾ËÜ¡£¹â¹»ÄÌ»»£µ£´ËÜÎÝÂÇ¤ÎÂÇ·âÎÏ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ£±£´Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Æþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢Æü¤Î´Ý¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ÏÊ¿Ã³¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¤Î±¦Éª±ê¾É¤Î±Æ¶Á¤Ç£±Ç¯ÌÜ¤Î£±£µÇ¯¤Ï£²·³¤Ç¤¹¤éÅÐÈÄ¤Ê¤·¡££²Ç¯ÌÜ¤Î£±£¶Ç¯¤Ë£±·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢£±ÅÐÈÄ¤Î¤ß¤Ç¡¢£±£¹Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«£±·³¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ø¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬£²£°Ç¯¡£Ãæ·Ñ¤®¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ£²£µ»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡££²£²Ç¯¤Ë¤Ï£´£´»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£²£³Ç¯¤«¤é¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç£µ£°»î¹ç°Ê¾å¤ËÅÐÈÄ¡£ºòµ¨¤Ï£µ£±»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç£µ¾¡£²ÇÔ¡¢£³£¹¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£°£·¤È¤¤¤¦°µ´¬¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ëºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¤Ëµ±¤¤¤¿¡££µ£°²ó£³Ê¬¤Î£²¤òÅê¤²¤Æ¼ºÅÀ¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë£¶¡£ºå¿À¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥Ô¥ó¥Á¤Ê¤É¤Ç´¶¾ð¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤ÆÅê¤²¹þ¤àÄ¾µå¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡Ö¥Ö¥Á¥®¥ì¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢µåÃÄ¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü¤Î´Ý¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯£±£±·î¤Î¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µÆüËÜ£Ö£Ó´Ú¹ñ¡×¤Ç½é¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¤ê¡££±²ó¤òÅê¤²¤Æ¤¿¤Ã¤¿£·µå¤Ç£³¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¤ÎÅ¬À¤â¼¨¤·¡¢½é¤Î¼çÍ×¹ñºÝÂç²ñ½Ð¾ì¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡µß±ç¤òÀìÌç¤Ë¤¹¤ëÅê¼ê¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ïº£µ¨¤«¤éÀèÈ¯¤ËºÆÅ¾¸þ¤¹¤ëÊ¿ÎÉ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤ò´Þ¤á¤Æ¤âÂçÀª¡Êµð¿Í¡Ë¡¢ÀÐ°æ¡Êºå¿À¡Ë¤Ë¾¾ËÜ¤ò²Ã¤¨¤¿£´¿Í¤À¤±¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤âÎô¤é¤Ê¤¤ºÇÂ®£±£µ£¹¥¥í¤Î±¦ÏÓ¤Ï¡¢¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥óÆþ¤ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¢¡¾¾ËÜ¡¡Íµ¼ù¡Ê¤Þ¤Ä¤â¤È¡¦¤æ¤¦¤¡Ë£±£¹£¹£¶Ç¯£´·î£±£´Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£¹ºÐ¡£¾®£±¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢ÆîÀ¥Ã«Ãæ¤ÇÀ¥Ã«¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ë½êÂ°¡£À¹²¬ÂçÉÕ¤Ç¤Ï£±Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢£±Ç¯²Æ¤È£²Ç¯½Õ¡¢£³Ç¯²Æ¤È£³ÅÙ¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¡££²Ç¯½©¤«¤éÇØÈÖ¹æ£±¤ò¤Ä¤±Åê¼ê·ó³°Ìî¼ê¡££±£´Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Æþ¤ê¡£ÄÌ»»£²£¸£µÅÐÈÄ¡¢£²£±¾¡£±£¸ÇÔ¡¢£±£´¥»¡¼¥Ö£±£±£²¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£²£²¡£±¦Åêº¸ÂÇ¡££±£¸£³¥»¥ó¥Á¡¢£¹£²¥¥í¡£ºÊ¤Ï¸µ£Ó£Ä£Î£´£¸¤Î¹ÃÈåÅÄ¼ùÎ¤¡£º£µ¨Ç¯Êð£±²¯£¸£°£°£°Ëü±ß¡£
¡¡¢¡£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼
¡ú¤Ïº£²óÈ¯É½¤ÎÁª¼ê
¡ÚÅê¼ê¡á£±£°¡Û
£±¡¡¡¡¾¾°æ¡¡Íµ¼ù¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë
£±£´¡¡°ËÆ£¡¡Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë
£±£µ¡¡Âç¡¡¡¡¡¡Àª¡Êµð¿Í¡Ë
£±£¶¡¡ÂçÃ«¡¡æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë
£±£·¡¡µÆÃÓ¡¡ÍºÀ±¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
£±£¹¡¡¡ú¿ûÌî¡¡ÃÒÇ·¡Ê¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º£Æ£Á¡Ë
£²£¶¡¡¼ï»Ô¡¡ÆÆÚö¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë
£¶£±¡¡Ê¿ÎÉ¡¡³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡Ë
£¶£¶¡¡¡ú¾¾ËÜ¡¡Íµ¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£¶£¹¡¡ÀÐ°æ¡¡ÂçÃÒ¡Êºå¿À¡Ë
¡ÚÊá¼ê¡á£²¡Û
£´¡¡¡¡¡ú¼ã·î¡¡·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë
£±£²¡¡¡úºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë
¡ÚÆâÌî¼ê¡á£´¡Û
£²¡¡¡¡¡úËÒ¡¡¡¡½¨¸ç¡Ê£Ä£å£Î£Á¡Ë
£µ¡¡¡¡¡úËÒ¸¶¡¡ÂçÀ®¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£¶¡¡¡¡¡ú¸»ÅÄ¡¡ÁÔÎ¼¡ÊÀ¾Éð¡Ë
£·¡¡¡¡¡úº´Æ£¡¡µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë
¡Ú³°Ìî¼ê¡á£³¡Û
£¸¡¡¡¡¡ú¶áÆ£¡¡·ò²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£²£°¡¡¡ú¼þÅì¡¡Í¤µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£²£³¡¡¡ú¿¹²¼¡¡æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë
¢¨Ì¾Á°¤ÎÁ°¤Î¿ô»ú¤ÏÇØÈÖ¹æ